VUČIĆ U PODRINJU: Predsednik nakon posete Krupnju obišao Loznicu sa Zoranom Jankovićem (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas obilazak Podrinja, koji je započeo 4. septembra i tokom kojeg je razgovarao s građanima u više mesta.

Foto: D.Milovanović/Novosti/Instagram/Budućnost Srbije AV

Vučić obišao Loznicu sa gradonačelnikom Ljubljane

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Loznicu sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da ugostim našeg prijatelja, gradonačelnika Ljubljane, ovde u Loznici. Hvala mu na savetima i idejama kako da unapredimo sam grad i živote ljudi. Mnogo smo već uradili, ali moramo i možemo još više.

Zoranovo iskustvo i rezultati su ogromni, a ja ga očekujem i u Beogradu i radujem se nastavku naše saradnja na mnogim projektima", napisano je u opisu objave na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića.

Vučić se obraća nakon posete Krupnju

- Ostaje nam sada da radimo, mašine su već stigle u mnoga mesta - rekao je predsednik.

- Mi sada idemo u Loznicu, imaćemo više sastanaka, pa ćemo da dočekamo i gradonačelnika Ljubljane tamo - rekao je Vučić.

- Moramo ubrzano da se razvijamo da bismo pokrili potrebe ljudi - svi žele da imaju put do svoje kuće, što jednostavno nije moguće. Putna mreža je sada desetostruko bolja nego što je bila pre samo 7,8 godina. Znate li koliko dugo su pričali da će da rade Cer-Jevremovac-Tekeriš, pa nisu? Sve to radite i popravljate, ali je nemoguće da sve stignete, da budem sasvim iskren. Ja sam zadovoljan. Planiram i računam da jednog dana gledam koliko su okrečili onoga što smo mi uradili. Time ću se baviti kad bude dokon - rekao je Vučić.

- Jedino što ljude na kraju interesuje je rezultat. Da li ste nešto za njih uradili ili niste. To što će neko da protestuje... Demokratija. Neka cveta hiljadu cvetova. Ja sam uvek voleo 6 meseci posle protesta da se raspišu izbori, to je uvek idealno vreme. Mi razmišljamo o radu, rezutatima, onome što možemo da napravimo za građane Srbije, a oni neka razmišljaju o protestima. Različiti ciljevi, a vi razmislite koji su bolji za građane Srbije i ko ljudima u Srbiji donosi više - navodi Vučić na pitanje i opoziciji i opoziconim medijima koji su komentarisali njegov razgovor sa građanima, ali i to što prilikom Vučićeve posete Podrinju nije bilo nikakvih protesta.

Foto: Printskrin

Ističe da je teško voditi razgovore sa ljudima, gde svako ima svoj problem i nešto zamera državi.

- Pokažite mi koji je to predsednik razgovrao i to toliko vremena? - upitao je Vučić.

- Ne možete ljude da prevarite. Samo širite mržnju. Ja ih i ne pominjem, nisu mi u fokusu. Toliko mi je glava puna problema koje moramo da rešavamo, oni su mi mali problem, ništa posebno. To ovako zakoračim i preskočim. Ja postavljam lestvicu visoko - rekao je Vučić.

Novosti

- Skupi se 20 lokalnih kabadahija da maltretiraju ljude i misle da to mogu da rade. I što je najgore plaćeni stranim parama. A prave se kao veliki domaćini. I onda sam problem ja jer nemam nikakav problem sa tim, ja to ne zarezujem ni dva posto. Neće meni Fon Kramon da određuje budućnost Srbije. Neće mi Viola fon Kramon biti uzor u bilo čemu. Žena koja sve najgore o Srbiji misli, koja je za nezavisno Kosov lobista njihov, žena koja je za ukidanje Republike Srpske, da mi drži patriotske kritike ovde? Fon Kramon došla ovde sigurno nešto mnogo dobro da uradi za Srbiju. Nije to pitanje litijuma. Šta mene briga za litijum. Mene interesuje mogu li ljudi da budu zdravi. Ako mogu da budu zdravu, to je za nas dobar posao, ako ne mogu, nema tog posla i tačka - rekao je Vučić.

Kaže da svaki put kada neko kaže da mu država ništa nije dala - njemu je sve dala.

- Država je za poštovanje. Kad god nam je teško uvek po državi udarimo - navodi Vučić.

- Mnogo sam naučio iz razgovora sa ljudima, to je uvek velika škola - rekao je Vučić.

Vučić obilazi kompleks crkve Uspenja presvete Bogorodice

D. Milovanović

FOTO: Novosti

Episkop Jerotej sproveo je predsednika kroz kompleks.

Vučić je prilikom obilaska komentarisao da još uvek nemamo bulevar posvećen kralju Aleksandru Karađorđeviću.

- Sada sam to i sa Makronom pričao. Kao da ga kažnjavamo za Jugoslaviju sve vreme, što je sumanuto, ali takvi smo mi Srbi - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

Vučić je obišao i izložbu najmlađih koji pohađaju veronauku.

FOTO: Novosti

Vučiću je pokazano i mesto na kojem je nekada bio rudnik antimona.

Novosti

Novosti

Obišao je i muzej.

- Mnogo vam je lepo, drago mi je što sam video ovo - rekao je Vučić.

Pogledao je i fotografije državnika i diplomata koji su ranije posećivali ovo mesto.

Pozdravio se sa prisutnim građanima.

- Posle bitke su svi generali pametni - rekao je Vučić osvrćući se na sinoćno razgovor.

Upitao je šta je to što država može da uradi pre svega oko drvno-prerađivačke industrije u Krupnju.

- Kada imamo ljude čiji život zavisi od toga, šta je problem da mu se da to? - upitao je Vučić.

- Donosi odluke u sladu sa tim kako neko radi, a ne u skladu sa nečijim političkim opredeljenjem - poručio je Vučić u razgovoru sa prerađivačima drveta.

Foto: Printscreen

Poručio je okupljenima da se jave za pomoć za mašine, jer država u tome pomaže.

- Loznica je od republike dobila stotine i stotine miliona evra - rekao je Vučić.

Istakao je da do 2027. godine ima mnogo posla za završiti, ali da se mora luvati i stabilnost javnih finansija, kao i da plate i penzije ne smeju da kasne.

Novosti

- Ništa po 50 godina nije rađeno, pa onda "ajde Vučiću".

Predsednik je obećao i izgradnju puta kraj kojeg se nalazi hladnjača koja zapošljava 300 ljudi.

Istakao je da ćemo biti uspešna zemlja kada budemo naučili da plate diktira tržište i potrebe koje postoje na njemu.

- Svaki zanat će biti plaćeniji, a uskoro i fizička snaga. Jer niko to neće da radi. Investitori neće da dođu, jer kako dođe leto niko neće da radi - rekao je Vučić.

- Da ste mi odmah rekli da zapošljavate 300 ljudi, to je za nas prioritet. Za nas je od suštinskog značaja da vi ovde ostanete - poručio je Vučić vlasniku hladnjače koji je tražio put.

Obraćanje predsednika

Predsednik je još jednom pozvao građane da odu na preventivne preglede.

- Zadovoljan sam sve ukupno posetom Podrinju. Očekujem da danas Loznicu poseti gradonačelnik Ljubljane - rekao je Vučić.

Novosti

- Mašine su koliko sinoć stigne u Crnču. Nije lako sve završiti. Vidite i ovde - ovde smo uradili 5 puta više. Koliko god da uradite nikada nije dovoljno. Nastavićemo to da radimo i verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni - rekao je Vučić.

- Postoje ljudi koji su uvek u stanju da svakoga ocrne i o svakome kažu nešto loše. Šta ste očekivali da čujete od političkih protivnika koji su i juče doživeli debakl? Debakl zato što su poslali svojih 6 ili 7 predstavnika, koji kada naiđu na rupu svi zajedno psuju Vučića, ali nisu u stanju da objasne odakle stotine kilometara brzih saobraćajnica i svega drugog. Do toga da se vidi da neko nema nikakvu argumentaciju. Njima je sve cirkus. Meni je cirkus to što ne rade ništa osim što tvituju po 10 sekundi koliko im je potrebno dnevno i očekuju da im narod ukaže poverenje, bez ikakve ideje, programa i plana. Oni će to nastaviti da rade, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao koji je mnogo komplikovaniji, ozbiljniji, odgovorniji. Mogli ste da vidite rezultat našeg rada - i kako izgleda bolnica u Loznici, videćete i kada pošaljemo novu opremu za ovaj Dom zravlja u Krupnju. To je ono što je naš posao i što na kraju ljudi umeju da cene. A nisam očekivao ništa drugo. Prvo su mi rekli "kriješ se kao miš, ne smeš da odeš u Brezjak i tamo gde bi rudnik trebao da bude", pa sam otišao sam, pa su zaćutali. Pa su rekli "što nisi došao do spomen kosturnice". Pa bio sam do spomen- kosturnice, ali na Gučevu i na Mačkovom kamenu, "ne ne nego je trebalo baš tu". Tih besmislenih primedbi koliko hoćete, na svakodnevnom nivou morate sa tim da se suočavate. Naše je da radimo. Mi smo sinoć u 12 i 5 stigli u kasarnu, a jutros u pola 7 krenuli. Nedelja je. Oni će da ustanu za oko 2 sata, oko 10 sati, pa onda kada se probude i popiju prvu kafu onda će opet da tvituju "Vučićev vašar". Ja ću do tada još 5 ili 6 sastanaka da imam, da završim sve. Na kraju ljudi cene rad i trud. Čuli ste juče i predstavnike Rio Tinta i naroda. Svi oni znaju da su oni doveli Rio Tinto. Interesantna je cela ta priča. Niko se ne pita ni ko to plaća ni kako plaća. Samo neka ljudi razmisle - nema to za džabe. Pa samo da se pitaju zašto to neko spolja plaća i ništa drugo - rekao je Vučić.

- Ja im dođem kao dežurni problem kog moraju svi da sklone, zato što nisam fasciniran sekirama, balvanima, psovkama. Ako imate ozbiljnu argumentaciju to može, a ljudi su mogli da vide ima li ili nema ozbiljne argumentacije. Težak posao nas čeka sa Rio Tintom, mnogo obaranja ruku sa njima. A kako će sve to ići videćemo u naredne dve godine, pa polako. Naše je da kao država napravimo najbolji mogući nadzor, da kontrolišemo sve i da mi možemo da kažemo ljudima da li je nešto sigurno ili ne. Ako mi ne budemo mogli da kažemo, nećemo reći, ako budemo mogli da kažemo, onda će to biti sigurno. Nama je to čisto kao suza - rekao je Vučić.

Vučić stigao u Krupanj

Predsednik Vučić je stigao u Krupanj.

- Dobro došao, vrhovni komandante - pozdravio je jedan pacijent doma zdravlja Vučića.

Vučić je zaposlene upitao šta im je još potrebno u ovoj ustanovi.

Predsednik je obavešten da je u ovoj ustanovi najveći problem nedostatak kadrova, iako postoji dozvola za primanjem novih lekara.

- Ako smo negde uradili puteva uradili smo u Krupnju - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima.

- Nastavićemo da radimo puteve, ne mogu da obećam do svake kuće, to nigde nema, ali ćemo nastaviti da radimo puteve - rekao je Vučić.

Dom zdravlja u Krupnju

Planirano je da nakon posete i obilaska Doma zdravlja u Loznici predsednik Vučić obiđe i Dom zdravlja u Krupnju.

D. Milovanović

Predsednik obilazi Dom zdravlja u Loznici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros Dom zdravlja "Dr Milenko Marin" u Loznici da bi se uverio kako se sprovode besplatni preventivni pregledi u toj ustanovi.

Vučić je istakao važnost preventivnih pregleda i razgovarao sa zaposlenima u Domu Zdravlja.

- Sad kad završimo ovo, mi više ne znamo šta bismo u Loznici radili, skoro sve je završeno - rekao je Vučić u razgovoru sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

- Samo pogledajte kako izgleda bolnica i razmislite koliko ovakvih imamo u Beogradu.

- Sledeći vikend bih mogao ja da odem i mi stariji na te preglede. Da vidimo kakvo nam je stanje i imamo li nekog razloga za brizu. Suština je u tome da naši lekari obave taj posao. Da pomognu ljudima da sagledaju svoje zdravstveno stanje i da na osnovu preventive koju preuzimaju pronađu i najbolju terapiju i najbolje lečenje - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

- To jeste život za našu zemlju. Jer ako budemo imali stotine hiljada ljudi, to će značiti da smo desetine hiljada ljudi na vreme sačuvali i spasili. Ne postoji važnija stvar, ovo malo ko od evropskih zemalja radi. To je važna strav i tu ćemo, siguran sam da postignemo dobre rezultate - rekao je predsednik.

FOTO: Novosti

- Od zdravlja ljudi ne postoji ništa preče - zaključio je Vučić.

U razgovoru sa lekarima, predsednik je obavešten da ne postoji bolja oprema od one koju su dobili, te da su dobili sve što je naručeno.

- Sve je najbolja nemačka oprema nemačka. Loznica će biti i nešto šire od regionalnog centra. Ovakve bolnice nema ni gore u Šidu, Mitrovici, Šapcu - rekao je Vučić.

- Ostaje nam da u Loznici još malo uradimo Dom zdravlja. Ovo će biti i za građane iz Republike Srpske - rekao je Vučić nakon čega je obavešten da oni već dolaze.

Foto: Tanjug

- Zdravlje za ljude je najvažnije - još jednom je istakao on.

Vučić će danas u Krupnju posetiti Dom zdravlja a zatim će obići kompleks crkve Uspenja presvete Bogorodice.

Podsetimo, predsednik Vučić sinoć je razgovarao sa građanima Ljubovije, a razgovori su trajali punih osam sati.