AMERIČKI CENZOR DŽEJMS RUBIN PRETI SRBIJI: "Novosti" otkrivaju - Šta sadrži plan SAD o presretanju ruskih i kineskih informacija u EU

INFORMACIJE iz ruskih i kineskih izvora ne smeju proći u Evropu, osim onih koji su obeležene kao laži "Mejd in Kremlj" ili "Mejd in Peking".

Zbog toga sve ruske i kineske informacije moraju biti presretnute i blokirane pre nego što se pojave u bilo kom mediju ili društvenoj mreži u Evropi. Timovi specijalista-cenzora sa odgovarajućom tehničkom podrškom treba da budu deo državnih administracija Evropske unije. U javnosti njima treba da pruže podršku "timovi istomišljenika" čiji će zadatak biti da pokazuju prstom na "šizmatike" američke cenzure.

Ово је суштина садржаја стратешког документа Стејт департмента САД под именом "Оквир за борбу против манипулације информацијама страних држава" који је 10. јуна ступио у оперативну употребу. Vikipedia, mreza X Partneri Globalnog centra za angažovanje Stejt departmenta čiji je koordinator Džejms Rubin

Kreator ovog inkvizitorskog plana, američki specijalni izaslanik i koordinator Globalnog centra za angažovanje Stejt departmenta Džejms P. Rubin, koji je devedesetih bio vodeći saradnik Madlen Olbrajt u satanizaciji Srba, već je stigmatizovao Srbiju kao "portal za Rusiju na Zapadnom Balkanu". Deset dana od uspostavljanja štaba "informativne gvozdene zavese" u Varšavi Rubin je izjavom za albanski servis "Glasa Amerike" uputio slabo prikrivenu i nadmenu pretnju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću "da bi SAD mogle da preispitaju njegovu prošlost".

- Predstavljam politiku Bajdenove administracije i zamolio bih za istu ljubaznost koju mi pružamo predsedniku Srbije koji je imao značajnu ulogu u Miloševićevoj administraciji. Ne razgovaramo s njim o tome. Ne zameramo mu to kada sarađujemo sa njim - izjavio je Rubin.

Takav nastup je potpuno u duhu njegove "učiteljice" Madlen Olbrajt. Bio je njen saradnik za odnose sa javnošću dok je obavljala funkciju američkog ambasadora u UN, ali sa najvećom setom se seća njenog mandata na položaju državnog sekretara SAD, koji opisuje kao "sasvim drugačije vreme: vreme kada je Amerika poštovana, kada su joj se divili i plašili je se širom sveta".

On je kao zagovornik agresivne američke spoljne politike, što podrazumeva vojni intervencionizam, posle više od dve decenije vraćen 2022. godine u američku administraciju. Imenovan je za koordinatora Globalnog centra za angažovanje, agencije osnovane 2016. sa zadatkom "da predvodi napore američke vlade da prepozna, razume, razotkrije i suprotstavi se stranim državnim i nedržavnim propagandnim i dezinformacionim naporima koji imaju za cilj podrivanje ili uticanje na politiku, bezbednost ili stabilnost SAD, njenih saveznika i partnerskih nacija".

Ovi ciljevi su klasična oblast delatnosti tajnih službi, a Rubin i ne krije da tesno sarađuje sa CIA u svojim poduhvatima. Vrhuncem dosadašnjeg rada on smatra potpisivanjae Memoranduma o razumevanju (MOU) sa opunomoćenikom ministra spoljnih poslova Poljske Tomašom Hlonjom 10. juna u Varšavi. Tim činom je pokrenut rad multinacionalne Ukrajinske komunikacione grupe (UKG) u poljskoj prestonici "kako bi se suprotstavili ruskim dezinformacijama o ratu u susednoj Ukrajini". Prema Rubinovoj zamisli to je prvi tim proameričkih cenzora koji bi trebalo da budu obavezan deo svake evropske državne administracije.

- UKG će okupiti partnerske vlade istomišljenika da koordinišu razmenu poruka, promovišu tačno izveštavanje o invaziji Rusije, pojačaju ukrajinske glasove i razotkriju kremaljske manipulacije informacijama - navodi se u saopštenju Stejt departmenta, povodom potpisivanja Memoranduma.

Kancelarija cenzora, saopšteno je, nalaziće se u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Poljske, a zemlje koje su pristale da učestvuju su Ukrajina, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Letonija, Litvanija, Poljska, Slovenija, kao i NATO i Evropska služba za spoljne poslove.

- Verujemo da će dovođenje grupe od 10, 11 ljudi koji sede zajedno uz podršku njihovih vlada, poboljšati našu sposobnost da odgovorimo na ruski informativni rat - saopštio je egzaltirano Rubin na konferenciji za medije.

Stručnjaci za vojno-bezbednosne poslove kažu da ovakvo "pomeranje štabova na prvu liniju fronta" obično znači da rat za tu stranu traljavo ide, a ni Rubinov tetralan nastup ih nije fascinirao, jer ovo nije vreme od pre tridesetak godina kada su SAD bile "svetski policajac". Rubin koji se sada predstavlja kao "borac protiv manipulisanja informacijama", tada se sa Olbrajtovom beskrupulozno bavio upravo medijskim manipulacijama i širenjem rasističke mržnju prema Srbima, tokom rata u BiH, priprema i izvođenja NATO agresije na Srbiju. Kada se 1998. oženio čuvenom Kristijan Amanpur iz Si-en-ena, satanizovanje Srba je pretvorio u neku vrstu porodičnog posla.

Vikipedia, mreza X Džejms Rubin i Kristijan Amanpur, početkom 2000-tih dok su još bili u braku

Posle odlaska Klintonove administracije Rubinova politička karijera je krenula silaznom putanjom. Nadajući se velikom povratku bio je savetnik u čak tri neuspele predsedničke kampanje: penzionisanog komandanta NATO agresije Veslija Klarka, Džona Kerija i Hilari Klinton. Preselio se Englesku gde je menjao poslove i odigrao prljavu ulogu u širenju dezinformacija o "Sadamovom hemijskom oružju" koje su iskorišćene za opravdanje napada NATO na Irak. To je docnije pokušao da demantuje, ali su ga britanski mediji razotkrili. Kada se 2010. vratio u SAD sa grupom jastrebova Klintonove administracije osnovao je Centar za novu nacionalnu bezbednost koja je promovisala obnavljanje američke militantne agresivne spoljne politike. U strateškom dokumentu "Proširenje američke moći: Strategije za proširenje angažmana SAD u konkurentskom svetskom poretku" ova organizacija je 2016. kao arhineprijatelje označila Rusiju i Kinu i zalagala se da Amerikanci obučavaju i opremaju ukrajinske oružane snage, sa predviđanjem da one neće moći same da se izbore sa Rusijom i da će biti neophodno uključivanje NATO.

Foto:Profimedia/jutjub printskin/ US GEGE O izveštavanju o ratu u Ukrajini odlučivaće Rubinovi cenzori

Rubinovo samoreklamiranje ga je 2022. vratilo u administraciju SAD, a u aprilu 2023. je posetio tzv. Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, gde je napao Srbiju.

- Region je pod snažnim uticajem manipulacije koju šire strukture povezane sa Rusijom i Kinom. Verujem da je Srbija jedna od glavnih "baza" odakle potiču dezinformacije i manipulacije u vezi sa regionom. U Srbiji i dalje deluju ruski mediji koji podržavaju Kremlj. To utiče i na dijalog Beograda i Prištine - izjavio je Rubin.

U oktobru 2023. na onlajn konferenciji "Kako Narodna Republika Kina nastoji da preoblikuje globalno informaciono okruženje", istakao je da je na balkanskoj turneji "primetio sve veću želju Kine da igra ulogu preuzimanjem vlasništva nad medijskim organizacijama", ali je kao najveći problem istakao to što je "Srbija portal za Rusiju na Zapadnom Balkanu".

- Srbija je jedina zemlja u regionu koja nije ugasila "Raša tudej" i "Sputnjik", što znači da su oni dostupni i drugima u regionu. Ovo je trenutno najveći problem sa informacijama - rekao je Rubin.

Opsesiju Srbima pokazao je i 20. juna u izjavi za albanski servis "Glasa Amerike" da je dugoročni cilj politike SAD da Srbija prizna Kosovo i naglasio da je "veoma ponosan na ulogu koju je odigrao u podršci Medlin Olbrajt i predsedniku Klintonu". Zatim je poslao poruku srpskim vlastima da zažmure na njegov angažman u informativnom ratu protiv Rusije i Kine i da ne primećuju kontinuitet sa istim poslom koji je obavljao protiv Srbije.

PORODIČNI POSAO

arhiva Novosti Džejms Rubin i njegov mentor i uzor Medlin Olbrajt

MADLEN Olbrajt je, kako se pretpostavlja, kao i mnoge druge saradnike Rubina odabrala jer je poput nje poreklom istočnoevropski Jevrejin, ali je imao i porodične veze sa tajnim službama. Rubinov otac je u vreme Hladnog rata bio vlasnik jedne od veoma retkih američko-sovjetskih spoljnotrgovinskih kompanija, koja su obično bile pokriće i za druge poslove.