MOMIROVIĆ: "Vaša sramota neće nestati"

MINISTAR trgovine Tomislav Momirović oglasio se povodom sramotne kampanje aktera bivše vlasti protiv Aleksandra Vučića i srpskog naroda na KiM.

- Samo čovek koji nema srama ili koji je 1999. i 2008. godine pobegao iz zemlje može u okolnostima kada je naš narod na Kosovu izložen teroru paravojski Aljbina Kurtija da napada rukovodstvo Srbije. Na najgori način po ko zna koji put u poslednjih trideset godina hoće da nam proteraju stanovništvo i jedino što nam preostaje je da budemo mudri, da trpimo i izdržimo i nekako se ovaj put izvučemo. To ćemo i uspeti ovaj put zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i nećemo dozvoliti da nam se ponovi 2001, 2004. ili 2008. na Kosovu kada su proterane desetine hiljada Srba sa naše svete zemlje. Podsetimo se tada je zemlju vodila vlast onih koji optužuju da će se (eventualno, kao da priželjkuju) desiti, baš ono što se desilo dok su oni bili na vlasti.



Danas ti ljudi, ljudi bez srama, isfrustrirani jer ni na jednim izborima ne mogu da izbore više od 5% glasova ili u slučaju bivšeg predsednika Tadića više od 1% ne priliče bivšem predsedniku zemlje tako niski procenti, ali to je druga priča… su spremni da optuže rukovodstvo Srbije za to što Priština zaštićena zapadnim sponzorima krši sve potpisane sporazume, krši ljudska i građanska prava predstavnicima srpskog naroda, sprovodi teror, na kraju krajeva krši i svoj “ustav” kvazidržave.Računali smo mi na sve to i pobediće Srbija.Samo vaša sramota neće time nestati… - navodi se u saopštenju.

