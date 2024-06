ANA BRNABIĆ: Miloš Jevremović pokazao izvanredan profesionalizam

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić večeras na Pinku rekla je da želi da se zahvali ranjenom žandarmu Milošu Jevremoviću koji je pokazao izvanredan profesionalizam, na koji, kako kaže, svi treba da budu ponosni.

Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

- Način na koji je on to uradio, da je prvo odbranio ono što mu i jeste bio zadatak i onda se postarao o sebi i to na najprofesionalniji način, najviše govori kako su običeni pripadnici naše službe bezbednosti. Hvala mu - rekla je Brnabić.

Kako kaže, bitno je i istaći da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja na svetu i da će se učiniti sve da tako i ostane.