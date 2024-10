TO JE BIO PUCANJ U JUGOSLAVIJU, U SRBE, TOM SMRĆU SRUŠEN JE VERSAJSKI MIR: Vučević na Oplencu povodom 90 godina od ubistva kralja Aleksandra

PREMIJER Srbije Miloš Vučević predvodi danas na Oplencu centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti povodom 90 godina od smrti kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, a parastos je služio episkop šumadijski Jovan.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- U našem kolektivnom pamćenju i diskursu, malo je svesti o velikim i svetski značajnim događajima, koji su potekli iz našeg naroda. To konstatujem sa žaljenjem, ali i sa velikom željom da tu praksu promenimo. Jer to da smo znali i da smo cenili takve pojave, znali bismo značaj sopstvene istorije, ljudi. To saznanje ključno je za svest o sopstvenoj moći, o našoj narodnoj državnoj moći. Uverenje o moći davalo nam je snagu da preživimo teške istorijske etape.

- Baš na današnji dan treba pričati o kralju Aleksandru Prvom i to tako da nas svi čuju. Danas treba da damo javno ocenu njegovog dela pred nama samima. Komunistička ideologija trudila se da zaboravimo našu kompletnu istoriju pre 1945. godine, kao da ništa nije postojalo, kao da smo se tek tada stvorili i dobili šansu da se kao narod osvestimo i prosvetlimo - naveo je premijer.

- Smrt Aleksandra Prvog Karađorđevića suštinski je "prvi pucanj Drugog svetskog rata". To je pucanj u Jugoslaviju i to je pucanj u Srbe. Tom smrću je srušen Versajski mir. Tada je ustaško zlo pokazalo svoje pravo lice, koje nema nameru da svoje političke ideje ni sa čim drugim sprovodi, osim ubijanjem. Tada su se ujedinili svi koji su želeli smrt Jugoslaviji i osvetu Srbiji, za pobedu i uspehe 1912-1918. godine - istakao je premijer.

Na Oplencu je Vučevića dočekao princ Aleksandar Karađorđević, a ceremoniji prisustvuju i ministar kulture Nikola Selaković, ministar informisanja Dejan Ristić i ministar za rad Nemanja Starović, Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević Ujedinitelj, vladar koji je predvodio Srbiju u pobedonosnim borbama od 1912. do 1918. u oba balkanska i Prvom svetskom ratu, čija je kruna bilo stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, ubijen je 9. oktobra 1934. u Marselju, prilikom zvaniče posete Francuskoj.

Kralj Aleksandar sahranjen je na Oplencu kod Topole, u crkvi Svetog Đorđa, spomen-crkvi i mauzoleju dinastije Karađorđević.

Kompleks na Oplencu, pored crkve Svetog Đorđa, obuhvata i kraljeve vinograde i vinariju, Vinogradarevu kuću, kuću kralja Petra i Karađorđev konak u okviru Karađorđevog grada u Topoli.