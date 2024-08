VUČIĆ ODGOVORIO NOVINARKI: "Imate pravo na opoziv predsednika, spreman sam da pomognem ljudima u opoziciji"

PREDSEDNIK je juče pričao na temu penzija, plata, roditeljskog dodatka, projekta Jadar, ali i najavio mogući referendum.

On je strpljivo odgovarao na pitanja novinara, a jedno od pitanja novinarke N1 ticalo se referenduma o predsedniku.

-Da ne postoji zakon o referendumu i da postoje uslovi koje ustav propisuje - istek mandata, ostavka, razrešenje predsednika. I ako jedna trećina poslanika potpiše, mogu da potpišu, pa tek onda Ustavni sud da reaguje i odluči o povredi prava i onda se ide na dve trećine - rekla je novinarka.

- Ovo kada vi kažete da jedna trećina poslanika potpiše, to nije realno - dodala je.

Predsednik je odmah odgovorio.

Najpre ju je uputio kako zaista stvari funkcionišu, kako javnost ne bi stekla pogrešnu sliku o tome, a potom rekao da će čak i u tome rado da pomogne opoziciji.

- Nije jedna trećina dozvoljena, bilo bi mnogo glupo, naš ustav, ustavopisac i ustavotvorac je bio malo mudriji te ne dozvoljava jednoj trećini da donosi odluku o tome hoće li predsednik, čovek sa najvećim legitimitetom u zemlji, biti opozvan ili ne. Imate pravo na opoziv predsednika, ne na referendum da li ga volite ili ne volite. Imate pravo da opozovete predsednika. Za to vam nije potrebna 1/3, već 2/3, što je ogromna razlika. Spreman sam da pomognem ljudima u opoziciji da dođu do te dve trećine, zamoliću prijatelja Miloša Vučevića da poslanici SNS prihvate taj zahtev i da se ide u proceduru opoziva predsednika republike, koja mora da prođe referendumsku proceduru, sa odgovorom da ili ne. Sve što sam vam rekao je tako, i spreman sam da pomognem u tome. Vrlo je jednostavno. Nemojte da se pravimo naivni, nije vaš vlasnik, niti ostali iz regiona, protiv litijuma. Vole ga, u nebesa bi ga kovao samo da nije Vučić u pitanju. Pošto je Vučić u pitanju, nemojte da obmanjujete javnost ni vi da je to u pitanju. Nije "Rio Tintu, marš iz Srbije" nego "Vučiću, marš iz Srbije". A pošto ja neću da idem iz Srbije, i sa svom svojom decom hoću da živim u Srbiji. Nikada me nećete oterati, volim je najviše na svetu i nikada me nećete naterati da je manje volim iako svašta govorite o meni svakog dana. Pošto znate da nije tema jadarit, nego Vučić, ne obmanjujte ljude da će biti potrovana Sava, Dunav, i sve ostale gluposti koje slušam već mesecima. Jer ne postoji nikakav tečni otpad, sumporna kiselina na 250 stepeni koji će da potruje sve, postoji čvrsti otpad za koji nećemo ni deponiju da im damo, jer im i to sad stavljamo u uslove - objasnio je predsednik novinarki N1.

