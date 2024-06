"UVEK SAM SE OSEĆAO KAO PREKODRINSKI SRBIN": Nikada u Srbiji ne sme da se čuje nešto ružno o RS i obrnuto

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se na Svesrspom saboru gde se osvrnuo na odnos imeđu Srbije i Srspke.

Foto: Printskrin RTS

- Analizirajući sve naše greške, pre 10 godina smonapravili dogovor, a to je da bez obzira na sve razlike ili međusobne odnose da naš narod to ne sme da trpi i da nikada u Srbiji ne sme da se čuje nešto ružno o RS i obrnuto... Neretko smo se stideli našeg naroda iz Krajine, do toga da uvek imamo nešto dakažemo o onima sa druge strane Drine... Ponosan sam što sam rođen u Beogradu, ali me nikada niste čuli da sam zato bolji ili veći od nečeg drugog, uvek sa se osećao kao prekodrinski Srbin - rekao je predsednik.

- Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moja molba Dodiku i svima je, u deklaraciji se pozivamo na Dejtonski sporazum, jasno znamo da smo potpisali Dejtonski sporazum, kao neko ko bi morao da bude garant sprovođenju.



Mile dobro čita raspoloženje naroda u RS. Moja molba vama, Srbija je tu i nigde neće otići, uz Srpsku je. Neću da vam ulazim u to, vi donosite odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Nemojte da brinete, znam sve one koji se zaklinj u kafani, nagledao sam se i onih koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam uneo zastavu prišli su mi i rekli da je to zabranjeno. Znaju ovi i sa KiM, da kad god je muka zovi Vučića. Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu, pokušajte u miru sa svim drugima da rešavate probleme - istakao je Vučić.