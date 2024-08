VULIN O LAŽIMA SLOBODNE BOSNE: Dodik je naš drug i saborac i Srbija će nastaviti da radi sa njim

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin reagovao je na laži portala Slobodna Bosna da je predsednik Aleksandar Vučić naredio napade na Dodika.

Foto: Tanjug

- Kada je Slobodna Bosna objavila 5. avgusta 2024. godine izjavu Veljka Mandrape, preminulog 2021. godine, u kojoj kritikuje moj dolazak u Prebilovce, mislio sam da je Slobodna Bosna dovoljno slagala za ovaj vek. Ipak, lažovima nikada dosta, pa su ovaj put slagali da je Aleksandar Vučić naredio napade na Dodika. CIA verovatno i jeste, ali predsednik Vučić nije poslušao CIA ni kada je tražila da uvede sankcije Rusiji, a posebno je ne bi poslušao da napadne predsednika Republike Srpske. Milorad Dodik je predsednik Republike Srpske, izabran voljom Srba, a to ne mora da se dopadne ni CIA, ni Slobodnoj Bosni, ali se u Srbiji poštuje. Niko nije uradio za Republiku Srpsku koliko Aleksandar Vučić, a to nije uradio zato što mu CIA određuje politiku, već zato što razume šta za Srbiju znači Republika Srpska. Nije vreme usred izborne kampanje za lokalne izbore da se o tome govori, ali kada islamisti pod kontrolom Zapada hoće lažima da utiču na izbore u Republici Srpskoj, da im ja kažem istinu. Milorad Dodik je naš drug i saborac i Srbija će nastaviti da radi sa njim na jačanju Srpske i čuvanju Srba gde god da žive. Srbi nisu narod koji sluša strance, a to i nije pametno, ako sumnjate u to, gospodo iz Slobodne Bosne, pitajte dedu iz Handžar divizije kako je bilo kada su poslušali Nemce da odu pod Staljingrad - poručio je Aleksandar Vulin.

