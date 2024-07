SLUŠAM VEĆ 12 GODINA "NEĆETE MOĆI NA 2 STOLICE": Vučić - Mi imamo samo jednu, našu srpsku stolicu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji HIT TVIT na TV Pink osvrnuo se na atentat na bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto printskrin TV Pink

- Što se tiče atentata, to je zastrašujuće. Da se to negde drugo desilo, kako bi nam držali pridike. Ja sam samo dovodio u pitanje aršine koje se zemlje karakterišu kao demokratske, a koje ne. Mislim da je strašno važno da imamo dobre odnose sa SAD i da popravimo te odnose. Moramo da imamo dobre odnose i sa Rusijom. To je politika koja nas je dovela do ovih razultata. Slušam već 12 godina "nećete moći na 2 stolice", a mi imamo samo jednu, srpsku stolicu. A da li ćemo moći da sedimo na svojoj stolici, videćemo. Za sada smo uspevali - kaže Vučić.

- Uvek su najagresivniji oni koji bi da govore o agresiji drugih. Šokrian sam bio kad se desilo to Stefanoviću, i smatrao sam to udarac na demokratiju, iako nije bio lider ni u svojoj stranci. Nisam primetio da ste se žalili kada su me žandarmi izubijali, jer sam samo šetao, kada je ubijen Ranko Panić - rekao je Vučić.