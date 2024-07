PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Hit Tvit" na TV Pink.

Foto: TV Pink

Pored Vučića, gosti Verice Bradić su pravnik Milan Antonijević i politička analitičarka Biljana Šahrimanjanin Obradović.

Na početku je pušten prvi predlog koji je obeležio prethodnu nedelju.

Predlog broj 1: Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između EU i Srbije

Vučić je na početku rekao da postoji jedna stvar koju možemo da vidimo.

- Dovoljno je da pogledate na koji način su izveštavali mediji u regionu koji po pravilu imaju antisrpski stav po svakom pitanju. Kad vidite kako su nezadovoljni dogovoru o litijumu, jasno je da smo radili odličnu stvar. Po sletanju kancelara Šolca, oni su zabeležili jednu stvar, nisu člak ni napisalu od Jutarnje, Večernjeg lista, Kliksa, Vijesti... Napisali su samo "Vučić neprijatno stajao, dok je Šolc bio u automobilu i da je rekao zašto sad ne kreću". Zamislite strašnog gafa, verovatno je neko kasnio. Samo sam to pitao i samo su to preneli - rekao je Vučić.

- Onda su sutradan od svega izveštavali o tome kako su bile velike demosntracije u Beogradu, na jednom je bilo njih 11, drugom nekoliko desetina, svaki dan to imamo ispred Predsedništva. Samo je o tome bilo reči. Po tome je bilo dovoljno videti koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta - rekao je Vučić i dodao da to sve bolje govori nego bilo koja njegova reč.

Foto printskrin TV Pink

- To je naša velika prilika i prilika za ceo region. To je naša šansa generacije. Argentina je gotovo dvostruko bogatija nego Francuska i Nemačka. To danas nije slučaj. Venecuela je bila bogatija od svih zemalja, Južna Koreja je bila najsiromašnija zemlja, sada je jedna od najbogatijih. Emirati su nastali 1971 godine. Otac moga priajtelja Bin Zajeda je otišao u Libiju kod jednog od najvećih lidera, poljubio tle i rekao "Nadam se da će moja zemlja izgledati kao vaša posle 40 godina". Pogledajte kako sada izgledaju Emirati, a kako druge zemlje. Jer je važno kakve se odluke donose, da budu pravovremene i da se donose u interesu države. Imali smo mnogo propuštenih prilika u prošlosti - rekao je Vučić i rekao da su stvari ovde čiste.

- Gubimo stanovništvo u Podrinju, sa druge strane Drine je to još izraženije. Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da tamo ostanu i opstanu. A uticaj na BDP je neverovatan i sutra ćemo govoriti o tome. Sutra je veliki dan. Karlos Tavareš (izvršni direktor Stelantisa) je jedan od trojice najmoćnijih evropskih direktora, menadžera, CEO-a. Dolazi u Srbiju, otvoramo probnu proizvodnju 'fijat grande pande' i onda za dva meseca to kreće u serijsku proizvodnju. To je velika prilika. Ljudi to sve bolje razumeju - rekao je Vučić i rekao je da je dve godine vođena jeziva kampanja.

Foto: TV Pink

Predsednik je rekao da su u Evropi zabrinuti ne zbog onoga što Srbija stvarno radi ili ne.

- Srbija je oko agende rasta i približavanja jedinstvenom tržištu prva zemlja koja je to prihvatila o teškom putu koji treba da pređe. Ne brine to njih. Njih sada brine, oni nisu sigurni, pitaju "da li vi Vučiću veruješ u evropsku budućnost". Nisu sigurni da li ja verujem u to. Smatram da je važno da Srbija obavlja svoje reformske zadatke na EU putu, ali sam predsednik suevrene zemlje koja ima interese na različitim delovima sveta. Ako je moje viđenje situacije u Ukrajini drugačije, ne znači da smo neprijatelji. Ono što sam čuo u Londonu su komesarski govori, "mi pobeđujemo, zgazićemo Ruse, šta bi nam Čerčil rekao". Pojma nemaju o onome što se zbiva na terenu. Kada ih pitate šta mislite kako će to da se dogodi, nemaju pojma - kaže Vučić.

- Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi sa kojima sam bio tamo. Bolje zna čovek kakvo je stanje na terenu nego mnogi drugi - ističe predsednik.

Foto: TV Pink

Na pitanje o hibridnom ratu protiv Srbije, Vučić je rekao da je mnogo sukoba bilo i da su Amerikanci i Nemci radili i dogovarali zajedno.

- Komplikovani odnosi su tamo. Neki su mi u Evropi zamerili što sam sa Nemcima, neki što sam sa drugima. Mi objasnimo da je to sa EU, nije jednostavno. Što se naših službi tiče, slabi smo za njih, ali moramo da sačuvamo vitalne interese, tu radne vredni ljudi.

- Vodiće se ratovi, mnogo novca je u igri, neke zemlje će postati uspešnije, a neke će zaostajati, biće velika muka. Svi političari trče da kažu svojim biračima, "e sutra ćemo u EU, prekosutra, dogodine". Ja nisam siguran u to, ali važno je da budemo na tom putu. Zavisi od situacije u EU - rekao je Vučić.

Na konstataciju Milana Antonijevića da ljudi ne trebaju da se ismevaju ljudima koji su zabrinuti za životnu sredinu i da je u zemljištu pronađen arsen i da postoji zagađenje i pre nego što je bilo šta započeto, Vučić je rekao da je ovo napamet naučeno i da je uvek sve isto.

- Gospodin Antonijević govori o stanju u našim rudnicima, nije dobro stanje, posebno u Resavici. To je sistem rudnika, vrlo teška situacija. Oni su trebali da budu ugašeni još 2014., na moje insistiranje nisu ugašeni. Šta da radite sa ljudima u Krepoljinu, kako ti ljudi da prežive ako ugasimo to. Ja sam taj koji sam uvek bio kriv. Nisam želeo da se tako nešto dogodi. Što se tiče Bora, Majdanpeka, tamo je situacija drastično bolja, zahvljajući investicijama. Plate su značajno veće od prosečnih, negativni uticaj na životnu sredinu je drastično smanjen. To nije za porediti sa onima na čijoj je strani ponekad Antonijević, koji su od Bora napravili jedan od najzagađenijih gradova. Uspeli smo da sačuvamo Železarui da se tu vodi računa kako da se zagađenje smanji. Ne znam kako je prešao na Savu, Dunav i reke. Nama će biti još 5 godina potrebno da uradimo velike prečistače u Velikom Selu, prvu faze rade Kinezi, drugu će raditi francuska kompanija. To će biti milijardu ulaganja da Sava i Dunav budu čisti. Radimo te stvari odgovorno i ozbiljno, iako je mnogo teško. Iz mnogo razloga veoma teško, ako nekada budete imali vremena, mogu da vam objasnim to. Ugovor o litijumu, koga sada nema, biće komeracijalni ugovor, kao i ugovor o investiranju u fabriku katoda, baterija i tako dalje. Neki ljudi od političke opsednutosti ne mogu nikada ništa da sagledaju racionalno, prirodno, niti bilo kako. U svemu vide zaveru i priliku za obračun - kaže Vučić.

Foto: TV Pink

- Naravno da su potrebne institucije i vladavina prava, ali to nema nikakve veze sa ovim. Niko neće da nas pušta u EU, rekli bi nam dobrodošli da smo uveli sankcije Rusiji, da priznamo nezavisno Kosovo - kaže Vučić.

- Postoji jedan deo ljudi u Srbiji koji podržavaju kolektivni Zapad, da oni u stvari štite interese Srbije. Slušam svake veečeri, od pojedinih članova moje porodice, ili na Hepiju, mi koji smo uz Ruse, mi stvarno volimo Srbiju. Znam da će mnogi da negoduju, vidim kako se pojačava kampanja za sankcije protiv Rusije. U tim razgovorima ja kažem "nemoj da mi govoriš ono što ti je rekao jedan ambasador ili za šta navijaš. Jer mi kad gledamo Inter-Milan, moram oda se podelimo, kao u "Tri karte za Holivud". Tamo su bile i američka i ruska strana, ali nije bilo srpske strane. Ja ih sve poštujem ,ali hoću da imamo srpsku politiku - rekao je Vučić i naveo je da pitao premijera jedne zemlje "A što vaša vlada uopšte postoji?"

Foto printskrin TV Pink

- O čemu odlučuješ? Koje odluke donosiš? Šta će ti država? Eto u tome se razlikujemo, ja volim da samostalno donosimo odluke. Ove dve i po godine smo uspeli da izdržimo po pitanju sankcija, a možda će vlada doneti odluku suprotno mojim željama, a onda će se postaviti pitanje mog legitimiteta - rekao je Vučić.

- Bio sam u Davosu mnogo puta. Još 2014, 2015, govorilo se o tržišnoj ekonomiji. Kako je Kina krenula da gazi sve, 2016. je pozvan Si Đinping u Davos. On drži globalistični govor o tržišnoj ekonomiji, sledeće godine Amerika i Evropa kažu - "nećemo sad tržišnu privredu, jer ste nas pobedili". Isto i sa medijima, kad su na Zapadu njihovi mediji radili kao propaganda sredstva, sve je bilo u redu, a kad su ovi naučili isto, e sad njima ne dajte - kaže predsednik.

- Ne mislim da svo zlo dolazi sa jedne strane. Nisam blesav da ne radim svoj posao pa da ne primetim promene. Kad govorite o neistinama, pročitao sam mnogo neistina u ruskim medijima. Ali sam pročitao bezbroj laži u najtiražnijim zapadni mmedijima o ovoj zemlji. Kako se čeka da Srbija napadne BiH i kako oni kažu Kosovo. Jedna laž, krupna, koja se prikazuje svaki dan, o odnosu sa Rusijom kako smo mi bedni, kako sprovodimo politiku na Balkanu. Znaju oni da lažu. Na sve to, nikada nisam pročitao toliko laži kao o našoj zemlji, kao u regionalnim medijima. Od Zagreba, Podgorice, Prištine, Sarajeva, ako hoćete i Beograda. To ne može da se meri ni sa čijom propagandom i lažima. 12 godina slušam da sam snajperom ubio nekoga. Ispašće da smo mi jurili ustaše da ubijemo u Drugom svetskom ratu. Ispašće da Vučić ni u Srebrenici napadnut. To postaje toliko perverzno-inverzno.

- Na samitu sam tražio da se čuje druga strana. Da vas pitam ko pobeđuje i kad će taj neko da pobedi konačno? Ja pritom ne tvrdim da će Rusi da pobede, ali vas pitam kad će da pobede oni drugi. Isprazniše pola evropskih zemalja, nemaju više oružja da im daju - kaže Vučić i ističe da je i ruski interes da se potppiše sporazum jer njihova ekonomija trpi.

Foto: TV Pink

- Zato lepo idemo u katastrofu. Klizimo u katastrofu, moje je da se postaram da čuvamo Srbiju, da imamo što više energije, hrane - kaže Vučić.

- Britanska vojska je snažna, ulažu mnogo. Mi ulažemo više od onoga što piše. Po onome što ja vidim, kao kontinent klizimo u katastrofu. Da se mi sklonimo, da uzmem blokče i svesku i da vidim čega imamo i koliko. Plašim se da zbog ovolike strasti i nepopustljivosti svih idemo u najgorem smeru i ne postoji ništa što to može da zaustavi. Prave se ratne vlade. Od 20 zahteva, 10 se tiče rata. Sve je priprema za rat. Pogledajte kako se sastavlja Evropska komisija, istaknite one koji imaju zabranu ulaska u Rusiju - upozorava Vučić.

Predlog broj 2: Atentat na Trampa

Govoreći o povlačenju Bajdena iz kampanje Vučić kaže da je to rekao da će se desiti pre dva dana.

- Razgovarao sam sa ljudima iz Londona i Amerike. Otkriću vam tajnu, nema ona velikih izgleda, ali verujem da će to biti jedna od najneizvesnijih utakmica. Mislim da je doneta odluka u štabu demokrata, da se uključi u kampanju Mišel Obama, što će reći kandidan će biti Kamala Haris, a nosiće je Mišel Obama. Kamala nema tu vrstu emocije i harizme, ali Mišel Obama ima. To je deo dila koji je napravljen, obavešatavam vas jer znam. Videćete njenu ulogu i to će izbore napraviti izuzetno zanimljivim. Onako, žena, žustra, energična, oni očekuju da doprinese posebno uz ulogu gospođe Obame, da doprinese strahovitom rastu popularnosti kod afroameričke populacije, stabilizacije popularnosti kod latino populacije. Afroamerička populacija je na oko 14 procenata, u Americi 19%, čak kažem, 21% ide latino populacija i naravno urbana populacija koja mora iz letargije da se podigne u potpunost i da bi mogli uopšte da se takmiče protiv predsednika Trampa. Što se nas tiče, s pažnjom sve da gledamo, da pokušamo da imamo najbliže kontakte i najbliže odnose sa ljudima iz okruženja predsedničkog kandidata Trampa, bivšeg predsednika, naravno i da imamo unapred pripremljene odnose sa ljudima gospođe Kamale Haris - otkriva Vučić.

Foto: TV Pink

- Što se tiče atentata, to je zastrašujuće. Da se to negde drugo desilo, kako bi nam držali pridike. Ja sam samo dovodio u pitanje aršine koje se zemlje karakterišu kao demokratske, a koje ne. Mislim da je strašno važno da imamo dobre odnose sa SAD i da popravimo te odnose. Moramo da imamo dobre odnose i sa Rusijom. To je politika koja nas je dovela do ovih razultata. Slušam već 12 godina "nećete moći na 2 stolice", a mi imamo samo jednu, srpsku stolicu. A da li ćemo moći da sedimo na svojoj stolici, videćemo. Za sada smo uspevali - kaže Vučić.

- Uvek su najagresivniji oni koji bi da govore o agresiji drugih. Šokrian sam bio kad se desilo to Stefanoviću, i smatrao sam to udarac na demokratiju, iako nije bio lider ni u svojoj stranci. Nisam primetio da ste se žalili kada su me žandarmi izubijali, jer sam samo šetao, kada je ubijen Ranko Panić - rekao je Vučić.

- Mišel Obama je jedina osoba koja može da se meri po popularnosti sa Trampom. Nije lako izvršiti transfer popularnosti, nisu ljudi glupi, ali tu će biti emocionalnih susreta, zajedničkih, različitim ugroženim grupama, ne bi l ise podigao značaj izlaska na izbore. Biće vrlo neizvesni izbori u Americi - ističe Vučić.

Foto: TV Pink

- U Ukrajini se stvari komplikuju, stvari će se komplikovati. Kina će imati najviši rast, a što se tiče da će Tramp pobediti Rusiju, mislim da mu to nije plan. Mislim da neće ulaziti sukobe sa Kinom, već kako da zaštiti Ameriku ekonomski. Trampov fokus će biti na Kini, a mislim da hoće da završava stvari što pre sa Rusijom, da gleda kako da se napravi mir. Plašim se da sam mnogo daleko od toga da promašim. Ne zaboravite, sledi zima. Znate li koliko će teška situacija biti u Ukrajini sa strujom. To će se odraziti na ceo evropski sitem. Pričao sam i sa Orbanom i sa mnogim ljudima. Meni su drugih 5 lidera pričali kako je bilo na NATO samitu. Bukvalno se tako desilo, vidite da sve ide u tom smeru, ja sam veteran. Toliko dugo sam u tome i imao sam toliko sastanaka. Nisam veliki optimista i nadam se da će neko da razume da mora da se napravi primirje i da će to da razumeju obe strane - rekao je Vučić.