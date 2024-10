ALBANCI USRED DANA NASRĆU NA SRPKINJE: Žene iz Kosovske Mitrovice žrtve seksualnog uznemiravanja

NEOSNOVANIM hapšenjima, pljačkanju, prebijinju, otimanju imovine, prištinske vlasti pridodali su i novi vid maltretiranja našeg naroda, a na udaru su isključivo - žene. Čak 30 Srpkinja, starosti od 15 do 60 godina, bile su žrtve seksualnog uznemiravanja, pošto su ih Albanci uhodili, dobacivali, fotografisali ih... Posebno je zabrinjavajuće i to što su u svojevrsnu hajku na devojke i žene uključeni i pojedini pripadnici tzv. kosovske policije, čiji je posao da brinu o bezbednosti?!

Foto: D.Z.

Na ovu opasnu pojavu, i to u prisustvu glavnog pregovarača Prištine Besnika Bisljimija, prekjuče je predstavnika EU Miroslava Lajčaka u Briselu upozorio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

On je zatražio da šikaniranje žena pod hitno prestane. Neformalna grupa žena sa severa KiM, koja je prikupila svedočenja uznemiravanih, pripremila je dopis predstavnicima međunarodne zajednice u kojem ukazuju na svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju, s posebnim akcentom na sve učestalije seksualno uznemiravanje. Dosad je više od 400 žena stalo iza inicijative, upućene Kforu, predstavnicima EU, ambasadama zapadnih zemalja u Prištini.

U međuvremenu, NVO "Aktiv", iz Severne Mitrovice otvorila je posebnu telefonsku liniju putem koje mogu da se obrate žrtve, a njima se i pre nego što je aktiviran broj već javilo njih desetak. I u policiji potvrđuju da je bilo prijava uznemiravanja. Situacija je posebno postala dramatična otkad su Albanci počeli masovno da preuzimaju lokale u Severnoj Mitrovici, odnosno kad su zauzeli mesta na kojima su se donedavno okupljali Srbi. Sada oni uveče masovno dolaze iz južnog dela grada. I upravo je sve krenulo iz pojedinih kafića, odakle su gosti počeli da dobacuju Srpkinjama koje prolaze, ali i da ih snimaju. Potom su devojke i žene počele da prate automobilima, da se zaustavljaju, dobacuju im, da traže brojeve telefona...

One najbesprizornije ne sprečava ni to što su pored žena njihovi muževi. Jedna od žrtava nasilja ispričala je kako je izgledao susret sa čovekom koji ju je pratio automobilom: - Otvorio je prozor i krenuo da dobacuje na engleskom, za koji sam sa sigurnošću znala da nije njegov maternji jezik. Onda me je pratio automobilom. Ubrzala sam korak, ali je auto sve vreme išao za mnom. U jednom trenutku čovek je parkirao kola i krenuo pešice premameni. Otvorio je vrata od automobila, izašao nag do kolena, i stojeći masturbirao.

Stajala sam nepomično na stepenicama, znajući da će ako krenem nazad opet krenuti kolima, jer očigledno dobro poznaje taj kraj. Zbog svega Srpkinje izbegavaju da izlaze kad se spusti mrak, mada je nekoliko incidenata bilo i usred dana. Pokazalo se da ovi Albanci, čiji je cilj dodatno zastrašivanje našeg naroda, ne biraju ni doba dana, ni uzrast žrtava. Pokušaji iz prištinskih krugova da se sve opravda rečima da to "muškarci dobacuju atraktivnim damama" padaju u vodu, jer se uznemiravaju žene bez obzira na njihov stil oblačenja. Ružica Simić, iz NVO "Žensko pravo", potvrđuje da se ženama dobacuje iz automobila u pokretu, da ih nepoznate osobe albanske nacionalnosti pozivaju da uđu u kola. Teodora Živanović, iz NVO "Aktiv", prenosi iskustvo jedne žene koju je Albanac pratio automobilom od Bošnjačke mahale ka centru grada, pri čemu se kretao sporo, odnosno brzinom njenih koraka:

- Ovaj incident dogodio se u toku dana, što dodatno oslikava atmosferu nesigurnosti. Jednu žensku osobu, u samom centru grada, nadomak spomenika knezu Lazaru, u više navrata uznemiravali su i fotografisali telefonom radnici na lokalu.

Policajci po "mrežama" DEVOJKE i žene prijavljivale su i neprijatnosti koje su im se dešavale nakon što su prošle proceduru na administrativnim prelazima. Naime, pošto bi policajcima i službenicima predali svoja dokumenta po društvenim mrežama bi dobijale "zahteve za prijateljstvo". Iz NVO "Aktiv" apeluju da se svi slučajevi uznemiravanja i kršenja prava prijave, jer je to ključno da bi se dokumentovala ugroženost našeg naroda, a posebno žena.