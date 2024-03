ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SNS: Odluka o novim izborima je bila jednoglasna (FOTO/VIDEO)

KAKO su "Novosti" juče ekskluzivno objavile, danas je održana hitna sednica Predsedništva Srpske napredne stranke, na kojoj je odlučeno da se u Beogradu ide na nove izbore.

Pitanja novinara

Odluka je bila jednoglasna, kazao je Šapić, nije bilo ni uzdržanih.

Pomenuo je i jutrašnji govor predsednika o tome kako je Beograd izuzetno siguran grad.

- Nemamo džeparenje, da neko napadne devojku kada sama šeta noću, nemamo tu vrstu krivičnih dela koja se dešavaju u većim gradovima. Što se tiče bezbednosti, zaista je Beograd bezbedan u odnosu na sve parametre. Ono što je vlast koju sam ja reprezentovao je to da smo počeli da postavljamo 102 komunalna objekta i oni će biti povezani sa svim školama i vrtićima u kraju. Imaćemo posebnu službu koja će obilaziti dvorišta škola i da pomonemo policiji, jer to je ogmroan broj ljudi koji su angažovani. To nema ni jedan grad u Evropi. To sam pokrenuo pre godinu dana i treba da se sprovede u narednih 5 meseci - dodao je.

Premijerka Brnabić je rekla kako poštuje SR Nemačku i njene političare, pričajući o Rotu.

- Moja jedina želja je da na isti način oni poštuju Srbiju. Da se ne mešaju u naše poslove i ne šire lažne vesti. Kada imate političara koji nije nevažan i kaže kako Srbija ODMAH mora da implementira odluke ODIHR-a, a oni to nisu uradili. Imam potrebu da kažem da oni poslušaju savet koji daju Srbiji i implementiraju njihovu preporuku, shondo tome da nisu implememtirali ni jednu od 5 odluka, pa su sada dobili 10. Za razliku od nas, gde imamo manje preporuka u odnosu na 2019. To što su nama rekli ne važi za njih.. Dakle samo želim kako ja poštujem Nemačku da i oni poštuju Srbiji i mislim da je to minimum minimuma koje jedna zemlja treba da traži. Žao mi je što postoje ljudi koji smatraju da je Srbije zemlja drugog reda i ne sme nikome da odgovori. I o tome se radi kada pričate o politici u Srbiji. Postoji čitav tim u prvom redu predsednik Vučić i tim koji smatraju da je Srbija nezavisna i slobodarska zemlja, i oni koji je smatraju manje bitnom - kazala je Brnabić.

Vladimir Orlić, član Predsedništva poručio je da nema ništa novo u ponašanju opozicije koja preti nasiljem.

- Ti isti su dokazano najveći nasilnici. Ne samo danas nego u istoriji cišetranačja, na osnovu onoga što su sami radili. Divljaju u Narodnoj ali i Gradskoj skupštini, zaletali se u predsednika u ministre u poslanike, ko je divljao nad zgradom Sarog dvora. Takvi da nasiljom prete ništa tu novo nema... Naislje im je jedno od retkih konstanti - kazao je Orlić.

Dodao i je i to da opozicija preko noći promeni svoje mišljenje, ali da je nasilje i pretnje istim uvek pristuno.

- Ništa kod njih nije važno, ali nasilje ima je konstanta, uz ono što je im je na prvom mestu a to je mržnja prema Vučiću, jer ne mogu da ga pobede nikada i nigde. Mogli su do sada da zaključe da neće. Mi ćemo uvek da vodimo pobedničku kampanju. Rezulat će biti pobeda onih koji žele samo nabolje ovom gradu i ovoj zemlji. Ne samo zato što smo sušta suprotonsot nasilnicima sa druge strane, nego jer će biti ubedljivo pobeđeni - kazao je Orlić.

Pitanja "Novosti"

- Što se tiče međunarodne istrage Aleksić kao i Stefanović ima imaginarnog prijatelja. Niko od nas nije video tu međunarodnu istragu. Ali dobro kod njih se vodi međunarodna istraga sa njihovim imaginarnim prijateljima. Dok god je ona u glavi Aleksića, Đilasa, Marinike, Lazovića to ne zadire u suverenitiet Srbije. Za sve ostalo međunarodne istrage u obliku u kom oni žele, kako govore u tajkunskim medijima to tako u Srbiji nikada neće biti dok se za to pitaju ljudi iz SNS. Sigurna sam da bi voleli takvu istragu kada bi oni bili na vlasti, ali zato nisu na vlasti. Ljudi u Srbiji cene svoju slobodu i znaju da su preci ginuli za to i znaju da smo mi tu da odbranimo to, i da taj suverenitet naše insitucije i zakone prenesemo na generacije iza nas. Međunarodna istraga - nikada. Ako je u njihovoj glavi, sve okej ja tu ne mogu da se mešam - kazala je Brnabić za "Novosti".

O preporukama ODIHR - a premijerka je navela da u ponedeljak sledi sastanak, te dodala kako će Srbija uvek biti spremna na saradnju.

- Radna grupa radi još od 2019. godine. Želim da kažem da mi je drago što je ODIR, upravo zbpg te takve kampanje, pošto su pričali da mi ništa nismo implementirali, da mi ništa nismo uradili, ustvari bio dovoljno fer da u svom izveštaju tačno izlista koje smo mi sve preporuke implementirali - da li u potpunosti, da li delimično, ali to je 54 preporuke. Mnogi bi mogli da uče od nas, Nemačka na prvom mestu. Mi ćemo nastaviti sa implementacijom preporuka, i uvek otvoreni da na tome sarađujemo i sa našim partnerima iz Evropske unije, i svim ostalim partnerima. I kao predsednica vlade uvek sam to radila na jedan inkluzivan način - tako što i kada smo imali radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara, za medijske zakone ili neke druge radne grupe, ja sam uvek zvana naše partnere iz Evropske unije, ili sve ostale da dođu i da to radimo zajedno. Zato što nemamo šta da krijemo. Tako ću ih i ovde pozvati, da kažemo - ajde da pogledamo. Zato što mi zaista sa velikim ponosom, možemo da kažemo kako radimo, kako smo do sada implementirali, zbog čega smo implementirali i da se sve to radimo pre svega zarad naše zemlje, našeg naroda, svih naših građana, naših ljudi, da bi Srbija postala još jača. Da bi Srbija imala još jače, stabilnije, nezavisne institucije. Tako da, nikakav problem, nastavićemo sa implementacijom ODIR-ovih preporuka - rekla je premijerka odgovarajući na naše pitanje.

Čitava kampanja opozicije će biti bazirana na to da Vučić bude onemogućen da pozajmi svoje ime pa su to proširili i na njegov lik, listi koju bi on želeo da podrži pojasnila je premijerka.

- To ne postoji nigde u svetu i nije bilo tako u njihovo vreme... Ne postoji šansa da pobede Vučića. Da su na toj listi sve budale a zove se Aleksandar Vučić kažu ne mogu da pobede. Kampanja će opet biti moljakanje stranaca da onemoguće Vučića da pozajmi svoje ime i svoj lik, ako ga mi to zamolimo. Nastaviće se dehumanizacija i kapmanja kako bi Vučić bio onemogućen da naša lista nosi ime Aleksandar Vučić - kazala je ona.

Na dalja pitanja opozicionih medija Šapić je istakao kako uvek dozvoljavao svim medijima da prisustvuju, ali da obično na kraju sami smisle kako će izgledati prilog.

- Ni danas neće preneti to jer sam rekao da im neću odgovarati na pitanja i predstavljaju ih suprtono onome što sam izgovorio - kazao je Šapić.

- Neću više sa njima da razgovaram jer su lažovi. Pred izbore sam ponudio da dođem sam bez ijednog papira na bilo koji njihov medij da pitaju šta god žele, sa dva uslova - da bude uživo i da ne montiraju, i naravno nisu pristali. Sad opet prozivaju Šapić se boji nenamontiranih pitanja. Mogu da me tuže i opet će reći da se plašim - kazao je Šapić.

Na dalje prozivke opozicionih medija, Brnabić je kratko rekla da nema potreba sa ljutnjom, jer je Šapić jasno obrazložio svoje stavove.

- Volela bih da se ovako rezolutno borite za vaše kolege iz drugih redakcija, jer vi ovde šta god kažete o Vučići, Vučeviću, Šapiću ili meni prenosite najstrašnije stvari, u svakom trenutko možete da uđete u prostorije i nikada vam niko nije zatvorio vrata. Ove koji vi podržavate oni ne puštaju novinare redakcija koji im se ne sviđaju. I kada dođu ne puštaju ih. Slučajno ako se desi krenu da ih vređaju i na ličnoj osnovi - kazala je Brnabić.

Premijerka je podsetila na niz sranih napada od strane "Srbije protiv nasilja", te još jednom upitala novinara opozicionih medija zašto se po tom pitanju nikada nisu oglasili i stali u odbranu svojih kolega.

Šapić je istakao da očekuje još prljaviju kampanju, ali da će SNS na to odgovoriti jasnom politikom i da će onaj ko bude pobedio morati biti gradonačelnik i predstavnik svih Beograđana.

Premijerka je dodala kako postoji jedinstvo nacije i pokazano je na prethodnim izborima, kada je lista SNS - Aleksandar Vučić dobila čak milion glasova više u odnosu na opoziciju, uzevši u obzir pitanje tzv. Kosova.

- Postoje ljudi koji se nikada sa tim neće složiti, ali mislim da smo pod barjakom Vučića napravili jedinstvo koji mnogi žele pokazati kao polarizaciju. To ne postoji u Srbiji. Naša lista će imati 129 poslanika u Skupštini, sa drugim partnerima koji su rekli podržati to je dotrećinska većina. To je jedinstvo nacije oko ključnih pitanja i oko toga da je KiM sastavni deo Srbije - kazala je Brnabić.

Šapić je istakao da nije siguran da li su tačne infomracije o Bodirogi da će biti kandidat za gradonačelnika.

- Bio je par puta protiv vlasti, ali ovaj iskorak da stane ispred tih ljudi bilo bi veliko iznenađenje. Poštovanje prema njegovoj sportksoj karijeri, ali verovatno je svetsan u šta ulazi, šta to nosi i koga će sve reprezentovati na ovim izborima - kazao je Šapić.

Kako je rekao funkcija gradonačelnika nije nimalo laka, jer je Beograd živ grad i dnevno se dešava na stotine stvari.

- Mi ćemo ići sa našim vrednosim stavovima.. Ovo nisu samo beogradski izbori i trudićemo sa da na jedan čistiji način to ljudima predstavimo. Videćemo šta će raditi oni... - dodao je.

Premijerka je pomenula i Birodia i njihove javne ispade, to jeste da je reč o organizaciji koja je takođe imaginarni prijatelj opozicije, ali da mi toliko demokratije imamo i da veće zemlje treba da uče od nas.

Obraćanje

Prisutnima se obratio Aleksandar Šapić.

Kako je rekao prva odluka koju su doneli je da se ide na nove izbore i da se na njih izađe u što širem frontu.

- Još ćemo videti ko će u njemu biti... Politika koju smo do sada vodili je bila ona za prospertitet grada. Neću se sada vraćati, činjenica je da smo postigli lestvicu i srušili praksu koja je bila de političke scene i to niko niej dovodio u pitanje, pogotovo ne oni koji su nas optuđili da ćemi ući u nekredibilne radnje. Upravo zbog odgovornosti, smatrali smo da trebamo biti spremni da podignemo lestvicu, da pokažemo da izbori nisu matematika i da povučemo potez, i pokažemo da nemamo tu vrstu straha i onoga što je karakterisalo uglavnom sve postizborne periode. O tome je dovoljno rečene, najbolji primer e bila 2008. godina - dodao je on.

Sutra se kreće u kampanju, a o tačnom datumu će naknadno biti reči.

Kako je rekao Beograd već mesecima stoji, ali su itekako svesvni sveg što očekuje Srbiju u narednom periodu.

- Zbog toga smatramo da do izbora treba što pre da dođe - istakao je Šapić.

Kako kaže izbori se tiču čitavog društva, jer se ovde susrećemo sa dva pristupa svemu.

- Verovatno od uvođenja višestranačja, verovatno važnijih izbora od ovih nije bilo. Ljudi neće glasati samo za važne stvari kojih ima na desetine nego za to na koji način će Srbija ići, jer nije isto ko je vodi - pojasnio je Šapić.

Pitanje KiM, samoproglašavanja srpskog naroda genocidnim, zatvaranje prema Rusiji, su za drugu stranu neupitna kazao je Šapić.

- Zato mislim da su ovi izbori mnogo više iznad Beogradskih. Zato ćemo im prići na najozbiljniji mogući način - kazao je on.

Dodao je to da ne smtara lošijom odluku da se formira većina.

- Niko nikog tu nije varao, ali je to priča koja nije važna. Mislim da smo deneli odluku koja je odgovorna i pokazuje da se ne bojimo da izađemo pred narod, a on će odlučiti ko želi da ga vodi u budućnost. Zaista mislim da u odnosu na beogradsku valst nakon ovih izbora će verovatno zavisiti državne odluke jer je ovde vrednost u pitaeu, i ovo e biti vrednosni izbori - dodao je Šapić.

Prema njegovim rečima u ponedeljak delegacija ide na razgovore sa predsednikom da mu saopšti da postoji većina za formiranje Vlade.

Završena sednica

Hitna sednica Predsedništva je završena. Članovi lagano napuštaju salu i uskoro se očekuje obraćanje medijima.

Počela sednica

Nakon što su se okupili članovi Predsedništva SNS-a, počela je sednica.

Očekuje se da će glavne teme sastanka biti vezane za odluku o formiranju vlasti u Beogradu, odnosno da li će biti novih izbora u glavnom gradu.

Sednica Predsedništva SNS je zatvorena za javnost, a po njenom završetku predviđene su izjave za medije, navedeno je u saopštenju stranke.

Članovi polako pristižu

Kako nam javlja naš reporet tu je i ministar Tomislav Momirović, Zlatibor Lončar, Nebojša Stefanović...

Ministarke Darija Kisić, Jelena Tansković, te Maja Gojković su takođe stigle.

U prostorije stranke stigli su i Goran Vesić, Nikola Selaković, Vladimir Orlić, Arno Gujon...

U prostorije stranke na Novom Beogradu stigli su i Miloš Vučević, Ana Brnabić, Miroslav Čučković...

Tu je i Irena Vujović.

Među prvima su došli Aleksandar Šapić i Jorgovanka Tabaković.

Sednica će biti održana s početkom u 12 časova u sedištu SNS-a.