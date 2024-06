"ODOZDO IZ KESE ODAPEO STRELU" Vučić o napadu na žandarma - Ovo je potpuno smišljen teroristički napad, ništa se nije slučajno dogodilo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govori o svim važnim i gorućim temama za Srbiju. Između ostalog Vučić je govorio i o terorističkom napadu koji se juče dogodio u Beogradu.

- Mi imamo veoma dobru saradnju sa obe islamske zajednice u Srbiji, ali tu postoji pristup stranih službi gde preko nekih imama pokušavaju da prošire svoj uticaj. Znamo koje su to škole, medrese, neke druge institucije. Radimo na tome, borite se protiv svakog ekstremizma.

- Ovo je potpuno smišljen teroristički napad, ništa se nije slučajno dogodilo. Preciznost sa kojom je Sabahudin Žujović pogodio žandarma i želja da ga likvidira, On je to uradio tako da je pokušao da izbegne svaku reakciju žandarma - nije očekivao da je uopšte moguće da mu uzvrati. Nije ni podizao samostrel, već je odozdo iz kese odapeo strelu, i pogidio ga direktno u vrat. Zaista je taj momak Miloš zaslužio divljenje za svoju prisebnost pre svega, disciplinovanost. Da sebe naterate da nijednog trenutka ne dirnete strano telo u svom organizmu i da tako da strelom u grlu sačekate policiju. Postupite po pravilu službe, ubijete zlikovca, i onda sačekate hitnu pomoć. Ali to je njegov posao - da eminiše protivnika. Ali ono što je još važnije, on je posle toga sačuvao sebe za svoju porodicu, za svoju državu. Mi i dalje njega imamo i za koji mesec on će biti u punoj službi. I ja mu čestitam na tome i uskoro će dobiti odlikovanje. To je veliki posao koji je on obavio, i za to morate biti veoma dobro obučeni - rekao je Vučić o ranjenom žandarmu.

Predsednik je još jednom istakao da Srbija neće imati nikakvu milost prema teroristima i terorizmu, te da građani mogu biti spokojni, jer država Srbija ima snage da se sa svakim oblikom terorizma obračuna.