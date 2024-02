BRNABIĆ: Od međunarodne istrage za kojom su kukali, ostade samo seminar koji im nudi Šenah

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je izveštaj ODIHR-a stavio tačku na sve laži o neregularnim izborima i dodala da je vidno koliko se opozicija i njima naklonjeni mediji već danas trude da se on zaboravi i menjaju narativ.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Ona je, gostujući na televiziji Informer, rekla da je finalni izveštaj ODIHR-a objektivniji od svih drugih i da ga zato danas opozicija naziva njenim alibijem za domaću upotrebu, s obzirom na to da im ne odgovara ono što u njemu piše.

- Moram da kažem da je ODIHR odoleo pritisku, dao je jedan prilično objektivan izveštaj, neuporedivo objektivniji od drugih međunarodnih organizacija. Opozicija kaže da se spominje krađa izbora, da, spominje se, tako što je konstatovano da oni o tome govore. Kao sumnje navodne nepravilnosti, optužbe, navodi, ništa više od toga. Opozicijija u ODIHR-u nije ni tražila saveznike, tražila ih je na političkom nivou u Evropskom parlamentu. Oni koji njih zdušno podržavaju spremni su da kažu bilo šta o Srbiji, to su oni koji nikada Aleksandru Vučiću neće oprostiti što vodi politiku samostalne, suverene, nezavisne zemlje. Zato će oni uvek podržati Đilasa, Mariniku, Ćutu, Zelenovića, Lazovića, zato što bi oni vodili politiku u skladu sa njihovim interesima, ne sa interesima građana Srbije. Oni zameraju Aleksandru Vučiću što je jasno rekao da nikada neće priznati takozvano Kosovo. Zato njima smeta Aleksandar Vučić i svaka lista koja njega podržava. Kritike Evropskog parlamenta nemaju veze sa izborima, to su pritisci za Srbiju, kazna za našu slobodarsku politiku koju vodi predsednik Vučić - rekla je premijerka.

Brnabićeva je upitala kako je moguće da samo dan nakon finalnog izveštaja ODIHR-a evroparlamentarci više ne tvrde da je krađe izbora bilo, već samo da su o tome stekli utisak. „RIK je dobio najbolje moguće komentare, to je ona institucija u koju su članovi koalicije Srbija protiv nasilja hteli nasilno da upadnu. ODIHR je u svom izveštaju njih najviše pohvalio, pa je valjda zbog toga direktor RIK-a bio na meti opozicije. Koliko god oni juče da su tvrdili da izveštaj potvrđuje njihove laži, vidite već i danas da u njihovim medijima toga nema, da žele da ga zaborave. Danas je, na primer, na N1 potpuno drugačiji intervju njihove perjanice Stefana Šenaha da je STEKAO UTISAK da su izbori u Beogradu pokradeni. To je nakon finalnog izveštaja, a do juče su pričali da ništa poput izbora u Srbiji nisu videli nigde, a danas su stekli utisak da je krađe bilo samo u Beogradu. Oni su pitali Stefana Šenaha da li ima saznanja da je vlast lobirala da izveštaj ODIHR-a bude blaži. Pa čekajte, šta je istina, ono što pričate pre podne ili ono što pričate po podne? Da li je izveštaj potvrdio da su izbori pokradeni, ili je izveštaj moj jeftin alibi za domaću upotrebu?“, upitala je Brnabićeva i nastavila:

- Ne mogu da trpim takve laži i bljuvotine o mom narodu, o mojoj zemlji, da imate takvu opoziciju da oni traže da stranci dođu u Srbiju i da ih dovedu na vlast. Od čuvene međunarodne istrage, Šenah danas kaže da je parlamentarna skupština Saveta Evrope ponudila postizborni seminar i da ponuda još uvek stoji. Eto, toliko od međunarodne istrage. Ostao je jedan seminar koji možemo da imamo. Takođe, Petar Stano, portparol Evropske unije, pozdravlja što su srpske vlasti izrazile spremnost da nastave da rade sa ODIHR-om. Od toga da nas stranci postrojavaju u našoj zemlji i sprovode međunarodnu istragu, Đilas i Marinika su spali na jedan seminar i nastavak rada sa ODIHR-om.

„Ponoš koristi istu retoriku kao Grlić Radman u vređanju građana Srbije“

Premijerka Brnabić prokomentarisala je i najnoviju promenu kursa opozicije, koja od jutros preti da neće dozvoliti da se ponove beogradski izbori, ukoliko ne bude formirana većina u Beogradu, što su rekli Zoran Lutovac i Zdravko Ponoš.

- Ponoš i Grlić Radman koriste iste izraze. Nazivaju naše građane trabantima, to je veoma zanimljivo, da hrvatski ministar spoljnih poslova i naša opozicija koriste identične termine. Teško je komentarisati našu vajnu opoziciju, zaista. Juče je predsednik Vučić rekao da je situacija prosta – ili imate ili nemate politiku. Mi ne možemo da pristanemo na nešto drugo, što nije naša politika. Zvuči jednostavno, ali to je istovremeno i najteže. Opozicija nema nikakvu politiku, njihova jedina politika je da oni dođu na vlast, nasiljem, uz pomoć stranaca, svejedno je. Oni tako dva puta dnevno menjaju svoje mišljenje, svoju taktiku samo da bi se dokopali vlasti i dodvorili strancima. Tim strancima koji ne žele ni jaku, ni nezavisnu, ni stabilnu Srbiju. Oni rade samo ono što stranci žele. Tako da vi ne znate da li oni hoće ili neće izbore. Setite se perioda nakon majskih tragedija, nećemo nikakve izbore. Početkom septembra, hitno izbori, verovatno nakon posete nekoj ambasadi. Nije bilo problema sa biračkim spiskom, izbornim uslovima, samo izbori što pre, do kraja godine. Do pre neki dan su insistirali na ponovljenim izborima u Beogradu, evo od jutros vidim biće nasilja ako bude izbora. Šta vi, ljudi, u stvari hoćete?

Predsednica Vlade je istakla da je u suštini tužno što Srbija ima ovakvu opoziciju, s obzirom na to da svaka jaka država treba da ima kvalitetnu opoziciju. „U svakoj ozbiljnoj i odgovornoj državi morate imati jaku i ozbiljnu opoziciju. Mi imamo ozbiljne planove do 2027. godine. Vi sa druge strane imate ljude koji pište, zvižde, vrište, duvaju u vuvuzele, govore da imaju većinu samo nemaju mandate da to i dokažu.

Takva je, nažalost, opozicija u Srbiji, i da nije sve tako ozbiljno, zaista bi bilo smešno. Sve što oni rade šteti Srbiji, jer njihove performanse uvek prenose albanski mediji, određeni mediji u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i tako se destabilizuje naša zemlja. Oni nisu opozicija vlasti, oni su opozicija Srbiji. Oni žele da Srbija kao država ne postoji, oni pozivaju strance da dođu da im se otvore naši podaci, da oni formiraju prelaznu Vladu koja će da odlučuje kakvi će da budu izbori, stranci da lupe šakom o sto. To više nije ni protektorat“, rekla je Brnabićeva.