''U VAŠE DOBA SVI SU IMALI DRASTIČNO MANJE PLATE'': Premijer Vučević odgovorio opoziciji i poručio prosvetarima: Dođite na dijalog

PREMIJER Srbije Miloš Vučević rekao je na Skupštini Srbije da opozicija čini medveđu uslugu prosvetnim sindikatima pozivajući ljude na njihov štrajk.

Vučević je ovo rekao odgovarajući na govor opozicionog poslanika Uroša Đokića.

-Ovo što ste sad rekli je klasična zloupotreba sindikalne borbe i još jednom ste pokazali da ste spremni svaki vid nezadovoljstva u državi, opravdano ili neopravdano, da monopolizujete i smatrate da je to prilika za vaš ulazak na politički poligon. To smo imali kod svih nesreća koje su nam se desile kao državi i društvu, a sada sebi dajete za pravo da urušavate sindikalnu borbu, jer sad vi hoćete da se pojavite tamo, vi sada činite njima medveđu uslugu. Ja mislim da ih niko ne potcenjuje, kada ponudite 12 posto na BDP od 4 posto i činjenica da smo gotovo sve ispunili što je dogovoreno između Vlade i sindikata iz 2023. godine - rekao je premijer i dodao da su spremni da nastave dalje razgovore sa sindikatima.

-Kako možete da kažete da ih potcenjuejmo kada za njih predviđamo najveće povećanje u 2025. Svi bi trebalo da imaju i 300 hiljada, 400 hiljada, milion dinara početnu platu, samo ne znate da kažete iz čega biste to platili. To možete da ispaljujete svaki dan, bez odgovornog pristupa, da biste se nekome tobože dodvorili. Moj predlog sindikalnim predstavnicima je da dođu na dijalog, a ne da im političke stranke vode proteste jer tu neće biti nikakvog uspeha. Sve vreme to radite, samo im činite medveđu uslugu.

On je naglasio da opozicija ovim predlozima udaljava zahteve sindikata prosvete od suštine o kojoj razgovaraju.

- Gledam na sat sve vreme, očigledno ne želite sednicu o litijumu i ne želite da građani čuju o tome. Nadam se dogovoru u prosveti. U vaše doba su svi imali drastično manje plate, a posebno prosvetni radnici.

