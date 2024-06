VUČIĆ GOST TV PINK: Nećemo menjati politiku Srbije! Uvek ćemo raditi u interesu i za budućnost građana Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Foto: Printskrin TV Pink

O Briselu: Nisu hteli da razgovaraju, želeli su "de jure" priznanje

- Rekao sam juče, da li nije hteo, smeo, želeo, to je manje više njegova stvar. Do dijaloga nije došlo. Oni dijalog ne žele. Oni su želeli de jure priznanje. To je ono što su tražili i želeli, nisu hteli da razgovaraju, mi smo hteli da razgovaramo - rekao je Vučić govoreći o tome što nije došlo do razgovora sa Kurtijem u Briselu.

On je podsetio na to da na hapšnje Srba na KiM niko više ne reaguje.

- Danas Srbe hapse kako stignu. Kurti ne želi da formira ZSO i to je jasno. Važno je da sačuvamo mir i prisebnost.

Dodaje da smo mi uvek spremni za razgovor ali da ne vidi da će do dijaloga u budućnosti doći. - Mi smo spremni i otvoreni ali ne vidim da će do toga doći.

Foto: TV Pink printskrin

- Za nas je važno ono o čemu smo razgovarali sa Mišelom, a to je šta od četiri tačke moramo da uradimo. Razgovarao sam o tome i sa Kopmanom i sa Varheljijem i kako da se približavamo rešavanju drugih problema ka jedinstvenom evrospkom tržištu. Od zelenih koridora do ukidanja PEM konvencije. Kada to postignete privlačićete više investitora. To obezbeđuje bolji standard i to su stvari koje su važne za nas. Verujem da ćemo to sve uspeti do kraja godine.

O glasanju Španije

Na vest da je Španija pokazala principijalno stav o tzv. Kosovu kada je u pitanju inicijativa kaže:

Foto: TV Pink printskrin

- Očekivana odluka. Hvala španskim prijateljima. To pokazuje koliki je njihov strah od seperatizma u njihovoj zemlji. Pokazali su da su prijatelji Međunarodnog javnog prava.

Kaže da neće da menja politiku i da će njegova politika biti politika Srbije.

- Ja samo hoću narodu Srbije da kažem da nećemo menjati politiku Srbije. Neko će vam reći da je budućnost na Istoku jer Sunce tamo izlazi, neko da je na zapadu jer nosimo njihove farmerke, patike. Ja ne želim da slušamo bilo koga i služimo bilo kome. Ovde u Srbiji je budućnost i u interesu svih građana Srbije. Mi nećemo da služimo njima, već svom narodu. Ja ne mogu da učestvujem. Samo pogledajte semafor i pogeldajte rezultate, pa da vidimo da li sam ja u pravu ili je neko drugi u pravu.

Kaže da ćemo pre kraja godine dobiti investicioni rejting.

- Kada smo mi to u Srbiji imali platu preko 500 evra, a ne preko 800 i 900 uz očekivanja da stignemo do 1400. Nismo nikada. To znači da ta politika daje rezultat. Obišao sam i danas gradilište EXPO, tamo ljudi vredno rade. Ovo što radimo jeste za istoriju. Moramo da sačuvamo mir.

- Za razliku od svih drugih, iako mi prijatelji državnici kažu da nisam dobro sagledao stvari, i biću najsrećniji na svetu ako je tako, ali kada poređate činjenice, kada razgovaram sa partnerima sa Zapada, i još me ubeđuju u to da ne mogu da izgube, ukoliko ne budu pobedili Putina, izgubiće dominaciju Zapada u narednih 100 godina. Tačka 2, Putin će da nastavi, po njihovom uverenju, da osvaja po Evropi. Tačka 3, sve elite su izgubljene ako Zapad bude poražen. Ja kažem, stvarno? Jeste li vi to poređali s druge strane? Nisu se stavili u Putinove cipele, pa nisu razmislili šta se s njim dešava ako izgubi? Svakako ne bi ostao živ, porodica takođe, ali to po strani, mnogo su veći interesi. Ne bi bilo ništa od njegovog političkog nasledstva, Rusija postojala ako bi izgubili. Zato što nemojte da se lažemo Rusija ne bi u ovom obliku postojala. Nemojte da budete navijač. Sve ovo što sam rekao su činjenice koje ne možete da opepelite. Treba da se pravite ćoravi da to ne biste videli - kaže Vučić i dodaje: - Biće mnogo veći i mnogo teži sukob nego danas i polako se tome približavamo. Moramo da se borimo da sačuvamo mir. Vodim se logikom gvozdenih determinizama. Moramo da se spremimo da čuvamo mir, da radimo, da gradimo, da čuvamo pare i zato sam molio ministre.

Foto: TV Pink printskrin

Kaže da na računu imamo 5,5 milijardi evra.

- Nama nije potrebno da idemo tržište obveznica.

Kaže da će se Srbija boriti da pripremi i obezbedi sve.

- Mi ćemo celo leto vredno da radimo, naporno da radimo kako bi se pripremili sve. Da obezbedimo dovoljno goriva, dovoljno vode, dovoljno struje. Molim ljude da razumeju državu. Ne možemo da imamo plate kao u Nemačkoj, ali smanjujemo razliku. I svake godine da tako radimo, ta razlika će biti manja. Merićemo je u godinama, prvo dvocifrenim, a zatim jednocifrenim.

Kaže da nam predstoje ne laki dani jer u julu ima i Bratunac i Srebrenicu i da se nada da neće biti osuđujuća presuda protiv Dodika.

Predsednik se osvrnuo i na napade na svoju porodicu u dnevnom listu Danas.

- Moj posao je da trpim njihove budalaštine, nije to pitanje za mene, samo ih molim da izbace mog sina, on će biti moje dete i sa 25 i sa 35 godina. Uvek će biti moje dete. Kao što mojoj majci možete da kažete šta hoćete, ona se trudi da pokaže da podjednako voli oba svoja deteta, ja ih samo molim da napadaju mene. Naravno, oni će sada još više da napadaju moju decu. Imate jedan primer kada su pustili jednog političara, on je izašao plačući i rekao, napadaju mu decu. Kad su mu rekli da ne napadaju decu, on je rekao da njegova dece ne vole da čuju da je lopov - podsetio je Vučić.

Foto: TV Pink printskrin

- Od 1. septembra hoćemo za sva tri tumora kod muškaraca, tri tumora kod žena da uradimo veliku prevenciju i da sačuvamo živote. Korona nas je bukvalno uništila. Hoćemo da pokušamo živote ljudi, pogotovo žena u Srbiji, da one imaju priliku da se pregledaju. Za rak dojke, materica... Svi stariji od 40 godina. Svuda svakog vikenda. Molim ljude da dođu i da lekari to pogledaju. Važno nam je da sačuvamo ljude u životu. Srbija ima sjajne lekare, koji će morati još više da rade. Hvala ljudima koji razumeju koliko je to važno.

Foto: TV Pink printskrin

Predsednik je govorio i o predstojećem velikom prazniku - Vidovdanu.

- Vidovdan je dan u kome se sve vidi. Za Vidovdan će premijer Vučević ići u Kruševac, a ja ću da nešto posetim bez kamere i da pokažem da u tome vidim budućnost i u radu, napretku, ekonomskom razvijanju Srbije. Vidovdan je za nas poseban, sveti dan, i zbog svega što se na Vidovdan događalo, od Gazimestana do sarajevskog atentata koji je počinio junak Gavrilo Princip. Međutim, dešavale su se i tragične stvari, a jedna od njih je isporučivanje predsednika Srbije Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Tu sramotu Srbija neće još dugo godina moći da spere sa lica. Imamo pravo da služimo samo svom narodu i samo svojim građanima. Kad god mislite da će vas nagraditi zbog služenja tuđim interesima, setite se gde su završili oni koji su se ponašali tako.

Foto: TV Pink printskrin

Govoreći o Crnoj Gori i izjavama premijera Milojka Spajića:

- Da budemo sasvim jasni čujem da se žale na pritisak Beograda. Hoću da kažem da lažu, nijednom ih nisam pozvao, nisam im ništa tražio. Nisam ja popmenuo rezoluciju o Jasenovcu već oni i na svakom mestu govore kako smo mi bili nekorektni po pitanju rezolucije u Srebrenici. Zamislite vi uzmete motku, 50 puta me udarite, polupate mi lobanju i kažete mi stvarno je bio nektorektan sve vreme se pomerao na levu stranu. Oni kažu mi smo uradili po Srbima, imali smo pokvarene amandmane ali nema veze ljuti smo jer je Srbija to zamerila, a mi nismo uputili notu samo smo rekli šta se desilo. Ali mi smo krivi zato što smo rekli da nismo oduševljeni.

- Ako donesu tu rezoluciju, čestitam im, ako je ne donesu potvrdiće se ono što sam govorio, da je neće doneti. Ako je donesu ja ću reči: Izvinite, moja procena je bila pogrešna. Nemam nikakav problem, kod mene su stvari čiste. Ja očekujem da je ne donesu, a ako je donesu čestitaću im.

Predsednik je govorio i o neuspehu Srbije na Evropskom prvenstvu.

- Ne bavim se ja time i neću da uđem u klub onih koji će da pljuju po Draganu Stojkoviću i Draganu Džajiću, to su legende srpskog fudbala. Narod je želeo i zaslužio je više. Kao što je zaslužio i naš rukomet. Čuo sam se sa Milenom Delić i rekao sam da ćemo za 7 do 10 dana kada sve prođe, hladne glave ćemo razogvarati i videti kako ćemo da popravimo situaciju. Kako da u rukometu i fudbalu imamo bolje rezultate i kako da prevaziđemo taj gubitnički pristup da je dobro ako nismo primili 5 ili 10 golova. Ja sam srećan kada smo u prvih 5 ili 6, a ne kada smo 20. ili 35. Ne mogu da budem srećan. Ja hoću da to promenimo kod sebe. Ako možemo po stopi rasta da budemo prvi u Evropi, možemo u fudbalu makar u prvih 8. kažite šta treba da uradimo, uložićemo novac i već ulažemo novac. Tražimo rezultate, ništa više. Sešću ja i sa Džajićem i Stojkovićem, razgovaraćemo, to su moji drugovi. Ja neću da pričam o ostavkama, samo kažem da očekujem promene. Očekujem jedan ozbiljan razgovor jer niko neće u Srbiji da se zadovoljava 17 mestom ili 21 evropi. Srbi hoće da budu uvek u vrhu. Hoće da se bore za to. Očekivali smo više, nadali se i verujem da ćemo u budućnosti to moći da ostvarimo.