AMERIKA POČIVA NA TRI STVARI: Vučić - Nemaju luksuz da dozvole rat, nanošenje štete Rusiji može da im se vrati kao bumerang

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost emisije "Hit Tvit" na TV Pink.

- Amerika počiva na tri stvari, sva moć Amerike zasnovana je na tri tačke: jedna je najjeftinija nafta, benzin u gotovo celom svetu, jeftina hrana da za 10 dolara mogu da pojedu dovoljno i treća stvar je da možete da dobijete stambeni prostor, koji ćete da otplaćujete ceo život, ali da možete da imate daj stambeni prostor. Pametna politika, na tome su zasnovali svoj uspeh - rekao je Vučić.

Navodi da je suština Amerike, na izrazito vrednim ljudima.

- Mislim da nemaju luksuz da dozvole rat, ali da li može da izmakne kontroli, pa može... Sve što su mislili da mogu da kontrolišu i nanose štetu Rusiji to može da se vrati kao bumerang, jer situacija na frontu nije jednostavna za ukrajinsku stranu, pred nama je da to pratimo. Kada se sve to događa u svetu, mislite da će neko da kaže "dobro je da nemamo rat"... Misle da se to tamo negde dešava, ja mogu sebi da dozvolim da to kažem. Nas se ne tiče šta se zbiva spolja. Tako nisamo shvatali ni kad je pao Berlinski zid, nismo shvatili da budemo jedinstveni tokom devedesetih, da se obračunavamo sa rukovodstvom Srpske i da će to proći nekažnjeno... Nikad nismo razumeli šta je ekonomska moć... Sve se u svetu promenilo samo se mi pravimo da ne vidimo to. Ovo što se dešava u Americi, stalo je malo više od 4 nedelje do izbora i to je fascinantno što se Mask pojavio na Trampovom skupu. On je intelektualac i genije... Nije jednostavan u komunikaciji, i on zna o Srbiji mnogo stvari. Vidite ne jednostavnog čoveka, ali čoveka koji mnogo zna i to što on govori nije naivno i šta gdo on govori to će ostati zapisano - rekao je Vučić.