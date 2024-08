SMAJLOVIĆ O NASLOVU "DANAS": "Malo je reći da ne živimo u diktaturi, Srbija je oaza medijskih sloboda" (VIDEO)

NOVINARKA Ljiljana Smajlović, oglasila se u emisiji na televiziji Prva povodom naslova tabloida "Danas" da "Makron ne vidi da je Srbija postmoderna Vučićeva diktatura".

- "Noćas je brazilski sudija zabranio Tviter i trenutno postoje veliki pritisci na slobodu interneta. Vi znate da EU cenzuriše internet mnogo više nego SAD i postoji jedan globalni atak na slobodu interneta. Ja sam bila sad u inostranstvu i mene ljudi tamo pitaju kako da uđu na sajt RT Balkan (Russia Today Balkans) i ja im kažem 'pa probajte taj VPN (alat koji krije IP adresu, lokaciju i identitet korisnika)'. Ja sam čula za VPN da on omogućava da se uđe na one portale koji su zabranjeni u EU. Međutim, ja sebi mogu da dozvolim da ni ne znam šta je to VPN, ja ne znam kako bih to sebi instalirala zato što, malo je reći da ne živim u diktaturi, ja živim u oazi medijskih sloboda u Srbiji, zato što kod nas nema ovakvih napada kao u Brazilu, nema zabrane ni Telegrama, ni Tvitera, ni medija. Zapravo, ja kad gledam rat u Ukrajini, meni je malo drago što nismo u EU zato što mogu da pratim taj rat iz više izvora. Tako da, u svetlu ovog planetarnog napada na slobodu interneta, još apsurdnije zvuči ova teza da mi živimo u diktaturi!" - rekla je Smajlović.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: MALO JE REĆI DA NE ŽIVIMO U DIKTATURI, SRBIJA JE OAZA MEDIJSKIH SLOBODA!



