"DOŠLI SMO DO DNA KADA SU DECU POČELI MUČKI DA NAM PRIVODE": Roditelji mladića uhapšenih na KiM vidno potreseni i razočarani (VIDEO)

RODITELjI četiri mladića koji su sinoć oko ponoći uhapšeni u Severnoj Mitrovici ističu da su im deca mučki maltretirana prilikom privođenja, navodeći da su ih vukli po podu, dok su njihove vapaje za pomoć ućutkivali kolenima.

Do jutros nisu znali ni da se nalaze u pritvoru u Južnoj Mitrovici, a svoju decu još nisu videli, niti im je to dozvoljeno.

Otac uhapšenog mladića od 19 godina Ljubomir Milić kazao je za Kosovo onlajn da su mladići mučki privedeni.

- Došli smo do dna kada su decu počeli mučki da nam privode. Na osnovu snimaka koje smo videli, a koje su zabeležili naši građani. Čuli su vapaj za pomoć naše dece - kazao je Milić.

Kako dodaje, u policijskoj stanici tvrde da su srpski mladići izvršili napad na službena lica i primećuje da su ta službena lica bila u civilu.

- Verovatno su provocirali našu decu, da bi potom, što smo utvrdili na osnovu snimaka, videli da ima negde oko dvadesetak službenih lica koji su ih mučki maltretirali. Naša deca su bila na podu, na ulici, maltretirali su ih, bukvalno gazili po njima. Vapaje mog sina i druge dece ućutkivali su kolenima - ispričao je.

Kako ističe, po dvojica-trojica su maltretirali po jednog od mladića.

Milić navodi i da je celu noć proveo u Policijskoj stanici, ali da nikakvu informaciju nije mogao da dobije.

Dodaje da je zvao i Hitnu pomoć da bi pregledali mladiće i videli u kakvom su stanju uhapšeni mladići, misleći da ima na to pravo.

- Međutim, naravno da nisu ni njima dopustili da uđu, niti su bilo kakav odgovor dali. Na pitanje kako su, kažu nam da su dobro, ali mi ih nismo videli. Ne znamo niti u kakvom su stanju, niti gde su, do pre pola sata kada nam je jedan od kolega rekao da su svi u južnom delu i da se čeka tužilac - kazao je.

Majka jednog od uhapšenih mladića Sonja Radenković kazala je da je sina uspela da vidi jutros, te da je bio u jako lošem stanju.

- Odveli su ga u Južnu Mitrovicu. Jedan od njih mi je rekao da je on kriminalac. Kolega mi je kada sam jutros u 7 sati došla rekao da su pretrpeli veliki stres i da su izbezumljeni - ispričala je za Kosovo onlajn.

Ističe da je na njih četvoricu bilo čak 20 onih koji su ih napali.

- Mislim da je trebalo da ih policija kazni, privede, da pozove nas roditelje, a ne da nastupi kako je nastupila, postoje i snimci kako su ih maltretirali, vukli po podu, jednom kolegi je pocepana majica, oni su se branili, to se na snimku vidi. Tražili smo da doktori pregledaju decu, nisu nam dali - navodi.

Ističe da su im rekli da 48 sati ne mogu da ih vide, te da jedino što mogu da urade jeste da pozovu advokate jer tvrde da su oni kriminalci, da su banda.

- To su deca, mladi, i ako su nešto pogrešili ne može nasiljem da se to rešava, baš o tome se i priča, da smo svi ravnopravni. Ja sam majka, kao i svaka druga - navodi.

Ivana Kovačević, majka L. K. koji je takođe uhapšen sinoć, kaže da su deca krenula na rođendan u Zvečanu i da je nakon toga došlo do incidenta.

- Oni su ih, ja sam to saznala od starijeg sina koji se nalazi u Beogradu, a koji je to video na snimku, tukli 10 minuta, a onda ih priveli. Nisu nam dozvolili u toku noći da ih vidimo. Govorili su prvo da su ovde, do 6 sati ujutru, međutim, posle toga saznajemo da su ih odveli u južni deo jer tamo imaju te ćelije za trežnjenje. Oni nas ubeđuju da su deca dobro, da su ih vodili lekaru, ali mi to ništa nismo videli, ne znam - rekla je Kovačevićeva.

Iz policije je roditeljima rečeno da će mladići biti u pritvoru 48 sati i da sve zavisi od toga šta će tužilac reći, ističe Kovačevićeva, dodajući da će se nakon toga verovatno pokrenuti postupak.

Ona ističe da je policija zloupotrebila svoj položaj.

- To su deca, kako stoji na snimku na društvenim mrežama, tukli su ih 10 minuta. To su mirna deca koja nikada nisu imala problem sa zakonom. Možda je došlo do nekog, da kažem, verbalnog vređanja, ali apsolutno ništa nije bilo da bi deca njih napala fizički, kako mi je rečeno, da je službeno lice napadnuto fizički. Ja u to ne verujem. Da se onako deca tuku, da nam onako deca vrište i zapomažu, ne znam - rekla je Kovačevićeva.

I profesor Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Srđan Jović, roditelj jednog od privedenih mladića, oglasio se na mreži "Iks".

- Upravo su mi u KM sina pretukli i uhapsili Kurtijevi policajci. Iživljavali se na deci koja su slavila rođendan. Zvao sam hitnu pomoć, neće da dozvole lekarima da izvrše pregled. Uhapsili su i prolaznika koji je snimio torturu. To je Kurtijev režim. Je l' ima dalje života ovde? - napisao je Jović.

