DAČIĆ POKAZO PRIJAVU SKUPA: Opozicija prijavila jedno, a uradila na protestu potpuno drugo

MINISTAR policije Ivica Dačić prokomentarisao je proteste opozicije u Beogradu gde se osvrnuo na prijavu skupa.

Dačić je istakao da su se tokom inetervecija držali policijskih ovlaštenja te da niko nije povređen i da je time pokazano da ne žele nikakve sukobe.

- Mirno okupanje je slobodno i to policija nikad neće sprečavati, ali je ograničenje to da ne sme da se krši Zakon... Postoji Zakon kojim se reguliše kako se prijavljuje održavanje skupa - rekao je Dačić te pokazao prijavu skupam koji je privaljen 30. jula kao stacionarni za subotu 10, te je 7. avgusta Nebojša Petković u čije ime je dopunu predao Marko, dodali su da osim stacionarnog dela počinje šetnja s Terazija do raskrsnice sa Višegradskom i da je trajanje skupa maksimalno dva sata.