REZULTATI IZBORA U SRBIJI: SNS ubedljivo pobedio - Objavljeni rezultati po gradovima i opštinama

BIRALIŠTA u Srbiji su zatvorena. Građani su danas birali odbornike Skupštine grada Beograda i lokalnu vlast u još 14 gradova, 51 opštini i 23 gradske opštine.

SNS VRAČAR: Formirali smo većinu od 34 odbornika

Predsednik opštinskog odbora SNS Vračar Nenad Đorđević izjavio je da je koalicija “Aleksandar Vučić - Vračar sutra” zajedno sa još najmanje tri izborne liste koje imaju odbornike u Skupštini opštine Vračar utvtrdila većinu za konstituisanje vlasti u ovoj beogradskoj opštini.

Pavlović: Lista "Niš sutra" pobedila, moguće formiranje vlasti sa Ruskom strankom

Nosilac liste koalicije okupljene oko SNS-a "Aleksandar Vučić - Niš sutra" Dragoslav Pavlović rekao je večeras da je ta lista ostvarila pobedu na lokalnim izborima u Nišu i da će možda formirati vlast sa listom Ruske stranke.

-Zajedno sa Ruskom strankom lista "Aleksandar Vučić - Niš sutra" može da formira vlast i u ovom gradu, rekao je Pavlović na konferenciji za novinare i dodao da su građani prepoznali politiku predsednika Aleksandra Vučića.

Cesid obradio više od 90 odsto uzorka: Najviše glasova osvojila lista "Beograd sutra"

Prema procenama Cesida i Ipsosa, na osnovu 92,6 odsto obrađenog uzorka u Beogradu, najviše glasova osvojila je lista "Beograd sutra" sa 52,9 odsto glasova (64 mandata).

Lista "Kreni promeni" osvojila je 17,5 odsto glasova (21 mandat), dok je treće mesto zauzela lista "Biramo Beograd" sa 12,3 procenata (14 mandata). Na četvrtom mestu je lista "Mi snaga naroda" sa devet odsto glasova i devet mandata, dok će Ruska stranka kao stranka manjina ući u gradsku skupštinu sa 1,2 odsto glasova.

U Novom Sadu je, na osnovu 89 odsto obrađenog uzorka najviše glasova osvojila lista "Novi Sad sutra" - 53,1 odsto (46 mandata), lista "Udruženi za slobodni Novi Sad" 24 odsto (20 mandata), lista "Kreni promeni" 9,8 odsto glasova (osam mandata), dok je lista "Heroji" sa 3,8 odsto glasova na četvrtom mestu i tri mandata. Kao manjinska stranka u novosadsku skupštinu ući će i Savez vojvođanskih Mađara sa 1,2 odsto glasova i jednim mandatom.

U Nišu najviše glasova je osvojila lista "Aleksandar Vučić - Niš sutra" - 44,5 odsto (30 mandata), grupa građana "Dr Dragan Milić" je dobila 24,4 odsto glasova (16 mandata), lista "Biramo Niš" -15,9 procenata (10 mandata), dok će u niški parlament i lista "Kreni promeni" sa 3,9 odsto i Ruska stranka sa 1,1 odsto glasova.

Ubedljiva pobeda u Temerinu

Na lokalnim izborima u opštini Temerin, održanim 2. juna, ubedljivo je pobedila koalicija oko SNS.

To je večeras saopštio predsednik Opštine Mladen Zec, koji je rekao da je, prema preliminarnim rezultatima, lista „Aleksandar Vučić – Temerin sutra“ osvojila 59,55 odsto glasova izašlih birača i tako osvojila 21 od ukupno 33 odbornička mandata u Skupštini opštine.

U izbornoj trci bili su još SVM, savez DS-NLS-Novi DSS-POKS i koalicija „Snaga“.(Z.R.)

Čačak: Srpska napredna stranka proglasila pobedu u Čačku

Koalicija „Aleksandar Vučić - Čačak sutra koju čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, SDP, PUSP, ZS, JS, SRS, PS, SNP i Zavetnici proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Čačku.

Prema rečima prvog čoveka SNS-a u Čačku, Miluna Todorovića, ova koalicija osvojila je 53,33 odsto od ukupnog broja glasova ili 41 mandat u lokalnoj skupštini koja broji 75 mesta.

Todorović je rekao da je lista Ivan Ćalović- istina i čast osvojila 14,67 odsto ili 10 odborničkih mandata. Lista Srpski pokret Dveri osvojila je 5,33 odsto od ukupnog broja glasova, što ima daje četiri mandata. Lista Svi za Čačak takođe je osvojila 5,33 odsto i četiri mandata. Lista Probudimo Čačak, osvojila je 13,37 odsto ili 10 odborničkih mandata, lista Čačak protiv nasilja i Novi DSS 6,67 odsto ili pet mandata i manjinska lista, Ruska stranka osvojila je jedan mandat ili 1,33 odsto.

- Ovde može doći do prelivanja, plus, minus jedan mandat u našu korist, nikako manje. Samim tim, imamo potpunu i legitimnu većinu od građana Čačka samo za to da od sutra nastavimo. Mesta velikom slavlju ima, ali od ujutru idemo da radimo dalje, za sve građane Čačka, bez obzira za koga su glasali, kako su glasali ili uopšte nisu izašli na glasanje - rekao je Todorović.

Rezultati za Beograd po opštinama

Surčin - Vučić 75 odsto, Biramo Surčin 13,5, Mi snaga naroda - 9,3 odsto.

Čukarica Čukarica sutra - 56,6 odsto, Biramo Čukaricu 32,71, i za Zelenu Čukaricu 10,67.

Novi Beograd : Naša lista je osvojila 47,34, Biramo Novi Beograd - 18,45 i Savo Manojlović 26,4. Ima šanse da prođe Saša Radulović, on ima 2,8.

Lazarevac: Naša lista osvojila je 60,50 odsto, Savo Manojlović 12,6, i Biramo Lazarevac 11,20 - rekao je on.

U Zemunu, na 23 odsto obrađenih podataka, lista Zemun sutra osvojila je 60 odsto glasova, Savo Manojlović 21,2 odsto, Mi glas iz Zemuna 3,58 odsto.

Mladenovac: 65 odsto lista Mladenovac sutra, dogovor za Mladenovac 13,5 i Biramo Mladenovac

Obrenovac: 68 odsto Aleksandar Vučić - Obrenovac sutra, 17 odsto GG Za naš Obrenovac Srce otpora, i Biram Obrenovac 15 odsto - rekao je on.

Na Paliluli, na 25 odsto obrađenih podataka, lista Aleksandar Vučić - Palilula sutra osvojila je 65,37, Biramo Palilulu 21,13, Zeleni za Palilulu 13,50.

Rakovica: Rakovica sutra ima 56,5 odsto, 30 odsto ima Biramo Rakovicu, Rakovica naš kraj 4,88, GG Ujedinjena opozicija 4,67 i Saša Radulović 5,19.

Na Savskom Vencu naša lista osvojila je 46,6 odsto, Biramo Savski Venac 41,69. Tu još prolaze Zeleni Savski Venac 5,87 - rekao je Šapić.

Stari grad - Vučić 35,05 posto, Čuvari Starog grada Marko Bastać 17 posto, Za Zeleni stari grad 3,16, Biramo Stari grad 38,06 posto, Saša Radulović 2,96

Ove najnovije podatke na konferenciji za novinare saopštio je nosilac liste za Beograd Aleksandar Šapić.

CeSID i IPSOS: Projekcija raspodele mandata za odbornike Skupštinu Grada Beograda na osnovu 91.1% obrađenog uzorka

U Novoj Crnji Koalicija "Aleksandar Vučić - Nova Crnja sutra" osvojila 73.66 odsto glasova

Prema prvim preliminarnim rezultatima u opštini Nova Crnja u srednjem Banatu, Koalicija Aleksandar Vučić Nova Crnja sutra osvojila je 73.66 posto glasova i kako kažu ostvarila istorijsku pobedu. (B.G.)

Pobeda SNS u Kikindi

SNS i njeni koalicioni partneri ostaće na vlasti u Kikindi jer su na današnjim izborima osvojili ubedljivu pobedu, jer je lista "Aleksandar Vučić - Kikinda sutra" dobila 66,14 odsto glasova birača.

Prema prvim preliminarnim rezultatima današnjih lokalnih izbora, SNS i njeni partneri imaće 28, od ukupni 39 mandata u Gradskoj skupštini. Druga je lista koalicije "Izaberi promenu - Ujedinjena opozicija Mirko Šoć" koja je osvojila 14,45 odsto glasova, a to joj donosi šest mandata.

Lista "Biram borbu - biram Kikindu" osvojila je 7,57 odsto birača, a to su tri mandata, dok je lista SVM-a sa 6,04 odsto glasova dobila dva.

Lista "Kikinda protiv nasilja - Milorad Miki Aleksić" sa 2,86 odsto glasova građana nije dobila mandat u Skupštini grada.

Kikinđani su, inače, za 39 odbornika imali 142 kandidata, na pet izbornih lista. Prema podacima GIK-a od 20 sati, na izbore j izašlo 50,01 odsto birača sa pravom glasa. (R.Š.)

Apsolutna pobeda SNS u Vršcu: Osvojili skoro 70 odsto glasova, i druge dve liste prešle cenzus

Kolacija okupljena oko SNS u Vršcu osvojila je apsolutnu pobedu, sa dobijenih 68,8 odsto glasova.

Od 20.415 Vrščana, koji su izašli na lokalne izbore, za njih je glasalo 13.712 birača. Taj rezultat im je obezbedio 32 od ukupno 45 odborničkih mesta u Gradskoj skupštini. I preostale dve liste su prešle cenzus.

Koalicija „Vršac zaslužuje bolje“, koju čine DS, NPS, Novi DSS, LSV i POKS, osvojila je 27,3 odsto glasova, odnosno 12 odborničkih mesta. Grupa građana „Biram Vršac“, koju čine stara i nova lica lokalne političke scene, u novom sazivu skupštine imaće jednog odbornika, jer je za njihovu listu glasalo 3,3 odsto građana.

Inače, izlaznost na ovim izborima je bila značajano manja nego na lokalnim izborima 2020. godine. Od 44.171 upisanog birača, sada je glasalo njih 20.415.(J.J.B.)

Ubedljiva pobeda koalicije SNS I SPS u Surdulici

U Surdulici je koalicija SNS - SPS odnela ubedljivu pobedu osvojivši blizu 90 posto glasova, potvrđeno je Novostima u izbornim štabovima.

Na glasačkom listiću bile su i dve opozicione opcije Udružena opozicija i Narodni pokret i grupa građana „Moral, pravda, znanje“.

Lokalni parlament broji 35 odborničkih mesta i prema prvim rezultatima 32 odbornika imaće pobednička koalicija, dok će tri odbornika imati opozicija.

U ovoj opštini pravo glasa ima 16.355 birača.(J.S.)

Naprednjacima 54.5 odsto glasova u Arilju

U Opštini Arilje do 20 časova, na 28 biračkih mesta, na glasanje je izašlo 41.7 odsto birača, od ukupno 14.905 upisanih u birački spisak. Za 30 odborničkih mesta, biralo se između četiri prijavljene liste, a ovo su preliminarni rezultati, sa svega 10 obrađenih biračkih mesta, od 28 koliko ih ima:

1. Aleksandar Vučić – Arilje sutra – 54.5 odsto

2. Nada za Arilje – Marija Prodanović – 15.5 odsto

3. Koalicija Ujedinjeni za Arilje – 24.24 odsto

4. Grupa građana „Volim Arilje“ – 6.06 odsto

(N.J.)

U Užicu 44.1% podrške naprednjacima

Prema podacima Gradske izborne komisije u Gradu Užicu i Gradskoj opštini Sevojno, na ukupno 89 birališta, do 20 časova glasalo je oko 50 odsto birača upisanih u birački spisak. Pravo glasa imalo je 63.393 birača.

Za Užice, za 67 odborničkih mandata u Skupštini grada nadmetalo se osam lista, a ovo su preliminarni rezultati na malom uzorku od 5.128 prebrojanih glasova:

1. „Aleksandar Vučić – Užice sutra” (SNS, SPS, PUPS, SDP, JS, SRS, SNP, Zavetnici) – 44,01 odsto podrške.

2.„Da Užice ima budućnost – Glišo Vidović” (Udruženje građana „Sloga”) – 15.07 odsto podrške.

3. „Naš grad – naši ljudi” (Užička odbrambena liga i Užička akcija) – 7.72 odsto podrške.

4.„Za novo Užice” (Nova demokratska stranka Srbije i Novo lice Srbije) – 3.49 odsto glasova.

5.„Milan Stamatović – Zdrava Srbija” – 7.49 odsto glasova.

6.„Užički demokratski front – dr Željko Bacotić” (Demokratska stranka i Srbija centar) – 10.78 odsto glasova.

7.„Najbolje za Užice – Ivana Parlić” (Narodna stranka, Dveri i POKS) – 3.02 odsto podrške birača izašlih na izbore.

8.„Biramo borbu, biramo Užice” (Zeleno-levi front i Narodni pokret Srbije) – 6.61 odsto glasova.

- Ovo su preliminarni rezultati na malom uzorku, konačni rezultati biće poznati kasnije – rekla je Milka Protić, predsednica izborne komisije u Užicu.

Ubedljiva pobeda SNS u Subotici

Koalicija "Aleksandar Vučić -Subotica sutra" osvojila je 51.2 odsto glasova, odnosno 35 od 67 odborničkih mandata u Skupštini grada. Odmah iza njih je SVM sa 26.7 odsto, odnosno 19 odbornika. (J. L.)

Zrenjanin - Obrađeno 31,08% biračkih mesta

Na osnovu 31,08% obrađenih biračkih mesta, rezultati glasanja u Zrenjaninu pokazuju da je lista ALEKSANDAR VUČIĆ - ZRENjANIN SUTRA, sa svojim koalicionim parnerima osvojila - 61,19 %, Savez vojvođanskih Mađara dr Balint Pastor 5,97 %, MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović-Zrenjanin“ 4,48 % VODA I SLOBODA – NADA – UJEDINjENA OPOZICIJA ZRENjANINA 14,93% i lista Zrenjanin protiv nasilja Biramo Zrenjanin, Demokratska stranka, Zeleno-levi front, Liga socijaldemokrata Vojvodine-VOJVOĐANI, Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, 13,43%. (B.G.)

Čačak: 77,88 obrađenih biračkih mesta

Prema nezvaničnim podacima iz izbornog štaba Srpske napredne stranke u Čačku sa obrađenih 77,88 biračkih mesta, lista koju predvodi Srpska napredna stranka osvojila je 53,20 odsto glasova, odnosno 41 mandat.

Izborna lista Ivan V. Ćalović – Istina i čast osvojila je 14,52 odsto, što je 11 mandata. Lista Grupa građana „Probudimo Čačak” osvojila je 13 odsto glasova i u skupštinu grada Čačka ulazi sa 10 odbornika.

Koalicija „Svi za Čačak” osvojila je 6,46 odsto glasova i u gradskom parlamentu imaće četiri odbornika.

Po četiri mandata imaće i lista Prim. dr Milan Roganivić – Srpski pokret Dveri, koja je osvojila 5,72 odsto glasova, kao i koalicija „Čačak protiv nasilja” i Novi DSS sa 5,98 odsto glasova. Manjinska Ruska stranka osvojila je 1,12 odsto glasova i imaće jednog odbornika.

Vučić: Osvojili smo 52 odsto glasova u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je izborna lista okupljena oko Srpske napredne stranke osvojila 52 odsto glasova u Beogradu, kao i da je sigurno pobedila u 15 od 17 beogradskih opština. Na konferenciji za medije u sedištu SNS, Vučić je rekao da su neverovatno ubedljive pobede u Novom Sadu i Nišu.

- Najubedljivija pobeda je u Pećincima, gde smo na izlaznost od 78 odsto osvojili 86 odšto glasova, što je gotovo neverovatno. Neverovatna je pobeda u Novom Sadu i neverovatno ubedljiva. I želim da čestitam, uz čestitke Aleksandru Šapiću, želim da čestitam profesorki Turkulov, jer takva pobeda u Novom Sadu, gde smo osvojili 45 mandata i dobili skoro 53% glasova - rekao je Vučić.

Prvi rezultati za Beograd

IPSOS I CESID objavili su rezultate lokalnih izbora u Beogradu na 50 posto uzorka. Lista Aleksandar Vučić - Beograd sutra odnela je ubedljivu pobedu.

1.ALEKSANDAR VUČIĆ - BEOGRAD SUTRA - 52.9%



2.DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM BEOGRAD - KRENI-PROMENI - 17.1%3.BIRAMO BEOGRAD - DOBRICA VESELINOVIĆ - MILOŠ PAVLOVIĆ - 12.4%4.MI SNAGA NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ - 8.1%5.RUSKA STRANKA-SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! - 1.3%6.GRUPA GRAĐANA-ZA ZELENI BEOGRAD-KAD AKO NE SAD-DR DEJAN ŽUJOVIĆ - 1.2%7.SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (ĐB) - REŠENjE ZA PROMENU - 0.9%8.MI - GLAS IZ NARODA - 0.9%9.1 OD 5 MILIONA - BEOGRADSKI FRONT - RITAM GRADA, DUŠAN TEODOSIJEVIĆ GRADONAČELNIK - 0.9%10.GRUPA GRAĐANA: ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ - 0.9%

Novi Sad - Obrađeno 56% uzorka

Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra - 52,8%

Udruženi za slobodan Novi Sad- 24%

Kreni promeni - 10%

Heroji - 4,1% SVM - 1,1% Volim Novi Sad - 1,1%

Sasvim druga priča 0,9%

Dosta je bilo - 0,9%

Ruska stranka - 0,8% Novi

Sad glavni grad Vojvodine - 0,8%

Istina - 0,6%

Gari - 0,5%

Niš - Obrađeno 60,2% uzorka

Aleksandar Vučić - Niš sutra 46,6%

GG Dr Dragan Milić - 24,2%

Biramo Niš - 14,5%

Nada za Niš - 3,7,

Kreni promeni - 3,7%

Niš naš grad - 1,6%

Ruska stranka - 1,3%

Za naš Niš - 0,7%

Vučević proglasio pobedu

Predsednik SNS Miloš Vučević saopštio je da je lista "Aleksandar Vučić - Srbija" sutra je odnela pobedu.

- Čista i ubedljiva pobeda. Čestitam svim građanima na učešću na izborima, a najoštrije osuđujem sve one koji su danas vršili nasilje - rekao je on.

Subotica prvi rezultati

Aleksandar Vučić - Subotica sutra 49,6%

SVM - 26.3%

Subotica protiv nasilja 14,3%

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini - 4,4%

Bačka Palanka prvi rezultati

Ovo su prvi rezultati izbora u Bačkoj Palanci:

Aleksandar Vučić - Bačka Palanka sutra - 65,6%

Ujedinjena opozicija "Biraj bolje" - 17,9%

SRS - 7,1%

Bačka Palanka protiv nasilja - 3,1%

Sombor prvi rezultati

Ovo su prvi rezultati izbora u Somboru:

Aleksandar Vučić - Sombor sutra - 66,3%

Biram Sombor bez nasilja - 19,6%

SVM - 5,8%

Građanski front Sombor 3,2%

Sremska Mitrovica prvi rezultati

Ovo su prvi rezultati izbora u Sremskoj Mitrovici:

Aleksandar Vučić - Sremska Mitrovica sutra - 60%

Grad za sve nas - 21%

Sremska Mitrovica protiv nasilja - 7,8%

Kreni promeni - 5,9%

Prvi rezultati za Kikindu

Prema prvim rezultatima lista "Aleksandar Vučić - Kikinda sutra" osvojila je 65,9% glasova, "Izaberi promenu" 14,4, "Biram borbu" 7,9 odsto.

Gde se sve glasalo

Izbori za odbornike skupština gradova održani su u Beogradu, Valjevu, Vršcu, Zrenjaninu, Jagodini, Kikindi, Nišu, Novom Sadu, Pančevu, Požarevcu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu i Čačku.

Glasalo se i za 52 skupštine opština: Ada, Aleksinac, Alibunar, Apatin, Arilje, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Beočin, Bečej, Boljevac, Bosilegrad, Bujanovac, Vrbas, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Žabalj, Žitište, Ivanjica, Inđija, Irig, Kanjiža, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Varoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Preševo, Raška, Ruma, Svilajnac, Svrljig, Senta, Sjenica, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Surdulica, Temerin, Titel, Tutin, Čajetina, Čoka i Šid.

Održani su i izbori za odbornike u 17 gradskih opština u Beogradu - Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin.

U Nišu su održani izbori za odbornike pet opština u tom gradu - Medijana, Palilula, Crveni krst, Pantelej i Niška banja, a u Požarevcu i za gradsku opštinu Kostolac.