BRUKA U SKUPŠTINI: Ponošev poslanik optužuje Vladu, ne zna pravila parlamenta! (VIDEO)

SLOBODAN Ilić, narodni poslanik koalcije SRCE čiji je predsednik Zdravko Ponoš, pokazao je jutros u parlamentu elementarno neznanje o poslu koji obavlja.

Naime, decenijama unazad poslanici utorkom od 10 do 11 časova postavljaju poslanička pitanja ministrima u Vladi Srbije, na koja onda oni odgovaraju poslednjeg četvrtka u mesecu od 16 do 19 časova. Čak i građani, a kamoli narodni poslanici znaju to i znaju da tokom postavljanja pitanja ministri NIKADA ne sede u klupama u sali, jer će svakako na ta ista pitanja odgovarati za dva dana.

Međutim, koliko se poslanici opozicije razumeju u svoj posao, pokazao je Slobidan Ilić, Ponošev poslanik, koji je potpuno samouvereno prozvao ministre što nisu tu i rekao da pokazuju nepoštovanje parlamenta?!

- Poštovani građani, prvo na početku da kažem ovde vidimo jedno veliko nepoštovanje od strane Vlade prema Narodnoj skupštini jer nema nijednog ministra dok se postavljaju pitanja Vladi - u dahu je rekao Ilić.

Kada je nakon toga nastao metež jer su mu kolege objašnjavale da oni ni ne treba da budu tu nekoliko puta se izvinjavao.

Šta reći osim se zapitati kako bi tek ovakvi ljudi vodili državu ako ne znaju osnovna pravima funkcionisanja parlamenta u kome su i samo narodni poslanici?!

