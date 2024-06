PRVO GOSTOVANJE POSLE IZBORA: Vučić u Dnevniku RTS - Ogromna je razlika, gotovo je neverovatna pobeda liste Srbija sutra

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika 2 na prvom program RTS.

Foto: RTS printskrin

Kaže da mu je žao što je došao na RTS posle "onog što su mu večeras priredili".

- Žao mi je što sam došao na RTS i ubuduće ću se drugačije obraćati građanima Srbije - rekao je na početku predsednik Vučić.

Vučić se zahvalio građanima na neverovatnom izlaznosti za lokalne izbore.

- Zahvaljujem se građanima. Kada sam izgubio za gradonačelnika Beograda izlaznost je bila manja za 200 hiljada, juče je izašlo 735 hiljada ljudi na lokalne izbore. Ogromna je razlika, gotovo je neverovatna pobeda liste Srbija sutra. Ti rezultati se nikada nisu dogodili u istoriji Srbije - rekao je on.

Foto: RTS/printskrin

- Ističe da bi bilo dobro da se što pre krene sa formiranjem vlasti u Beogradu.- Ne znam zašto bi se na nekim mestima žurilo. Beograd je dugo bio pod merama, i bilo bi dobro da se što pre krene sa formiranjem vlasti. U Novom Sadu nema potrebe da žure. Svi protivkandidati su ubedljivo poraženi. Tri mosta se tamo gradi, fabrike... Što se Niša tiče. Ja sam tu potpuno protiv onoga što su uradili i jedni i drugi. Zamolio sam ono veče da bi bilo dobro da svi sačekaju u Nišu. Znao sam da imamo neophodnu većinu, jer smo mi prebrojali biračka mesta i sabrali glasove. Saglasan sam sa čovekom iz CeSID-a, da treba svima dozvoliti uvid. Tražili su i dobili, i ni za jedan glas nije bilo drugačije. Oni su to već uradili i na Vračaru i u Nišu. Tražili su tih devet mesta, se prebroje. Ni za jedan glas nije bilo drugačije. Obično je moguće za jedan glas na ovu ili na onu stranu. I obično vam našu štetu, da vam to odmah kažem. Tako da, već su to uradili. Naravno da nepravilnosti nema. Svima je to njima jasno. Nego, kad nemate nikakvu argumentaciju, onda morate da učete, bučete, vičete - kazao je Vučić.

Još juče su sve pregledali u Nišu, dodaje.

- Ima tu nekoliko faktora. Prvi je da ti ljudi žive u nekim balonima, pošto im ljudi na mrežama šalju srca, pa misle da ih vole. Kreću se u sopstvenom krugu, i misle da je to ceo svet. Ne vide da postoje i drugi koji misle drugačije. Pozivanje na neplaćanja poreza je odraz nemoći. Pozivao je Živković na neplaćanje struje svojevremeno. To su dečje igre, a ono za šta su ljudi glasali, a što je suštinski važno je da u narednom periodu mnogo više brinemo o ljudima i presaberemo svoje snage, te pogledamo šta možemo da uradimo kako bi zaštitili bezbednost naše zemlje - podsetio je on.

Moramo da obezbedimo energetsku stabilnost, rekao je.

- Cene gasa i struje skaču. Moramo da razgovaramo i povećamo rezerve, da vidimo i sa Rusima i sa Azerbejdžanom. Moraćemo da otkupimo oko 150 tona merkantilne pšenice. To je dobro za seljake, ali to radimo da bismo očuvali cenu hleba. Gas je već otišao na 420, sa 300. Mi u ovom trenutku imamo 544 milona kubnih metara gasa. Nisam zadovoljan, moraćemo da povećamo. Moramo dalje da povećavamo rezerve zlata. Mi u ovom trenutku imamo četiri milijarde na računu. Sada će svi da se malo smire pre evropskih izbora 9. Onda će se razočarati neki, nervoza će biti veća, onda se približavaju američki izbori. Svi će pokušavati da izbegnu pobedu Trampa. Tako da nas to sve vodi u jednu katastrofu, i zato sve ove mere preduzimamo. Pevaćavamo rezerve - benzin, dizel, sve što je potrebno. Sve ću projetke ja da obilazim tokom leta - ističe Vučić.

Foto: RTS printskrin

Očekuju nas velike stvari, tvrdi on.

- U narednih mesec dana očekujem da se vidim i sa Makronom i sa Sisijem. U toku je organizacija Velikog srpskog sabora. Biće to velika manifestacija, mislimo da će doći oko 10.000 ljudi iz Republike Srpske. Danas sam saznao da su oni koji su vodili kampanju za Rezolucije, računali su na 115 glasova, objektivnih 120 "za". I pred tim su išli pred velike zemlje, posebno islamske. Naravno to se nije dogodilo, potcenili su Srbiju i nisu razumeli ugled Srbije. Egipat je donekle bio obavezan i odlukom Islamske konferencije. Čak i tu smo imali većinu, što je ogroman uspeh Srbije. Veoma sam zadovoljan što smo po prvi put uveli porodice srpskih žrtava u UN. Bili su besni na mene. Iskoristio sam i svoj ugled na globalnom jugu, u slobodarskim zemljama. Ponosan sam na ovu predivnu zastavu Srbije, koju ću uvek da nosim. Posebno hvala našim mađarskim, grčkim, slovačkim prijateljima. Pokazali su ko su nam pravi prijatelji - rekao je on.

Kaže da će se konačno krenuti sa građenjem Muzeja žrtava Jasenovaca.

- To je strašno važno. Tri godine to traje i sit sam priča. Danas sam, nažalost, morao da povisim ton i sa tim će sad da se krene - rekao je Vučić.

Danas smo počeli da podižemo sve, dodaje.

- Dosta je bilo izbornih kampanja, ubiše nas godinu dana sa svim svojim zahtevima, dok nisu poraženi. E sada idemo da radimo. Kada to uradimo, onda imate izboree posle 15 godina vlasti. Rekao sam vam pre 15 dana, mi smo za njih Real Madrid - rekao je predsednik Srbije.