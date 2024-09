PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

Foto: Printskrin

Vučić je, na početku, rekao da se Srbija danas nalazi u teškoj pravno-političkoj situaciji po pitanju Kosova i Metohije, a da ekonomski napreduje vrlo dobro.

- Ono što ostaje naša najbolnija i najteža tačke jeste Kosovo i Metohija - kazao je on.

Kaže da je Kosovo "najskuplja reč za svakog Srbina", istovremeno i "najteže potezana" i neretko nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti njena upotreba i zloupotreba su je dovodili do besmisla.

- Bilo šta da smo predložili na kraju bi svi bili protiv. Oni koji pozivaju na oružje prvi dan da ih pozovemo da neameste krevet u kasarni, rekli bi da je to teško - rekao je on.

FOTO: Novosti

On tvrdi da "ne postoji rešenje za probleme na Kosovu i Metohiji koje može da bude dobro".

- Znam sve probleme na Kosovu i Metohiji i znam da nema dobrog rešenja. Mere su teške i nisu jednostavne. Ne postoji čudotvorac koji Srbima može da donese dobro rešenje za Kosovo i Metohiju - rekao je on.

Podseća na smanjenje broja srpskih stanovnika na Kosovu i Metohiji još od 1981. godine. Dodaje da su Albanci čekali svoj momenat.

- Albanci su videli svetlo na kraju tunela kada su krenuli štrajkovi. Mi nismo razumeli sve što se zbiva u svetu i za to smo platili visoku cenu. Tragičnu cenu smo platili - rekao je on.

On je podsetio i na istorijska dešavanja, od 1981. godine, NATO agresije, Martovskog pogroma, jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova...

FOTO: Novosti

Istakao je da smo videli da potpisi na Briselskom sporazumu ne vrede ništa.

- Znali smo da Priština neće ispuniti potpisano. Dobili smo garancije i verovali da će makar potpis EU nešto garantovati, što se ispostavilo da nije slučaj, kada kreće rušenje Briselskog sporazuma i želja da po svaku cenu tzv. Kosovo mora biti nezavisno, uz nestanak Srba. A to je posebno izraženo u eri Aljbina Kurtija. U narednom periodu možemo da očekujemo lošije vesti jer kod njih slede izbori - rekao je Vučić.

Podseća da se vodila hajka i protiv voza koji je trebalo da saobraća od Beograda do Kosovske Mitrovice.

Kazao je da kada je nastradao albanski policajac koji nije imao pravo da bude u Banjskoj i istakao da su tada zapadni predstavnici i državnici uputili preko 7.660 zvaničnih izjava, a za upucavanje dvoje srpske dece svega 6.

- To pokazuje da naša suza roditelja nema. Ne interesuje njih sudbina naše dece i lažu kad kažu da ih interesuje - rekao je Vučić.

Potezi Srbije - Povratak na "Status quo ante"

Prvi srpski potez je povratak na "Status quo ante".

- Vidimo da sve ovo nema nikakvog smisla. Mi smatramo da je, za bilo kakav ozbiljan napredak u dijalogu, potrebno:

1. Raspisivanje i održavanje slobodnih i demokratskih lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, uz učešće Misije OEBS i EU;

2. Primenu člana 9 Prvog Briselskog sporazuma kroz kolektivni povratak Srba u Regionalni direktorat KP Sever;

3. Povratak srpskih sudija i tužilaca na pravosudne funkcije;

4. Povlačenje specijalnih snaga tzv. kosovske policije iz nelegalno sagrađenih baza i kontrolnih punktova na severu Kosova i Metohije, kao i njihovo povlačenьe iz svih institucija, koje su od 1999. godine do nelegalnog zatvaraьa 2024. godine pružale vitalne javne i administrativne usluge građanima;

5. Hitno, neodložno i konačno formiranьe Zajednice srpskih opština, bez daljih političkih smicalica i igara, jep nam je jacno da je 12 godina to bila samo igra koja je korišćena za kupovinu vremena, sa ciljem da se ZSO nikada ne formira i da se uz to ukinu sva prava Srba. Ovo konkretno znači usvajanje konačnog Nacrta statuta ZSO na način predviđen Poslovnikom o radu Upravljačkog tima, od strane demokratski izabranih predstavnika srpske zajednice na Severu Kosova i Metohije;

6. Neodložna primena garanciіa Evropske unije i SAD od 28. decembra 2022. godine i momentalno oslobađanje svih političkih zatvorenika koji su uhapšeni od tzv. kosovske policije zbog svog demokratskog, građanskog ili političkog aktivizma - a posebno onih koji su uhapšeni zbog učešća na mirnim protestima/barikadama;

7. Neodložno omogućavanje nesmetanog platnog prometa i poštanskih usluga.

Ovi zahtevi biće preneti u predstojećim međunarodnim aktivnostima koje će uključiti razgovore i posebne događaje u okviru sistema UN i OEBS, kao i podizanje svesti o kršenju ljudskih prava Srba u okviru Komiteta za ljudska prava UN.

- Ja ću do kraja novembra imati susret sa oko 60 svetskih lidera i svakom od njih ću na jeziku koji govori i koji je služben u njihovoj zemlji dostaviti sve papire koje smo vama dostavili i dodatne papire - rekao je Vučić i istakao da je završio pisanje pisama Ursuli fon der Lajen i Džozepu Borelju.

- Pre svema njima iz EU kao pokroviteljima dijaloga da pošaljemo. Uputiću pisma i Bajdenu i Putinu, i Si Đinpingu, i svim stalnim članicama Saveta bezbednosti UN - navodi on.

Ističe da će se do kraja novembra susresti sa 60 premijera i predsednika zemalja.

- Svakome ću o ovome da govorim i svakome ćemo da pokažemo činjenice - kaže Vučić i dodaje da je donesena odlika o 10 ili 11 odlikovanja koje ćemo dati onima koji su nam pomogli u borbi za dostojanstvo Srbije po pitanju srebreničke rezolucije.

- Lično ću im uručiti u Njujorku - ističe.

Kosovo i Metohija kao područje posebne socijalne zaštite

Pod dva, Srbija će proglasiti Kosovo i Metohiju područjem posebne socijalne zaštite.

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon kojim će proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite, čime će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene.

Ovim zakonom biće posebno regulisan i ograničen promet nepokretnosti (ograničavanje prodaje nepokretnosti i za pojedince koji su korisnici povlastica iz Zakona).

Uživanje povlastica će biti ograničeno samo na one koji zaista žive u AP Kosovu i Metohiji.

- To je zato što je ovaj teror usmeren na otežavanje života običnim ljudima, Srbima na Kosovu i Metohiji i predstavlja njihovo ekonomsko i socijalno urušavanje i zbog toga ćemo našu podršku i pomoć stanovništvu dramatično i drastično da uvećamo - najavio je Vučić.

On je izjavio da će za grupu od 5.000 ljudi, koji su nezaposleni, država da izdvoji podršku na mesečnom nivou od 20.000 dinara.

- Ovo su ogromna ulaganja, ovde je reč o desetinama miliona evra, da ne kažem kad se sve sabere, biće i mnogo više od stotinu miliona evra - rekao je predsednik.

Najavio je i besplatne udžbenike za đake u osnovnim školama, za 14.670 dece i mladih ljudi.

- Donećemo i nešto što smo nazvali užinski dodatak, za svako dete predškolskog uzrasta, to je negde oko 2.300, u osnovnim školama oko 9.800 i oko 4.700 naše srednjoškolske dece - rekao je predsednik.

Dodao je da će svi imati oko 5.000 dinara u vidu mesečnog dodatka, što je, dakle, preko 500 evra na godišnjem nivou, takozvani užinski dodatak.

- Dogovorili smo i građevinski materijal, koji ćemo besplatno da isporučujemo onima koji će da grade svoje privatne stambene objekte, jer Priština ne želi da omogući gradnju naselja - rekao je on.

Najavio je i novo zapošljavanje 41 lekara, još 59 medicinskog i drugog osoblja.

- Idemo i na povećanje naknade za 109 gerontodomaćica, 50 ličnih pratilaca, što je dodatnih 63 miliona, plus 525 hiljada dinara - rekao je Vučić.

Nagovestio je i podsticanje razvoja privredne delatnosti, ženskog preduzetništva i porodičnog biznisa, kao i razvoja poljoprivredne delatnosti.



Treći potez - otpornost srpskih institucija na Kosovu i Metohiji

Srpske instituciіe i privremeni organi na Kosovu i Metohiji neće biti ukinuti niti zatvoreni, čime će biti sprečeno da Aljbin Kurti ostvari svoj glavni politički cilj da iseli i u potpunosti eliminiše institucije Srbije i Srbe na Kosovu i Metohiji.

U svrhu ublažavanьa jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima usmerenih protiv srpskih institucija i privremenih organa, tik uz administrativnu liniju u naseljenom mestima Rudnica i Ribarići biće otvorena Pisarnica, na kojoj će Srbi sa severa Kosova i Metohije imati pristup u ostvarivanju svojih prava iz domena socijalne zaštite i posredstvom koje će pružati vitalne javne i administrativne usluge građanima.

Uspostavljanje posebnog Tužilaštva

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije za područje Autonomne pokrajine Kosova i Metohije kojim će biti uspostavljeno posebno Tužilaštvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika privremenih institucija u Prištini.

- Time će biti i obuhvaćena lica srpske nacionalnosti koje u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa na najgori mogući način - kazao je on.

Odluka o nelegalnosti svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji Kosova i Metohije nakon nelegalno jednostrano proglašene nezavisnosti, i nepostojanju svih njihovih akata koji su doneti ili će tek biti doneti

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti odluku kojom konstatuje nelegalnost svih organa i institucia obrazovanih na teritoriіi Kosova i Metohije nakon nelegalno proglašene nezavisnosti, kao i nepostojanje njihovih akata. Ovim će biti normirano da su sve aktivnosti, jednostrani i nekoordinisani akti tih organa pravno nepostojeći i da ne mogu proizvoditi pravne posledice niti pravno dejstvo.

Aleksandar Vučić je rekao da je sličan postupak preduzet po završetku Drugog svetskog rata, kada je zakonom proglašena nevažnost pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine, i za vreme neprijateljske okupacije.

Nema proglašenja okupacije

Naši pravni ekperti su bili protiv proglašenja okupacije Kosova i Metohiji, kaže Vučić.

- Ne smemo da im damo status legalne oružane sile. Nećemo da im damo bilo kakav pravni legalitet i legitimitet jer ga nemaju, ovo je gola albanska sila i sila njihovih zapadnih saveznika - rekao je Vučić.

Samo priznavanje okupacije je i krivično delo, objasnio je on.

Opisao je kako albanski policajci provociraju Srbe iz kafića, a onda izvade značke.

- Uvuku im u kola, a onda "ubiju Boga u njima", ali tako da im se ne vide povrede. Udaraju ih po stomaku, genitalijama, grudima... U stanici su im dali pikado i pokazali sliku "terorista iz Banjske" i rekli im da ih gađaju pikadom. Kada im se momci suprostave, onda udare po njima još jače. Da li mislite da je neko reagovao? Neko od ovih i Evrope, sa zapada, iz sveta? Niko - rekao je Vučić.

Ističe da će što više oni budu napadali srpski narod, to će Srbija više da čini za naše ljude.

- Nećemo rat, hoćemo da u miru ostvarimo svoja prava. Neće biti lako, biće još agresivniji. Otvaraće most na Ibru, to je dokaz da žele sukobe i uradiće to. Napadaće i na škole i na bolnice, na sve će napadati. Ali ćemo da pronalazimo odgovor, opstajaćemo i sve što oni više napadaju mi ćemo više da činimo za naš narod. I niko neće moći da nas spreči, a oni mogu da sanjaju o svojoj nezavisnosti - kazao je Vučić.

Liste čekanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su sramota našeg sistema i dokaz naše nebrige liste čekanja na kojima imamo više od 68.000 pacijenta, a većina njih ne može da se kreće.

- Nama se te liste čekanja ne smanjuju, zbog čega sam bio šokiran. Pitao sam ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog čega smo mi izgradili čitave bolnice, ako se u njima ništa ne radi na smanjenju lista. Neće biti lista čekanja za skener, a ni za magnetnu rezonancu. Gledaćemo da u najkraćem mogućem vremenu od godinu dana imamo manje od 5.000 ili 10.000 ljudi na listama čekanja.

Kaže da su mnogi ljudi umrli u proteklih 35 godina, a da nisu dočekali da budu operisani.

- Da li to znači da ne ulažemo novac u zdravstvo? Ulažemo nesrazmeran novac ukupnog budžeta Srbije u zdravstvo. Vide se rezultati, ali ne u brizi prema ljudima, nego u nečem drugom. Sad ćemo to da rešimo. Znam da će biti mnogo protivljenja - rekao je on.

Odgovori na pitanja medija - Zahtev za povratak do 1.000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju

Vučić kaže da su nam ruke "vezane" jer Albanci imaju podršku Zapada, a najavio je da će Srbija ponovo uputiti zahtev za povratak do 1.000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju.

Kaže da će biti teško našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali da Srbija neće izgubiti.

Govoreći o albanskoj optužnici protiv Milana Radoičića, Vučić kaže da ne znamo da li ima optužnice protiv albanskog policajca koji je upucao dvoje srpske dece i da nije čuo da je bilo ko pitao ko je upucao Dragišu Galjaka, te objasnio da Srbija vodi svoju istragu o dešavanjima u Banjskoj.

Kaže da je Kurtijev odlazak na sever Kosova i Metohije bio demonstracija sile, što je nekad radio i Adolf Hitler.

- Samo jedan problem je video i zbog čega je histeričan. Seo je u albanski kafić koji su otvorili, a nikada nijedan Srbin u taj lokal nije ušao. Ni kuče sa ulice nije htelo da mu priđe. Oni ne mogu da pokore duh srpskog naroda. Možete dugim cevima da uđete gde hoćete kad imate protiv sebe nenaoružane ljude. Ponosan sam na duh slobodarskog i nepokorenog srpskog naroda - rekao je Vučić.

Kaže da su za kupljene "rafale" kupljeni rezervni delovi.

- Logistiku komplektnu smo kupili za naše pilote - kazao je Vučić.

Govoreći o tome ko će da kopa ili neće da kopa litijum, kaže da će o tome odluku doneti struka.

Kaže da je američki ambasador Kristofer Hil čovek sa kojim može da se razgovara otvoreno, iako ne postoji saglasnost oko Kosova i Metohije i Republike Srpske.

BONUS VIDEO: Filipović na 9:45 otkriva neverovatan fenomen