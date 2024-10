VUČIĆ SE OBRATIO IZ HAMBURGA: Predsednik o važnom sastanku sa Olafom Šolcom i drugim aktuelnim temama (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Hamburga, gde se sastao danas sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

Pitanja novinara

Predsednik je rekao da je svaki čovek prepoznao namere Prištine, ali da poznajući Nemce zna da će nastaviti na insistiranju slobodne trgovine, ali isto tako da će Priština nataviti da to opstruiše.

- I dalje očekujem opstrukcije... Zautaviće i ceo prelaz, pa će reći da su našli dva metka koji će sami da postave, pa će da kažu da će da zavtore dok ne nađu skenere i tako te trikove. Da li imam poverenje u njihovo sprovođenje Briselskog ili Vašingtonskog sporazuma, u to ne verujem - rekao je Vučić o upozorenjima iz Nemačke koja su stigla Prištini.

Vučić kaže da mu nisu jasne izjave i prozivke opozicije kako su Naprednjaci pravili cirkus danas na Skupštini.

Dodaje da nije došao u Nemačku da bi izbegao zasedanje, i da su poslanici SNS morali da obezbede kvorum.

- Tražio sam da se ponašaju dostojanstveno, da daju kvorum neodgovornim ljudima, da svi vide koliko laži iznose. A što se tiče ko se oseća kao državnik, pa ja mislim da to jesam. I da tako misle svi građani Srbije. Ja sam danas ovde imao sa 12 svetskih lidera razgovore, što oni nisu mogli ni za dve godine. Ali nisam ja ovo zakazao. Ovo je zakazano pre nekoliko meseci. Ne zakazuju oni u skladu sa odlukama Skupštine Srbije, a i te sednice ne bi bilo da nije bilo nas... Ajde da narod čuje koliko ste pametni i da sami procene šta je istina a šta nije - kaže Vučić.

Predsednik o izjavi Aleksića da je režim u strahu kaže sledeće:

- Jeste u strahu sam kada vidim da takvi ljudi govore takve gluposti i bave se politikom... Nema čovek pojma o čemu priča. Njega da pitamo zašto je lagao narod ili koliko je subvencija dobio od Vučićeve vlasti za lažne i stvarne njive... Da vidimo da li sam ja uzeo neke pare od Rio Tinta recimo? Svako se kreće u granicama svoje pokvarenosti, i hvala Bogu pa nismo svi isti - kazao je Vučić.

O Ćutinim pretnjama Brnabićevoj kratko je reko:

- Je li pretio trezan ili? Je li prošlo jedanaest sati.

Vučić ističe da još nije doneo odluku o odlasku u Duborvnik, te da sutra ima važan panel gde želi još mnogo da nauči i upozna nove ljude.

- Večeras ćemo se konslutovati sa drugim ljudima u Beogradu... Ali tekst je pravljen da bi bila jedna zemlja koja će da kaže da ne može da prihvati, pa da bi oni rekli 'eto uhvatili smo ih'... To je stilski rogobatno... Nije dovoljno jednom nego pet puta ponavljaju jedno te isto o agresiji Rusije, pa onda dođu do sankcija, pa zahtevaju da ih svi uvedu. Neka opisuju šta hoće, ali da nam zapovedaju šta da radimo, e to ne može - jasan je Vučić.

Obraćanje predsednika

- Relativno srdačni sastanci su bili. Pričali smo o evropskom putu, situaciji na KiM. Po pitanju KiM nismo imali iste stavove. Pričali smo i o novoj alijansi koju Nemci hoće da naprave, vezane za mineralne sirovine - rekao je on.

Želimo da razvijamo naše zemlje ubrzano, rekao je on, i kaže da je video jednu novu strategiju Nemačke.

Vučić je istakao da je video strateško opredeljenje Nemačke, to jeste da su oni ekonomski dominantna sila EU i da su ekonomski i trgovinski partner Srbije broj 1.

- E sad oni su doneli odluku o onome što će da se deseti za pet ili 10 godina. Gledaju odakle mogu da uvezu litijum za baterije, i žele da taj deo prerade sačuvaju u tim matičnim zemljama. Nemačka je pouzdan svaeznik i veoma važan. Jedini smo bili ovde iz Evrope, bilo ih je iz regiona ali u svojstvu ministara i to je drugi nivo. Na nama je da ne kasnimo. Verujem da će uskoro nemačka Vlada da obezbedi pozive da se posete nemački rudnici - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao i da Češka kreće u izgradnju rudnika.

- Mi smo 40 ili 50 puta manji od Nemačke u potrošnji struje i nećemo imati odakle da to crpimo... Moramo da radimo brže i snažnije, ne možemo živeti na lovorikama. U narednim danima imaću potpisivanje važnog ugovora sa američkim UGTR-om, oko izgradnje preko jednog gigavata instalisane snage solarnih parkova, sa značajnim balansirajućim kapacitetima, jer bez balansiranja energije ne možete da ubacite u mrežu... Brine me jer kasnimo, i ne možete mnog toga da uradite. Nemoguće je tri budžeta da imate sve to da ispunite. Naš razgovor bi okarakterisao kao dobar i verujem da ćemo nastaviti saradnju - rekao je Vučić o sastanku sa Šolcom.

Podsećamo, Vučić i Šolc su prethodno učestvovali na otvaranju prve Hamburske konferencije o održivosti.

Na konferenciji u Hamburgu učestvuju šefovi država, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Vučić će sutra govoriti na panelu "Pregovori o novoj alijansi - odgovoran i kružni lanac snabdevanja baterijama".

