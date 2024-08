"ČUDESNO IZGLEDA" Vučić obišao radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor).

FOTO: Novosti

- Mnogo sam srećan. Ogroman je napredak. 58,83 smo uradili tunela. Čudesno izgleda. Stvarno su vredni kineski radnici i odlično rade. Hoće da spoje Novi Sad sa Irigom, Rumom, Šapcom, Loznicom, Beogradom sa one strane... To će biti najduži tinel u celoj Srbiji, preko 3 i po kilometara - kazao je Vučić.

Kaže da je put od Čačka (sad će biti od Lučana) do Požege "žila kucavica" za celu Srbiju.

Kaže da su naši košarkaši zaslužili pobedu protiv SAD.

- Živ sam se pojeo. Čestitam našim momcima. Bili su divni. Borili su se junački. Igrali su nemoguću i neverovatnu utakmicu. Presrećan sam bio zbog njih i zbog devojke Perišić - kazao je on.

Osvrnuo se i na suđenje na utakmici Srbija - SAD.

- Trebalo bih do kraja godine da završim taj fakultet za košarkaškog trenera. Ja sam nekad neuspešno igrao košarku. Ja razumem da vam ukradu jedan korak, kad napravite tri koraka, ali kad krenete, ne spustite loptu na zemlju i ne napravite samo jedan, već napravite dva koraka i sudija se pravi da ne vidi... A o faulovima i držanju za obe ruke i Bogdana i Jokića kog su prebili, neću ni da pričam... Embidu ne dozvoljavaju ni u NBA da uradi ono što je juče uradio - kazao je Vučić.

FOTO: Novosti

Zahvalio se ambasadoru Kine što je prisutan.

- Srećan sam kad vidim ovakve rezultate našeg zajedničkog rada. Hvala vašim kompanijama na izuzetnom angažmanu. Ponosan sam kad vidim koliki je napredak. Za pola sata će Novosađani biti na putu Beograd-Šid-Šabac. I to lagane vožnje - rekao je on.

Predsednik se osvrnuo na optužbe da svoje obaveze planira u isto vreme kada su i protestni skupovi protiv rudarenja litijuma u Srbiji.

- Ne nisam se sinoć obratio u 19 već posle 20 sati. Sačekao sam da se završe protesti. Vi volite da kažete šta hoćete, ali ne volite da čujete odgovor kada vam se ne dopada. Čeznuo sam da čujem važne poruke sa protesta, pa kada sam čuo poruke teoretičara zavere i neverovatnih priča e onda sam se obratio narodu i potrudio se da se prisetim dela laži koje su političari izgovarali svih ovih godina. Od Jovanjice, korone, poplava, izmišljenih priča o spaljivanju ljudi u visokim pećima u Lazarevcu itd. Po vama ja bi trebalo da se pokrijem po ušima i nigde ništa ne radi. Ovde nisam bio 8 meseci, znate li koliko je bitnije da dođem ovde, obradujem Srbiju da vide kako Srbija napreduje, dam podstrek. Ili bi trebalo da ne radim ništa? Kada radim, kritikujete me što radim. Da sam otišao na odmor, rekli bi da ne radim ništa. Gde god se pojavim, imaću više naroda koji želi da čuje plan za budućnost, a uvek je lako biti protiv i lako je rušiti. A teško je graditi. Ja volim da sam sa onim koji rade i grade, a ne oni koji govore da će da zaustave Gazelu, voz i još se time ponose. Uživate u maltretiranju ljudi. Ja nisam srećan tada, ja sam srećan kada gradimo fabrike, puteve, zidamo budućnost. I u tome se razlikujemo. I to ću raditi još vrednije. Ističe mi vreme u pravom smislu reči, još dve i po godine mandata, hoću da uđem u istorijske čitanke, da se zapamti to vreme kao vreme najsnažnijeg razvoja Srbije - kazao je on.

FOTO: Novosti

Kaže da ima energije i da ga ništa neće zaustaviti u naredne dve i po godine mandata, osim ako ga neko "slučano je ubije" ili ako "slučajno ne umre".

On je potvrdio pisanje "Novosti" da su ruske službe bezbednosti su pisanim putem upozorile predsednika Aleksandra Vučića da se u Srbiji pripremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje.

- Dobili smo zvanične informacije iz Ruske federacije, zvaničnim kanalima prenete i donete informacije.Bavimo se time. Nadležna je BIA i ljudi specijalizovani za to rade svoj posao. Ti koji maštaju da će na silu nešto da urade, neće. Srbija neumitno ide napred i ne mogu da je zaustave i neće je zaustaviti i nikada je više nigde neće zaustaviti. To je moja poruka svima. Ljudi ne moraju da se sikiraju i mogu mirno da gledaju naše košarkaše i da gledaju finale. Sad će teško sudijama da bude da li da navijaju za domaćina ili za one za koje stalno navijaju. Tako da, sve je normalno. Zabrinut sam samo da li ćemo sve ovo stići. Nikada ne krijem moje raspoloženje. Kada sam ušao u ovaj tunel mislim da nije bilo čoveka koji nije video moj najširi osmeh. Ja to ne umem ni da sakrijem - kazao je on.

Kaže da se čeka žestok odgovor posle upada Ukrajinaca u Kursk, ali i dodatni ukrajinski napade.

- Na Bliskom istoku se samo čeka dan da se svi pripreme za ono što mora da se desi - rekao je on.

Kaže da se plaši samo tih globalnih vesti.

- Ako to uspemo da hendlujemo, onda nema zime za Srbiju - rekao je on.

"Fruškogorski koridor"

Brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma "Fruškogorski koridor", dužine 44,41 kilometara, sastoji iz se od četiri deonice.

"Deonicu 1" čini petlja "Petrovaradin Istok - Paragovo" sa planiranom trasom državnog puta IIA reda, broj 100, od Žeželjevog mosta do petlje "Petrovaradin Istok", ukupne dužine 14,01 kilometara.

"Deonica 2" od Paragova do početka obilaznice oko Rume ukupne je dužine 16,48 kilometara. "Deonicu 3" čini petlja „Novi Sad Jug – petlja Petrovaradin Istok", ukupne dužine 3,40 kilometara, dok je "Deonica 4" obilaznica oko Rume, ukupne dužine 10,52 kilometara.

Na deonici brze saobraćajnice predviđena je izgradnja 46 većih građevinskih putnih objekata, od toga 44 mosta i podvožnjaka, među kojima je i most preko Dunava dužine oko 1.7 kilometara, kao i tuneli „Širine“ (dužine 350 metara) i "Iriški venac" (dužine 3.5 kilometara).

Pored toga, planirana je izgradnja 15 denivelisanih raskrsnica i ukrštaja, kao i velikog broja potpornih zidova i zidova za zaštitu od buke.

Saobraćajnica na ovoj deonici se gradi za računsku brzinu od 100 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 22 metara.

Tunel Iriški venac ("Deonica 2") je dužine oko 3.5 kilometara, sastoji se od dve tunelske cevi i biće biti najduži tunel u Srbiji.

Do sada je ukupno iskopano 4.122,3 metara, u obe tunelske cevi, odnosno 58,83 odsto. Radovi u tunelu se odvijaju bez prekida, 24 sata dnevno, sa uigranim timovima u dnevnim i noćnim smenama, sa ukupno oko 230 angažovanih radnika i oko 50 jedinica mehanizacije i opreme, a samo u noćnoj smeni angažovano je oko 95 radnika.

Kada je reč o izgradnji trase, trenutno su u toku radovi na izgradnji nasipa (do sada je u konstrukciju nasipa ugrađeno 385.600 kubnih metara materijala), kao i radovi na mostovima i potpornim zidovima. Uporedo s tim, izvode se radovi i na mostu preko Dunava ("Deonica 3") ukupne dužine oko 1.7 kilometara.

U toku su radovi na izgradnji svih elemenata mostovske konstrukcije objekta glavnog mosta i prilaznih mostovskih konstrukcija. Na celom projektu ukupno je angažovano 804 radnika, inženjera i ostalog osoblja i 248 jedinica mehanizacije i opreme.

Predmetna trasa se na početku vezuje na postojeći auto-put E-75 "Beograd - Novi Sad - Subotica", a na kraju na novoizgrađeni auto-put "Ruma – Šabac" i buduće brze saobraćajnice "Šabac - Loznica" i "Slepčević - Badovinci".

Trasa tako povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije, odnosno povezuje veoma važne administrativne i regionalne centre kao što su Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, a takođe predstavlja i posrednu vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Rumunijom.

Pored boljeg povezivanja sa neposrednim i širim međunarodnim okruženjem, najznačajniji intraregionalni efekti realizacije Fruškogorskog koridora ogledaju se u poboljšanju regionalne pozicije u domenu pristupačnosti, u saobrajnom rasterećenju urbanih područja (obilaznica oko Novog Sada, Iriga i Rume) kao i uklanjanju tranzita sa područja Nacionalnog parka "Fruška gora" (izgradnjom tunela). Izvođač radova je kineska kompanija "China Road and Bridge Corporation".