VUČIĆ NA PROMOCIJI NAJMLAĐIH OFICIRA: Predsednik im poslao snažnu poruku - Vi ste naša snaga i bedem (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije.

Foto: N. Skenderija

Zvaršena svečanost

Na platou ispred Skupštine počeo je svečani defile Vojske Srbije, nakon čega je predstavljen kulturno-umetnički program.

Za kraj su na nebu iznad Beograda nadletali borbeni avioni Ratnog vazduhoplovstva, nakon čega su mladi oficiri bacili šapke čime je promocija zvanično završena.

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Obraćanje predsednika Vučića

Na početku govora Vučić se zahvalio oficirima na izuzetnom danu, te rekao da misli da su oficiri već mnogo toga videli i naučili i da nema potrebe da se govori dugo.

Foto: N. Skenderija

- Želim da zahvalim vašim roditeljima i porodicama što vas nisu čuvali samo za sebe, već što su vas ponudili državi i otdžbini jedinoj koju imamo... Uvek morate da budete sa svojim narodom i vojskom. Pred nama nije lak period, a kad je bio? Uvek smo se suočavali sa izazovima, onima koji bi danm otkidaju deo teritorije... Bez obzira na sve uspevli smo da očuvamo mir, uspevali smo i da popavimo materijalno položaj vojnika... Danas naša vojska živi mnogob olje nego pre 10 godina i živeće mnogo bolje. Opet ćemo povećavati plate, i obezbediti da moežete da živite normalno sa vašim porodicama, ali nemojte da pomislite da će vaše obaveze biti male... Ne dozvolite da vam prolazi dan za danom a da ništa niste promenili. Svakog dana pitate sebe šta je to što mogu da učinim za svoju zemlju, za sebe i svoju jedinicu... Idete svi u različite jedinice, imaćete različite zadatke ali svuda vas molim da osim hrabrosti koja vam je svojstvena pokažete odgovornost i ozbiljnost - naveo je predsednik.

Predsednik je istakao da danas živimo u svetu koji se približava katastrofi i da zato vojska treba da bude jača.

Foto: N. Skenderija

Vučić je saopštio da je kao vrhovni komandant i predsednik republike potpisao saglasnost o obavljanju vojnog roka u trajanju od 75 dana, i da se nada da će Vlada da usvoji njegovu odluku.

- Želim da verujem da razuemete koliko nam je potrebna jaka vojska.. Nije naša želja da nekog napadnemo, već da odvratimo one koji svakog dana besomučno prete, a vi ste taj bedem i stena koja je garant tog odvraćanja, dodao je.

- Hvala vam na ljubavi koju ste posvetili Srbiji, hvala vašim roditeljima i porodicama koji su pokazali ljubav prema otadžbini, posebno hvala na mnogo težim zadacima koji ćete morati da ispunite - rekao je Vučić.

Počela svečanost

Na svečanost je stigao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin/RTS

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Vučić je oficire i kadete pozdravio za "Zdravo" na šta su mu oni uzvratili.

Potom je usledio doček zastave. Nakon toga usledilo je intoniranje himne Srbije.

Kako je rečeno u stroju se nalazi 177 kadeta.

Brigadni general Boban Đorović, rektor univerziteta odbrane, rekao je u obraćanju da je početak školovanja oficira koji su sada postrojeni ispred Skupštine obeležila pandemija.

- Razumevši da se dobri oficiri ne mogu obrazovati samo na daljinu, vratili su se u kabinete i na poligone čim su se stekli uslovi. Zato su u potpunosti odgovorili zahtevima studijskih programa, i kadeti su stasali u oficire Vojske Srbije - rekao je general Đorović.

Dodao je da je Univerzitet odbrane poznat i prepoznat i izvan granica Srbije, o čemu govori i broj gostiju i zvaničnika iz zemalja regiona, ali i sveta koji prisustvuju promociji.

- Vi ste sada na početku razvoja, osim u etici koja ostaje nepromenjena za sve nas - rekao je Đorović.

- Kda je reč o znanju stekli ste ga da možete reći da ste profesionalni oficiri, ali se znanje mora uvećavati, dodao je i poručio da se neprijatelj pobeđuje znanjem.

Predsednik Srbije je potom uručio sablje potporučnicima Lazaru Tadiću, Sari Nikolić, Nikoli Vasiću i Aleksandri Stajić.

Mladi oficir Nikola Vasić, kom je predsednik uručio sablju, rekao je da se danas svi sećaju početka školovanja. Dodao je i da je sablja najveće priznanje koje ficir može da dobije. Poručio je da će sve si na boriti hrabro i časno za Srbiju.

Potom su predane zastavice između generacija najuspšenijih kadeta.

Sve spremno za početak ceremonije

Kako se može videti na fotografijama ni hladno vreme nije omelo ovaj svečani čin.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije

Ispred Doma Narodne skupštine danas će biti održana svečana manifestacija na kojoj će prve oficirske činove dobiti 177 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, a najboljima će biti uručene sablje sa posvetom.

Promocija najmlađih oficira počeće u 11.00 časova, a Vojnu akademiju završava 159 kadeta i kadetkinja 144. i 145. klase te visokoškolske ustanove. Među njima su i tri kadeta iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kadeta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Medicinski fakultet VMA završava 23 mladića i devojaka iz 10. klase Medicinskog fakulteta VMA. Sablje sa posvetom biće uručene kadetima Vojne akademije, Lazaru Tadiću (prvi u rangu u vidu Kopnene vojske), Sari Nikolić (prva u rangu u vidu Ratnog vazduhoplovstva i PVO), Nikoli Vasiću (prvi u rangu u službama), kao i najboljoj kadetkinji Medicinskog fakulteta VMA Aleksandri Stajić.

Program svečanosti uveličaće i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.

Tokom održavanja manifestacije, od 07.00 do 14.00 časova biće zaustavljen saobraćaj ispred Doma Narodne skupštine kao i u okolnim ulicama.

Za saobraćaj će biti zatvoren Trg Nikole Pašića, kao i ulice Dragoslava Jovanovića, Takovska (od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra), Bulevar kralja Aleksandra (od Beogradske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Dečanska (od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića), Resavska (od Krunske do Bulevara Kralja Aleksandra) i Vlajkovićeva (od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime). Te ulice biće zatvorene i večeras od 18.00 do 20.00 časova zbog održavanja generalne probe svečanosti.

BONUS VIDEO