DANAS PROMOCIJA NAJMLAĐIH OFICIRA VOJSKE SRBIJE: Prisustvuje i predsednik Vučić

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Početak ceremonije predviđen je za 11.00 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije

Ispred Doma Narodne skupštine danas će biti održana svečana manifestacija na kojoj će prve oficirske činove dobiti 177 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, a najboljima će biti uručene sablje sa posvetom.

Promocija najmlađih oficira počeće u 11.00 časova, a Vojnu akademiju završava 159 kadeta i kadetkinja 144. i 145. klase te visokoškolske ustanove. Među njima su i tri kadeta iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kadeta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Medicinski fakultet VMA završava 23 mladića i devojaka iz 10. klase Medicinskog fakulteta VMA. Sablje sa posvetom biće uručene kadetima Vojne akademije, Lazaru Tadiću (prvi u rangu u vidu Kopnene vojske), Sari Nikolić (prva u rangu u vidu Ratnog vazduhoplovstva i PVO), Nikoli Vasiću (prvi u rangu u službama), kao i najboljoj kadetkinji Medicinskog fakulteta VMA Aleksandri Stajić.

Program svečanosti uveličaće i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.

Tokom održavanja manifestacije, od 07.00 do 14.00 časova biće zaustavljen saobraćaj ispred Doma Narodne skupštine kao i u okolnim ulicama.

Za saobraćaj će biti zatvoren Trg Nikole Pašića, kao i ulice Dragoslava Jovanovića, Takovska (od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra), Bulevar kralja Aleksandra (od Beogradske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Dečanska (od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića), Resavska (od Krunske do Bulevara Kralja Aleksandra) i Vlajkovićeva (od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime). Te ulice biće zatvorene i večeras od 18.00 do 20.00 časova zbog održavanja generalne probe svečanosti.

