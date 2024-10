VUČIĆ RASKRINKAO NAMERE PRIŠTINE O PROTOKU SRPSKE ROBE: "Kurti će stalno nešto da izmišlja..."

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Hamburga govorio i na temu toga što se pre nekoliko dana iz Berlina moglo čuti upozorenje Prištini da ukoliko ne odblokira plasman srpske robe na teritoriji KiM da će biti blokiran njen prijem u EU.

Predsednik je o toj temi rekao da je svaki čovek prepoznao namere Prištine, ali da poznajući Nemce zna da će nastaviti na insistiranju slobodnog protoka robe i usluga i da je to važno za srpsku privredu.

- Da li će oni dati sve od sebe da to zaustave, pa da. Oni će sad da izmisle skenere, a to će da čekaju 11, a u stvari 22 meseca. Stalno će nešto da izmišlja, jer on zna da kada se stvari događaju po pravilima, uz poštovanje osnovnih sloboda da Srbija, imajući u bidu to da već ima dominantnu ekonomiju na Balkanu, svakako može da ostvaruje svoj interes... I dalje očekujem opstrukcije... Zautaviće i ceo prelaz, pa će reći da su našli dva metka kalibra 7,62 koji će sami da postave, pa će da kažu da će da zavtore dok ne nađu skenere i tako te trikove. Svejedno, šta god da prođe, uvek je bolje nego da ne prođe... Da li imam poverenje u njihovo sprovođenje Briselskog ili bilo kojeg drugog sporazuma, u to ne verujem, i to se neće promeniti jer ih dobro poznajem - rekao je Vučić o upozorenjima iz Nemačke koja su stigla Prištini.

