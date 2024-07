ISTORIJSKI DAN ZA SRBIJU Vučić, Šolc i Ševčovič saglasni: Ogromna prekretnica za našu državu i kvantni skok u budućnost (VIDEO)

U PALATI Srbija je održan Samit o kritičnim sirovinama na kome učestvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Savezne Republike Nemačke Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič.

Foto: Novosti

Pitanje novinara

- Činjenica da su potpisani ovakvi sporazumi jasan je znak posvećenosti, cilj je da se obezbedi rudarstvo i da se dalje u lancu proizvodnje proizvodi. Sve materijale koje dobijate odmah morate prerađivati. Zalagali smo se za pregovore EU i Kine i optimista sam po tom pitanju jer smo svi usmereni ka zajedničkom cilju - kazao je Šolc.

- Mogu da vas uveravam da EU nema nikakve interese da uđe u trgovinski rat sa Kinom, već želimo ravnopravne uslove za evropske kompanije u Kini kao one koje kineske imaju u Evropi. Vraćanje fer i pravednih odnosa na tržištu je naš cilj. Želimo da se bavimo ovim pitanjima i želimo da o tome pričamo sa Kinom - izjavio je Ševčovič.

- Ovo je slobodna demokratska država u kojoj svaki dan ima protesta. Nijedan dan nije bez protesta, i imaju prava na to. Razgovor je rešenje. Podsetiću vas koliko je mala podrška bila za projekat Beograd na vodi. Ljudi moraju da vide rezultate, da razumeju šta smo uradili za njih. Ovu priliku ne smemo da propustimo. Mnogo smo radili na ovom. Pitate me šta je u ovom dokumentu. Oni imaju potrebu za litijumom i baterijama, a naša potreba da uzmemo što više iz proizvodnje. Mi ne smemo da zabranjujemo u potpunosti nivo izvoza sirovina, ali ja sam rekao najmanje 85% mora da bude prerađeno u Srbiji, ali uskladićemo to i dobili smo podršku za to - rekao je predsednik i dodao da će sa kompanijama govoriti o drugim sirovinama za koje su zainteresovani.

- Ovo će biti ocenjen kao jedan od najvažnijih dana u reindustrijalizaciji Srbije - rekao je Vučić.

O odnosu sa Kinom

- Mi smo poštovali sve pravne procedure i poštovaćemo ih uvek, samo da ljudi čuju šta je to što želimo da uradimo i kako želimo da naša zemlja napredujemo. Potpisali smo okvirni memorandum. Drugačija je priča o niklu, to je komplikovana priča jer je to prljava tehnologija. Mi imamo nešto mnogo važnije od nikla i kobalta, a to je molbden i kalcit i spremni smo da razgovaramo sa EU o tome. Nemamo mi problema u odnosima sa Kinom. Sa Kinom imamo odlične odnose. Mi smo ovo obećali EU i to je bilo pitanje budućnosti Srbije. Obećao sam da će Srbija biti pouzdan partner na ovom putu sa Nemačkom i EU. To nema nikakve veze sa Kinom sa kojima imamo dobre odnose, ovo smo dogovorili sa Evropom i može ceo svet da se okrene naopačke to se neće promeniti - rekao je predsednik i dodao da Jadar manja teritorija od Borskog basena od kog živi istok Srbije i upitao da li treba onda i te ljude da ostavimo bez hleba i dodao da istu šansu razvoj zaslužuje i zapadni deo naše države, a da je uvek lakše govoriti protiv nečega.

- Nisam izabran za predsednik da bi govorio kako sve ne valja i ništa ne valja, već da radim i preduzimam stvari - izjavio je predsednik.

- Kada vodite zemlju morate da uzmete interese zemlje u obzir, ali i njenih pojedinih regiona. Što bi bio moj interes da učestvujem u nečemu što je protiv interesa naše zemlje? Što, da me nisu platili? Iako sam više uradio za ovoj projekat nego svi njihovi zaposleni zajedno. Kakva bi to sramota za mene bila. Nego neki polaze od sebe, pa tako misle. Radimo ovo jer je to fantastična prilika za Srbiju. Koga boljeg od Nemaca da nađemo za garancije? - upitao je predsednik.

Foto: Tanjug

Šolc je rekao da će projekat napredovati ukoliko se bude sprovodio sa principima ekologije te da je o tome razgovarao sa šefom Rio Tinta i dodaje da će se uvek na to vraćati, a takođe je kazao da to isto očekuje i od kompanija. Nemački kancelar kaže da se Rio Tinto sa tim složilo kao i da mu mnogo znači.

On je dodao da su mu garancije tražili i predstavnici Vlade Srbije, koji su pitali da li Nemačka svoje naučne institucije, naučnike koji imaju najveću ekspetizu i svoju administraciju, može da stavi na raspolaganje kako bi kontrolisali ceo proces zaštite životne sredine u tome, na šta je Nemačka dala potvrdan odgovor.

- Da, mi ćemo to uraditi, mi ćemo staviti na raspolaganje znanje koje je nastalo kroz vekove, koje je među najboljim na svetu. To želimo zajedno koristiti, kako bi uspeo taj zajednički evropski projekat - naveo je Šolc.

On je dodao da je o istom pitanju razgovarao i sa drugim kompanijama koje su danas popisale sporazum sa Srbijom u Palati Srbije i objasnio da su se vremena promenila i da velike kompanije ne mogu da dozvole da im negde u lancu proizvodnje "vladaju" loši uslovi rada, jer bi to narušilo njihovu korporativnu reputaciju. Šolc je napomenuo da je projekat poput "Jadra" moguć samo u ovakvom vremenu, u demokratskim društvama, koja sa pravom sve detaljno posmatraju i kritično posmatraju.

- To je tako u Evropi. Možete se pouzdati da su zakoni i da su institucije na vašoj strani - poručio je Šolc.

O garancijama

O garancijama za životnu sredinu, kancelar Šolc je izjavio:

- Formulisali smo zakone o zaštiti životne sredine, da ostanemo jaka industrijska zemlja, ali i da 2045. poslujemo na klimatski neutralan način. Imamo mnogo industrijskih procesa, a iz rudarstva smo stekli dosta iskustva i znanja koje primenjujemo za zaštitu životne sredine. Ovo što radimo ovde traži isto postupanje koje se sprovodi kao i u Nemačkoj. Moramo svi zajedno uspeti u tome u našim zemljama, da težimo najvećim ekološkim standardima. Na taj način ćemo podići standarde širom sveta što je dobro za biodiverzitet u celini.

- Složićemo se da niko na svetu nema snažniju održivost od EU. Ovaj projekat je povezan sa pristupanjem našem jedinstvenom tržištu i EU će poštovati najviše ekološke standarde. Ako je reč o kritičnim sirovinama, baterijama, najsveobuhvatniji regulatorni okvir na svetu ima EU. Svaka baterija koja će izaći na teritoriji EU imaće digitalni pasoš koji pokazuje da njene specifičnosti, kako bi se videlo da li su ispunjeni najviši ekološki standardi, kakva je garancija za recikliranje... Sve kompanije će morati to da poštuju. Takođe postoje veliki penali i kazne koji su definisani. Videli smo da je sa nama predsednica IBRD, oni imaju najstrožije zahteve za finansiranje zajmova što je još jedan sloj kriterijuma. Učinićemo sve što možemo da izvori pijaće vode ne budu negativno pogođeni tome i postoje pravila o tome. Ovo je dobro razmotren sistem i sva pravila koja postoje u svetu, primenjivaće se u Srbiji. Zašto smo počeli u Srbiji? Srbija je najnaprednija u pripremama iako se o sirovinama govori u Češkoj, Portugalu.. Srbija će biti prva u Evropi koja će imati celokupan lanac vrednosti. Ovo je od velikog značaja EU - rekao je Ševčovič.

Foto: Tanjug

Predsednik Vučić je rekao da je na kraju sve naša odluka i dodao da najviše veruje svojim očima.

- Izražavam zahvalnost svim prethodnim vlastima jer Rio Tinto je ovde 23 godine i zato smo najdalje otišli. Nažalost Rio Tinto je bio arogantniji u tom periodu. To je na kraju naša odluka, mi smo ti koji procenjujemo, da li smo zadoovljni dostignutim nivoom zaštite životne sredine. Najviše verujem svojim očima, nisam ekspert, ali umem da vidim da li se to ispunjava ili se ne ispunjava. Moj posao je da štitim interese Srbije. Ako mislite da postoji bilo ko u svetu da može bolje da nam garantuje, ja ne mislim da postoji neko bolji od EU i Nemačke po tom pitanju, posebno kada dobijete ovako čvrste reči i garancije. Tek je početak, nismo o ugovorima govorili ni razgovarali. Veoma veliku nadu polažem u sve ovo, ne bih da pričam šta bi bilo da smo projekat uništili i kakve bi penale imamo. Mi Srbi smo šampioni propuštenih prilika. Ovo smatram ogromnom prilikom za kvantni skok Srbije, znam da to neće ići lako iz tri razloga. Prvi je taj što postoji deo ljudi koji žive u Jadru i Rađevini koji imaju sumnje, sa tim ljudima biće najlakše jer oni će sa nama da razgovaraju. Imate drugi deo ljudi zabrinut jer su čitali i slušali svašta i zato što su izloženi propagandi. Borićemo se da saznaju istinu. Postoji treći krug kojima nije ni važno šta se tamo zbiva i šta je istina. Nije im važno šta to donosi Srbiji nego misle da je politički popularno i misle da će tako da me sruše i dođu na vlast. Neću gubiti previše energije u objašnjenju onih koji ne žele da ih čuju. Što se tiče prve i druge grupe ljudi, što se naroda tiče uvek sam spreman za svaku vrstu razgovora i razgovaraću sa ljudima,a što se tiče političkih protivnika spreman sam na razgovor ali bez pretnji. Za mene je jedino Srbija važna i moj posao je da služim Srbiji a ne njima.

Obraćanje Šefčoviča

- Zaista je sjajno biti u Beogradu posebno danas jer smo se sreli na istorijski dan za Srbiju gde dokazujemo da živimo u eri čiste tehnologije. Želeo bih da vam čestitam na inicijativi da predvodite po pitanju sirovina, proizvodnji baterija i celog lanca. Imamo ekspertizu u komisiji, Nemačkoj i kompanijama. Oni su krem de la krem onoga što možete da dobijete u Evropi. Siguran sam da sporazumi koje smo postigli danas neće samo utrti put ka razvoju i ka e mobilnosti već će dodatno istaknuti partnerstvo Srbije i EU. Ovo će otvoriti vrata najvećim investitorima EU u Srbiji - rekao je Ševčovič.

Foto: Tanjug

- Nakon ovoga će još veći broj kompanija doći da radi, što će zaposliti još više ljudi i stvoriti novi rast privrede zbog povećanja BDP-a. Drago mi je da što će doći do napretka koji smo danas postigli, gde smo koristili pristup tima Evrope jer smo fokusirani na konkretne rezultate. Uveravam vas da ono što smo obećali a to je saradnja sa Srbijom da će se to nastaviti. Ovo je veoma važan projekat za Srbiju - izjavio je on i dodao da se kritičnim sirovinama bave i u zemljama EU i to na odgovoran način uz najviše ekološke standarde i potpunu transparentnost.

- Ove inicijative okupljaju inovatore i kompanije koji razmenjuju znanja i prakse, a ona će sada biti podeljena sa srpskim kolegama. Zahvaljujući ovome, i mala i srednja preduzeća će imati koristi. Postavljamo uslove za integraciju tržišta i mislim da će ovo podstaći nove investicije. To će zahtevati nove veštine koje ćemo podeliti sa srpskim kolegama a više o tome ćemo pričati na ručku - kaže Ševčovič i dodaje da želi Srbiju u EU, a da će ovakav projekat ubrzati sam proces.

Obraćanje kancelara Šolca

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde u Beogradu radosnim povodom. Potpisali smo važan sporazum o sirovinama i to je nešto što se ne može proceniti. To je važan projekat za Evopu čime se pokazuje da smo suvereni i da ne zavisimo od drugih. Moramo smanjiti naše zavisnosti, moramo otkriti nove sirovine širom sveta, ali u našim zemljama koje ih imaju. Drago mi je što je doneta odluka. Ova odluka zahteva hrabrost, ali je doneta u ispravnom trenutku. Kopanjem litijuma povećavamo rezilijentnost i želimo mobilnost bez ugljen dioksida. Potrebne su nam pre svega baterije, a projekat Jadar je pre svega dobar za Srbiju i donosi ekonomsku perspektivu ne samo ovoj zemlji nego i celom regionu. Imamo obavezu da poštujemo dva principa. Rudarstvo se ostvaruje uz poštovanje najviših standarda za zaštitu životne sredine. Sa nemačkim iskustvom i znanjem ćemo pomoći da se desi. Ovo će sve stvoriti rast ekonomije i bolji život građana. Smatram da dug niz godina politika koje su vodile države koje poseduju rude bila ispravna, ali sam se zalagao da menjamo perspektivu o rudarstvu, da posle rudarstva moraju uslediti novi koraci proizvodnje. To je nešto što je dobro za zemlju, za njihov prospretitet. Ko želi rezilijentnost mora dozvoliti rudarstvo kod sebe uz proizvodne lance koju su povezani time. Ovaj projekat je dobar jer će se razviti uz ekološke mere. Radi se o evropskom projektu i od velikog je značaja za budućnost - izjavio je Šolc i dodao da se zalaže za EU integracije zemalja zapadnog Balkana.

Foto: Tanjug

- Želimo da pomognemo da uspete jer to pospešuje mir i stabilnost u regionu - rekao je Šolc.

Kaže da su razgovarali o svim pitanjima saradnje između država, kao i doprinosu o dobrosusedskim odnosima i istakao da svaki akter treba da da svoj doprinos tome.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je na samom početku izjavio da se zahvaljuje svima koji su radili na ovim memorandumima.

- Razmišljao sam kako danas da se obratim ljudima i uvek sam više brinuo o suštini nego o formi. Ponosan sam na ovo što smo danas započeli. Hvala vladi gospodina Vučevića i svim ljudima u Srbiji koji su vredno i marljivo radili. Posebno hvala našim partnerima iz Nemačke, kancelaru Šolcu što mu nije bilo teško da dođe, posebno Franciski Bartner ona je bila veoma posvećena, Jorgu Kukizu, hvala Ševčoviču koji je od početka bio sa nama. Danas ovde ste videli ljude koji su potpisivali memorandume, krem de la krem evropske privrede, industrije, finansijskih organizacija, sve iz Evrope što je značajno i vredi uspeli smo da dovedemo u Srbiju. Važno je ovo za Evropu, Nemačku, za nas u Srbiji najvažnije. Ovo će da predstavlja prekretnicu, veliku promenu, kvantni skok u budućnost. Kada sam ovo sve rekao znam i teškoće sa kojima se suočavamo, niti smo ih krili od naših gostiju niti smo ih ikada krili. I pre nego što smo potpisali bilo kakav ugovor a danas je reč samo memorandu, ništa nismo krili, sve radimo transparentno i sa svim što radimo otvoreno izlazimo pred svoju, evropsku i svetsku javnost. Ponosim se tim projektom. Prvo što bih istakao je da nikada ni u jednoj fazi ništa ne želimo da tajimo i krijemo od naših ljudi. Pod dva, Srbija će insistirati i lično ću kao predsednik Republike, boriti se i za životnu sredinu i za život našeg naroda da im i vazduh i zemlja i vode ostanu čisti. To je od ključnog značaja, sve eksperte imaćemo na raspolaganju. Za nas je zaštita životne sredine od suštinskog značaja. Pod tri veliki ekonomski napredk naše zemlje, doneće nam najmanje 6 milijardi evra novih investicija. To su ogromne promene, za nas je od presudnog značaja ekonomski lanac o kom smo govorili. Danas mi je Šolc potvrdio, ne mora da mi potpisuje ništa, verujem mu na reč. Reč za mene znači više od bilo kakvog potpisa - izjavio je predsednik i dodao da je to garantija za nas.

Foto: Tanjug

- Kancelar je rekao da će dati sve od sebe da će se ovde formirati lanac, a mi ćemo se izboriti da ovde dovedemo fabrike. Ovo će dovesti do boljeg života ljudi u Srbiji koja će biti skroz druga zemlja, a posebno u Podrinju i Mačvi koja imaju niža primanja od prosečnih i zato sam beskrajno zahvalan našim partnerima - rekao je predsednik i dodao da će nastaviti danas razgovor sa Ševčovičem i Kalenijusom iz Mercedes Benca.

- Srbija nema more, naftu, gasa, ali ono što imamo moramo da iskoristimo na najbolji mogući način, da sačuvamo prirodu i ljude u našoj zemlji, da ih zaposlimo i povećamo plate i penzije i naravno ovo je važno za naš evropski put. Mi smo sa Nemačkom u prethodnih 12 godina tri puta uvećali razmenu - kaže on i dodaje da je od velikog značaja jedinstveno evropsko tržište, zeleni koridori i ukidanje PEM konvencije kako bismo imali proizvođače električnih automobila koji bez carina mogu da izvoze u zemlje EU.

Vučić se zahvalio još jednom Šolcu i Ševčevičom na uspešnom sastanku, korektnost i tome što su vodili računa o interesima naše zemlje i najavio nove velike vesti od ponedeljka.

- Svako se vodi svojim interesima, ali moram da priznam da su vodili računa o srpskim interesima i Šolc i Ševčovič. Srbija će biti pouzdan partner, građani će imati ogromnu korist, a već od ponedeljka ćemo imati nove vesti.

Nakon završenog Samita, prisutnima su se obratili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Šolc.

Podsećamo, nemački kancelar Olaf Šolc doputovao je sinoć u posetu Beogradu, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Osim predsednika Vučića, dočeku su prisustvovali i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad, kao i ambasadorka Srbije u Berlinu Snežana Janković.

Vučić je danas imao bilateralni sastanak sa Šolcom u Beogradu na kom su razgovarali i o evropskom putu Srbije, političkim odnosima, razvoju naše ekonomije, kao i o tome da je sa EU potpisan memorandum o razumevanju u vezi sa mineralnim sirovinama.

Potpisan je Memorandum o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, kao i Pismo o namerama da se u Srbiji formira ceo vrednosni lanac.

U ime Evropske komisije ugovor sa predstavnicima Vlade Srbije potpisaće potpredsednik Evropske komisije Maroš Ševčovič.

Takođe, u Beograd su došli i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnici KFV-a, predstavnici Italijanske razvojne banke, kao i predstavnici Mercedes-Benca.