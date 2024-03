"LJUDI, JESTE LI OZBILJNI?" Vučić reagovao na sraman tekst američkog "Tajma"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objasnio je šta se sve koristi u pritisku na Srbiju.

- Stalna demonizacija Srbije zbog tobožnjih nedemokratskih odnosno, autokratskih tendencija. Imate podelu na dva dela, izbori nedemokratski, bez ijednog dokaza i baš ih briga za to, a drugo je loše stanje u medijima - kao i na političkoj sceni - stanje će biti dobro tek kada se postave snage koje će u potpunosti da im služe po sva ova 3 cilja, i mediji takođe. Drugo je čuvena Banjska - i to je postalo opšte mesto iz dva razloga. Jedan je da bi se uvek smanjila krivica Kurtijevog režima, da se ne bi pričao o pokušaju ubistva Galjaka, gađanju dece u Štrpcu, o proterivanju Srba, stalnim unilateralnim potezima.. Uvek ćemo to da vadimo i da objašnjavamo kako je Srbija užasan primer. Eto čak sam video kako su Amerikancvi u Tajmsu napisali - "Pošto se srpska vojska tajno približavala Kosovu oni su promenili svoiju doktrinu". Ljudi, jel ste ozbiljni, ja sam mislio da je to malo ozbiljnije - rekao je Vučić.