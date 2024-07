KAD SLONOVI PO TRAVI GAZE, MALI STRADAJU Vučić o poziciji Srbije između suprotstavljenih sila - Moramo da se primirimo, vodimo računa o sebi

GOVOREĆI večeras u emisiji Prva tema na televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o poziciji Srbije u veoma uzburkanim vremenima i dešavanjima u međunarodnim odnosima. Istakao je da u trenutnoj postavci stvari Srbija mora malo da se "primiri" i da sačuva sebe.

Foto printskrin TV Prva

- Mi moramo da vodima računa o svim našim interesima, da znamo šta se zbiva. Da se mi malo primirimo, pomerimo. Kad slonovi po travi gaze, mali stradaju. Da se mi sklonimo malo u zavetrinu. Pa posle mi da šetamo po livadi, da vidimo šta je ostalo posle slonova, ali da mi preživimo. Da sasvim to lepo i pošteno kažem. Razgovarao sam i sa Makronom i Šolcom, oni su ljudi veoma pametni i obrazovani. Ali kako neki ljudi govore i to vide... Ogroman strah imam. Još sam uvereniji da sam bio u pravu kada sam rekao da se bližimo veoma teškoj situaciji u svetu. Ovde nema kraja. Jedina mi je nada što vidim da i u Ukrajini i u Rusiji u javnom mnjenju sve više ljudi u obe zemlje žele pregovore. Neće ljudi više da ratuju. Ali ako gledate ko ima više da izgubi, nisam siguran da Evropljani imaju više da izgube. I o tome sam razgovarao sa Makronom - činjenice sam iznosio, rekao sam mu naš interes, interes Srbije je mir. Samo prekinite rat i mi smo presrećni. To je sve što mogu da kažem u ime Srbije - naveo je Vučić dodavši da Makron i Šolc razumeju situaciju, ali da je druga stvar na kojoj su stvari.

- Neke govore kad čujete vi se pitate - čemu ovo vodi - kaže Vučić i dodaje da se svi onda pozivaju na Čerčila i da je to više puta čuo u Londonu.

- Pravite se da ne znate i pravite se da ste gluplji nego što jeste, nekada je to dobro za vašu zemlju - rekao je predsednik.