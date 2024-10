VUČIĆ IZ HAMBURGA: Večeras ćemo odlučiti da li idemo na samit u Dubrovnik

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras doneti odluku da li će u sredu otići u Dubrovnik na samit lidera Jugoistočne Evrope.

Na pitanje novinara da li će otići na taj samit gde će biti i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, Vučić je rekao da još ne zna i da je za njega bio najvažniji današnji sastanak sa Šolcom.

-Večeras i sutra jutro imamo važan panel na kojem želim mnogo toga da vidim, mnogo toga da naučim. Neke nove ljude iz Afrike da upoznam. Onda letimo za Tivat. U Tivtu imamo sastanak Brdo Brioni, posle toga ću valjda doneti odluku. Večeras ćemo se konsultovati i sa drugim ljudima u Beogradu da vidimo šta je to što je u interesu Srbije da napravimo, rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je dokument koji treba na tom skupu da se usvoji pravljen tako da bi bila jedna zemlja koja mora da kaže da ne može da prihvati, jer se traži uvođenje sankcija Rusiji.

-I da bi oni rekli, eto sad smo videli, uhvatili smo i kao otprilike da mi nešto krijemo ili ne znam šta, pa sad eto, konačno su pokazali naše pravo lice. Ali ništa ne očekujemo, dakle, da čitate, to je stilski rogobatno, to je besmisleno, pet sinonima za neke najodvratnije prideve koje su koristili, rekao je Vučić.

Dodaje da za neke reči nije bilo dovoljno što su ih jednom rekli nego pet puta ponavljali isto.

-Da je tako grozna, užasna, jeziva i ne znam kakva još agresija Rusa. Pa onda zlikovci, zločinci, kriminalci, ubice, ovakvi, onakvi i tako dalje, a onda dođu do sankcija, pa onda nije dovoljno, podržavamo sve one koji su uveli sankcije, nego zahtevamo da svi moraju da uvedu sankcije i tako dalje. Ovo što vi opisujete, to nas je baš briga, opisujte šta hoćete. Ali gde vi nama zapovedate šta ćemo mi da radimo, e to ne možemo. Tako da, to ćemo da vidimo, rekao je Vučić.

