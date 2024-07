"PRED NAMA JE VAŽNA NEDELJA" Vučić: U narednih deset dana mnogo velikih vesti (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da će u sredu otputovati u London gde će biti održan sastanak Evropske političke zajednice i dodao da će tamo imati bilateralne razgovore sa predsednicima i premijerima najznačajnijih evropskih zemalja, među kojima sa predsednikom Francuske i holandskim premijerom.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik je istakao da je nedelja pred nama izuzetno važna.

- U sredu putujem u London, već imam zakazane bilaterale sa predsednicima i premijerima najznačajnijih evropskih zemalja. Po prvi put ću imati bilateralu sa novim holandskim premijerom, sastaču se sa francuskim predsednikom. Očekujem još važnih sastanaka ove nedelje, ali još ne mogu da vam potvrdim,jer nije sve utanačeno. Kao što sam već rekao više puta, mi ćemo se truditi i boriti da do kraja leta, do početka jesena postavimo stvari koje će značiti ubrzani razvoj, dalji napredak Srbije - kazao je Vučić.

On je najavio da za desetak dana očekuje i zvaničan početak proizvodnje novog vozila u Kragujevcu, što je, kako je dodao, velika vest.

Za najkasnije 10-ak dana očekujem početak proizvodnje u Kragujevcu, što je velika vest za svakog građanina.

- Kao što smo imali dva dana u Egiptu, sad se pripremamo za Evropsku političku zajednicu. Biće mnogo, mnogo važnih, verovatno neki od najznačajnijih sastanaka posle toga. Pa zatim imamo velika otvaranja, dakle kamene temeljce od otvaranja aerodroma u Nišu, kamene temeljce za Ariston u Nišu. Sve su to stvari koje će se ovde dešavati u narednih deset dana. Mnogo velikih i važnih vesti, mnogo teškog i napornog rada, ali ja sam srećan što je to tako - istakao je predsednik.

O kampanji iz Sarajeva

Predsednik je rekao da ga ne iznenađuju napadi iz regiona.

- Očekivana kampanja, sve o čemu sam govorio, što sam opisao i napisao. Mogli ste da vidite istinitost svake tvrdnje dva sata nakon moje konferencije. Sve - i u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu, Prištini. Neće se to promeniti. Nemam problem sa tim da budem gromobran za sve vrste udara na našu zemlju. Inače, Srbije nema ni u jednoj presudi o genocidu u Srebrenici - kazao je Vučić.

- Vi ste pomenuli izvesnog gospodina Bogdanovića. Trebalo bi da komentarišem jednog notornog narkomana. Sećate se kada sam bio u Londonu, doveli mi Sandulovića u publika, koji kaže kako je progonim najvećeg srpskog opozicionara. Tako vam strane službe rade, nađu najgori ološ. Ucenjuju, vi ćete da govorite to i to. Važno je da govorite protiv Vučića. Ne želimo da ratujemo. Neću da se pravdam zbog jedne normalne stvari. Oni koji su u ratu bi da optuže Srbiju koja ne bi da ratuje - rekao je predsednik.

O izjavam Đilasa o litijumu

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da litijum nije srpska nafta, niti da to može da bude, Vučić je rekao da je bliski Đilasov saradnik prodao zemljište Rio Tintu za 717.000 evra.

- Vaš prvi na listi baš u gradu gde treba da se dogodi, baš u Loznici, prodao zemljište. Mislim da je ovo velika prilika za Srbiju. Mi hoćemo da obezbedimo veliki rast za Srbiju, za Loznicu. Kao što su nam i danas ljudi zahvalni za Beograd na vodi i druge projekte. Pokušaćemo da napravimo najbolje moguće stvari, ali što je za mene najvažnije da obezbedimo životnu sredinu. Mi verujemo da rudnik ne bi ugrozio ništa i nikoga, ali hoćemo da dobijemo garantije da životna sredina i ekologija budu sačuvani. Dve, tri, četiri godine do otvaranja rudnika svakog dana da proveravate. Hoćemo sa sačuvamo Srbiju, ali i da napravimo ogroman pomak. Ja nemam potrebu da vređam bilo koga - naveo je.

O opoziciji

Na pitanje "gde je granica između slobode izražavanja i ugrožavanja političkih lidera", u kontekstu atentata na Donalda Trampa, on je rekao da postoji jasna granica, ali da je opozicioni mediji to ne vide.

- Kada neko u vašem programu meni opsuje majku, ne možete da kažete da je to sloboda izražavanja. Nije normalno da kada neko kaže da bi mi decu tuširao uranijumom, da kažete da je taj ugrožen - rekao je Vučić.

On je rekao da su demonstracije opozicije nakon napada na Borka Stefanovića trajale sedam, osam meseci, iako su napadači uhapšeni i vrh vlasti je napad osudio.

Vučić je kazao da je tada opozicija navodila da neće da živi u atmoferi nasilja, te je upitao da li "hoće da žive u Americi gde se vrši atentat na najznačajnijeg kandidata za izbore za predsednika".

- Granica postoji ali, što se tiče mene, nikakve zakonske sankcije niste trpeli niti ćete - rekao je Vučić.

O sukobima unutar SNS

Na pitanje o sukobima pojedinih članova Srpske napredne stranke (SNS), Vučić je napomenuo da o tome može da govori samo kao član stranke na sastancima stranačkih organa.

- To nije moje pitanje, ja o tome mogu da govorim samo kao član partije, na forumima stranke. To je velika stranka, u svakoj porodici imate sukobe, ne mislim bilo šta, bilo koga da pravdam. Za mene je apsolutno nedopustivo da vi govorite o porodičnim i unutarpartijskim problemima u javnosti. O tome se govori na stranačkim forumima, o tome će predsednik stranke i svi ostali zauzeti stav, siguran sam. Nikada nisam bio oduševljen onima koji misle da su tako važni da mogu da iznose porodične ili stranačke sukobe u javnost. SNS je jedna velika porodica. Do sada ste 150.000 puta rasturili i razbili SNS. Na današnji dan SNS samostalno je preko 51 posto, kao pojedinačna partija. Što nikada nije bilo u savremenoj istoriji Srbije. To nema veza sa tim da li su pojedinci ovakvi ili onakvi, to ima veze sa idejom, sa verom u napredak. Ljudi znaju ko su, i ko je buldožer, i ko je bager, i ko treba lopatu da nosi i ko su ljudi koji rade na napretku Srbije - kazao je predsednik.