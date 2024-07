U PALATI Srbija je održan Samit o kritičnim sirovinama na kome učestvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Savezne Republike Nemačke Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič.

O garancijama za životnu sredinu, kancelar Šolc je izjavio:

- Formulisali smo zakone o zaštiti životne sredine, da ostanemo jaka industrijska zemlja, ali i da 2045. poslujemo na klimatski neutralana način. Imamo mnogo industrijskih procesa, a iz rudarstva smo stekli dosta iskustva i znanja koje primenjujemo za zaštitu životne sredine. Ovo što radimo ovde traži isto postupanje koje se sprovodi kao i u Nemačkoj. Moramo svi zajedno uspeti u tome u našim zemljama, da težimo najvećim ekološkim standardima. Na ataj način ćemo podići standarde širom sveta.

- Složićemo se da niko na svetu nema snažniju održivost od EU. Ovaj projekat je povezan za pristupanjem našem jedinstvenom tržištu i EU će poštovati najviše ekološke standarde. Ako je reč o kritičnim sirovinama, baterijama, najsveobuhvatniji regulatorni okvir na svetu ima EU. Svaka baterija koja će izaći na teritoriji EU imaće digitalni pasoš koji pokazuje da njene specifičnosti. Sve kompanije će morati to da poštuju. Takođe postoje veliki penali i kazne koji su definisani. Videli smo da je sa nama predsednica IBRD, oni imaju najstrožije zahteve za finansiranje zajmova što je još jedan sloj kriterijuma. Učinićemo sve što možemo da izvori pijaće vode ne budu negativno pogođene tome i postoje pravila o tome. Ovo je dobro razmotren sistem i sva pravila koja postoje u svetu, primenjivaće se u Srbiji. Zašto smo počeli u Srbiji? Srbija je najnaprednija u pripremama iako se o sirovinama govori u Češkoj, Portugalu.. Srbija će biti prva u Evropi koja će imati celokupan lanac vrednosti. Ovo je od velikog značaja EU - rekao je Ševčovič.

Predsednik Vučić je rekao da je na kraju sve naša odluka i dodao da najviše veruje svojim očima.

- Umem da vidim da li se ispunjava ono što je rečeno ili ne. Moj posao je da štitim interese Srbije. Ako mislite da postoji neko ko može više da garantuje, ja mislim da nema boljih garancija od onih iz EU. Veliku nadu polažemo u sve ovo. Mi Srbi smo šampioni propuštenih prilika, a smatram ovo prilikom za kvantni skok Srbije - kaže Vučić i dodaje da postoje tri razloga zbog kojih misli da proces neće ići lako.

Obraćanje Šefčoviča

- Zaista je sjajno biti u Beogradu posebno danas jer smo se sreli na istorijski dan za Srbiju gde dokazujemo da živimo u eri čiste tehnologije. Želeo bih da vam čestitam na inicijativi da predvodite po pitanju sirovina, proizvodnji i celog lanca. Imamo ekspertizu u komisiji, Nemačkoj i kompanijama. Oni su krem de la krem onoga što možete da dobijete u Evropi. Siguran sam da sporazumi koje smo postigli danas neće samo utrti put ka razvoju ka e mobilnosti vć će dodatno istaknuti partnerstvo Srbije i EU. Ovo će otvoriti vrata najvećim investitorima EU u Srbiji - rekao je Ševčovič.

- Nakon ovoga će još veći broj kopanija doći da radi, što će zaposliti još više ljudi i stvoriti novi rast privrede. Drago mi je da će napredak koji smo danas postigli jer smo fokusirani na konkretne rezultate. Uveravam vas da ono što smo obećali a to je saradnja sa Srbijom da će se to nastaviti. Ovo je veoma važan projekat za Srbiju - izjavio je on i dodao da se kritičnim sirovinama bave i u zemljama EU i to na odgvoran način uz najviše ekološke standarde i potpunu transparentnost.

- Ove inicijative okupljaju inovatore i kompanije koji razmenjuju znanja i prakse, a ona će sada biti podeljena sa srpskim kolegama. zahvaljujući ovome, i mala i srednja preduzeća će imati koristi. Postavljamo uslove za integraciju tržišta i mislim da će ovo podstaći nove investicije. To će zahtevati nove veštine koje ćemo podeliti sa srpskim kolegama a više o tome ćemo pričati na ručku - kaže Ševčovič i dodaje da želi Srbiju u EU, a da će ovakav projekat ubrzati sam proces.

Obraćanje kancelara Šolca

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde u Beogradu radosnim povodom. Potpisali smo važan sporazum o sirovinama i to je nešto što se ne može proceniti. Moramo otkriti nove sirovine širom sveta, ali u našim zemljama koje ih imaju. Drago mi je što je doneta odluka. Ova odluka zahteva hrabrost, ali je doneta u ispravnom trenutku. Potrebne su nam pre svega baterije, a projekat Jadar je pre svega dobar za Srbiju i donosi perspektivu ne samo ovoj zemlji nego i celom regionu. Rudarstvo se ostvaruje uz poštovanje najviših standarda za zaštitu životne sredine. Pomagaćemo da se sve to desi. Ovo će sve stvoriti rast ekonomije i bolji život građana. Dugi niz godina smatram da dug niz godina politika koje su vodile države koje poseduju rude, zalagao sam se da menjamo perspektivu o rudarstvu. To je nešto što je dobro za zemlju, njihov prospretitet. Ko želi rezilijentnost mora dozvoliti rudarstvo kod sebe. Ovaj projekat je dobar jer će se razviti uz ekološke mere. Radi se o evropskom projektu i od velikog je značaja za budućnost - izjavio je Šolc i dodao da se zalaže za EU integracije zemalja zapadnog Balkana.

- Želimo da pomognemo da uspete jer to pospešuje mir i stabilnost u regionu - rekao je Šolc.

Kaže da su razgovarali o svim pitanjima saradnje između država, kao i doprinosu o dobrosusedskim odnosima i istakao da svaki akter treba da da svoj doprinos tome.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je na samom početku izjavio da se zahvaljuje svima koji su radili na ovim memorandumima

- Razmišljao sam kako danas da se obratim ljudima i uvek sam više brinuo o suštini nego o formi. Ponosan sam na ovo što smo danas započeli. Posebno hvala našim partnerima iz Nemačke, kancelaru Šolcu što mu nije bilo teško da dođe, hvala Ševčoviću koji je od početka bio sa nama. Danas ovde ste videli ljude koji su potpisivali memorandume, krem de la krem evropske privrede, industrije, finansijskih organizacija, sve iz Evrope što je značajno i vredi uspeli smo da dovedemo u Srbiju. Važno je ovo za Evropu, Nemačku, za nas u Srbiji najvažnije. Ovo će da predstavlja prekretnicu, veliku promenu, skok u budućnost. Kada sma ovo sve rekao znam i teškoće sa kojima se suočavamo. I pre nego što smo potpisali bilo kakav ugovor a danas je samo memorandu, ništa nismo krili, sve radimo transparentno. Ponosim se tim projektom. Ništa ne želimo da tajimo i krijemo od naših ljudi. Srbija će insistirati i lično ću kao predsednik Republike, boriti se i za životnu sredinu i za život našeg naroda da im i vazduh i zemlja i voda ostanu čisti. To je od ključnog značaja, sve eksperte imaćemo na raspolaganju. Za nas je zaštita životne sredine od suštinskog značaja. Pod tri veliki ekonomski napredk naše zemlje, doneće nam najmanje 6 milijardi evra novih investicija. To su ogromne promene, za nas je od presudnog značaja ekonomski lanac o kom smo govorili. Danas mi je Šolc potvrdio, ne mora da mi potpisuje ništa, verujem mu na reč - izjavio je predsednik i dodao da je to garantija za nas.

- Ovo će nama doneti 6 milijardi evra novih investicija, to su ogromne promene. Kancelar je rekao da će dati sve od sebe da će se ovde formirati lanac, a ja više verujem u reč nego u potpis. Ovo će dovesti do boljeg života ljudi u Srbiji, a posebno u Podrinju i Mačvi i zato sam beskrajno zahvalan našim partnerima - rekao je predsednik i dodao da će nastaviti danas razgovor sa Ševčovičem.

- Srbija nema more, gasa, ali ono što imamo moramo da iskoristimo na najbolji mogući način. Mi smo sa Nemačkom u prethodnih 12 godina tri puta uvećali razmenu - kaže on i dodaje da je od velikog značaja ukidanje PEM konvencije.

Vučić se zahvalio još jednom Šolcu i Ševčevičom na uspešnom sastanku i tome što su vodili računa o interesima naše zemlje i najavio nove velike vesti od ponedeljka.

Podsećamo, nemački kancelar Olaf Šolc doputovao je sinoć u posetu Beogradu, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Osim predsednika Vučića, dočeku su prisustvovali i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad, kao i ambasadorka Srbije u Berlinu Snežana Janković.

Vučić je danas imao bilateralni sastanak sa Šolcom u Beogradu na kom su razgovarali i o evropskom putu Srbije, političkim odnosima, razvoju naše ekonomije, kao i o tome da je sa EU potpisan memorandum o razumevanju u vezi sa mineralnim sirovinama.

Potpisan je Memorandum o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, kao i Pismo o namerama da se u Srbiji formira ceo vrednosni lanac.

U ime Evropske komisije ugovor sa predstavnicima Vlade Srbije potpisaće potpredsednik Evropske komisije Maroš Ševčovič.

Takođe, u Beograd su došli i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnici KFV-a, predstavnici Italijanske razvojne banke, kao i predstavnici Mercedes-Benca.