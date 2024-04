ŠOLAK UNIŠTIO SAUTEMPTON: Izašli finansijski podaci, vratio klub 11 godina unazad, računi se samo gomilaju

FINANSIJSKI rezultati Sautemptona za sezonu 2022/23 pokrivali su "razočaravajuću" sezonu, koja je kulminirala time što je klub završio na dnu Premijer lige.

Bolje su se snašli u kupovima, eliminisavši Mančester siti na putu do polufinala EFL kupa i plasman u peto kolo FA kupa, ali to je bila mala nadoknada za ispadanje u šampionatu posle 11 godina u vrhu, piše "The Swiss Ramble".

Kao znak klupskih problema, otpustili su najmanje tri menadžera za manje od 12 meseci: Ralfa Hazenhutla u novembru 2022, Nejtana Džonsa u februaru 2023 i Rubena Selesa po završetku sezone.

Vlasništvo

Ovo je bila prva puna sezona pod kontrolom srpskog medijskog mogula Dragana Šolaka, koji je kupio 80% kluba za 100 miliona funti u decembru 2021. godine preko svoje investicione firme Sport Republic Limited. Svoj udeo je stekao od kineskog biznismena Gao Jišenga, koji je kontrolisao klub od 2017. godine, dok je Katarina Libher zadržala preostalih 20%.

Dobit i gubici za 2022/23

Sautemptonov gubitak pre oporezivanja porastao je sa 15 miliona funti na 87 miliona funti, pošto je prihod pao za 5 miliona funti (3%) sa 151 miliona na 146 miliona funti, a profit od prodaje igrača pao je za 24 miliona sa 31 miliona na 7 miliona. Operativni troškovi su porasli za 36 miliona funti (19%) na 224 miliona funti, dok su neto plative kamate porasle za 76 odsto sa 9 miliona funti na 17 miliona funti.

Gubitak nakon oporezivanja bio je još veći na 94 miliona funti, zbog poreza od 7 miliona funti.

Glavni razlog za smanjenje prihoda Sautemptona bilo je emitovanje, koje je palo za 7 miliona funti (6%) sa 115 miliona na 108 miliona funti, zbog lošijeg učinka na terenu. Nasuprot tome, dan utakmice je porastao za 1,8 miliona funti (10%) sa 17,4 miliona na 19,2 miliona funti, dok je reklama bila nešto veća na 18,4 miliona funti. Pored toga, ostali operativni prihodi su smanjeni sa 0,5 miliona funti na 0,3 miliona funti.

Sautemptonove plate su porasle za 9 miliona funti (8%) sa 113 miliona funti na 122 miliona, dok je amortizacija igrača porasla za 17 miliona funti (48%) sa 35 miliona na 52 miliona funti. Ostali troškovi su porasli za 9 miliona funti (25%) sa 36 miliona na 45 miliona funti.

Nije iznenađujuće da je Sautemptonov gubitak od 87 miliona funti pre oporezivanja bio jedan od najgorih finansijskih rezultata u Premijer ligi prošle sezone, nadmašen samo od Aston Vile od 120 miliona funti i Evertona od 89 miliona funti do danas, iako su neki drugi klubovi takođe zabeležili velike deficite u sezoni 2022/23. kao što su Njukasl junajted 73 miliona funti, Notingem Forest 67 miliona funti i Vukovi 67 miliona funti.