ODLUKA DO NEDELJE Vučić: Nisam promenio mišljenje, mogući izbori u Beogradu 21. ili 28. aprila

PREDSEDNIK Srbje, Aleksandar Vučić je tokom braćanja iz Tirane poručio da SNS ima većinu u Beogradu.

Foto: RTS

Dodaje da SNS ima većinu u Beogradu, ali da nije promenio mišljenje.

- Do nedelje je rok. Ako do nedelje ne bude izabran predsednik Skupštine Grada do znači da se od 45 do 60 dana ide na nove izbore, što znači 21. ili 28. april - rekao je on.

