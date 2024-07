NE MOŽETE REĆI "JA NISAM STRUČAN, ALI...": Akademik poručio opozicionim medijima da šire gluposti o rudniku litijuma (VIDEO)

AKADEMIK Vladica Cvetković, profesor Rudarskog-tehnološkog fakulteta, poručio je opozicionim medijima da sa ozbiljnim stvarima nema šale.

Foto: Printskrin

- Ja imam samo jedan predlog, a to je da ne pričam gluposti u javnosti. Ne možete reći ono ja nisam stručan, ali... Vaša ugledna novinarka vam je ovde na istoj televiziji rekla ja nisam stručnjak, ali... Ako kažeš "ali", posle bih očekivao normalno pitanje jer nisi stručan. Ali ona kaže da ima plan za 48 rudnika, da sve kreće ka Kosjeriću i da će na mestu Jadra biti veliko jalovište. Problem je što će u to neko da poveruje. Pre dva dana akademik Dušan Teodorović kaže ovde da je odlučeno da se sprži istočna Srbija. Jer ako kažete "odlučio je neko da se sprži istočna Srbija" koja i jeste spržena, moraš odmah da postaviš ime ko. Da li je to uradio Vajfert, kralj Alekasandar, Nemci za vreme rata, da nije možda Božan Jovanović za vreme Tita, ili Šainović za vreme Miloševića ili Blagoje Spaskovski za vreme Borisa Tadića. Nije za sve Vučić kriv. Ne može da bude i to ne treba da se govori u javnom prostoru.