NOVINAR IZ NEMAČKE SRUŠIO KONCEPCIJU N1: Da, Nemačka se obavezala da će paziti na ekologiju u Jadru (VIDEO)

NOVNIAR Deutsche Welle, Srećko Matić, priznao je na N1 da se Nemačka obavezala da pazi na ekologiju u Jadru.

Foto: Tviter printskrin/detektor laži

Voditelj N1: Da li će Nemačka imati ikakvu odgovornost oko poštovanja ekoloških standarda oko rudnika litijuma u Srbiji?

Srećko Matić- novinar Deutsche Welle-a: Stručnjaci kažu da, ako već Nemačka ima odgovornost za situaciju koja vlada u fabrikama tekstila u Bangladešu ili plantažama kafe u Gvatamali, zašto onda ne bi bila odgovorna i za ono što će se možda događati u Srbiji. Na to Nemačku obavezuje i zakonodavstvo EU, baš pre nekoliko nedelja je usvojen zakon kojim se želi vršiti bolji nadzor lanaca snabdevanja. To znači da one firme iz Nemačke koje dobavljaju sirovine, poluproizvode i gotove proizvode iz nekih drugih zemalja van EU, da za njih moraju da važe ista pravila koja važe i u EU!

