VUČIĆ NA OTVARANJU NOVE FABRIKE NESTLE U SURČINU: Ovo je nešto što pravi razliku za nas (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Surčinu svečanom otvaranju nove fabrike kompanije Nestle za proizvodnju obroka na biljnoj bazi.

Svečano otvaranje

Nova fabrika će proizvoditi obroke na biljnoj bazi koji su izuzetno nutritivno bogati.

Okupljenima se obratila direktorka kompanije koja je istakla da je u pitanju veliki projekat kojim će biti zaokružen ceo krug - da se namirnice uzgajaju lokalno, prerađuju i odatle izvoze na tržište Evropske unije.

Kako je rekla, samo ovim projektom obezbeđeno je 220 novih radnih mesta, a investicije ove kompanije u Srbiju će se nastaviti.

Obratio se i direktor kompanije "Nestle" za tržište Jugoistočne Evrope Alesandro Zaneli.

- Ovo je samo jedan element u ovom putovanju, važan je za Surčin. Već imamo jednu fabriku ovde koja je naš ponos. Milioni koje smo uložili u ovu fabriku samo su deo investicija koje planiramo u Nestle Srbija, rekao je on.

Dodao je da je ovo jedan sveobuhvatni projekat, a da je ovo logistički veoma važno mesto - u srcu Evrope.

Obratio se i švajcarski ambasador u Srbiji Urs Šmid.

- Sećam se moje sreće pre dve godine kada sam bio ovde na završetku izgradnje prve fabrike.

Istakao je da je Švajcarska jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji.

- Posvećeni smo daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između naših dveju zemalja.

Obraćanje predsednika Vučića

- Sasvim slučajno na sajtu Nestlea našao sam knjigu o osnivaču kompanije. Vi od prve linije vidite da je reč o čoveku koji je prešao preko svih životnih prepreka i dolazi do ovoga. A na početku života je sve bilo protiv njega - rekao je Vučić.

- Takav čovek bi trebalo da predstavlja savršen uzor za bolju Srbiju. Mi smo ovde bili zajedno pre dve godine. Tada nam se činilo - događaj kao događaj, došli smo da otvorimo radove. Švajcarska preciznost i marljivi srpski radnici uradili su nešto - divnu fabriku, modernu, čistu. Ja sam danas video ljude koji su nasmejani, srećni, zadovoljni. Video sam ljude koji neće da završavaju posao već da grade, dalje da investiraju i to me mnogo raduje - rekao je Vučić.

- Želim da istaknem da kompanija Nestle nije tražila nikakve podsticaje od Srbije. Najviše volim kad je to tako. Mi ne bežimo od toga, da su nam tražili, mi bismo učestvovali u tome, pomogli bismo investiciju, zato što je ona važna za naše ljude - rekao je predsednik.

- Moramo da učvrstimo regionalno tržište - to je put ka jedinstvenom evropskom tržištu. Srbija se toga ne plaši, mi ćemo tome da damo svoj najviši doprinos i o tome ćemo koliko sutra da nastavimo razgovore. Za nas su pitanja zelenih koridora, PEN konvencije, i mnoge druge stvari od ključnog značaja, mnogo više nego pare koje neko drugi može da nam da za rast. Mi na današnji dan imamo preko 4 milijarde evra na računu. Nama pare nisu potrebne, potrebno nam je nešto što može značajno da doprinese ubrzanom razvoju i približavanju u budućnosti onome što smo zacrtali. Uz to nam je važno to da što pre dođemo do jedinstvenog evropskog tržišta. Naravno da to nije lako - ali kada sve te probleme prevaziđemo i kada se dogovorimo sa Evropljanima, to će biti ogroman korak napred za našu zemlju i ogromna prilika za ubrzani razvoj - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi danas najveće subvencije dajemo za kompanije koje proizvode hranu - "fud procesing" kompanije.

- Nemamo kome da ih damo. I svi oni koji žele u tome da učestvuju - želim da ih obavestim da je Srbija spremna. Upravo zbog toga što ima veliku sirovinsku bazu - od soje, do svake druge vrste povrća, ratarskih kultura, svega drugog... Da ne izvozimo samo jabuku i maline, već da umemo da ih upakujemo, da napravimo kompot od kajsija, breskve i svega drugog. To je ono što je Srbiji jako potrebno i ono što Srbiji jako nedostaje. Nedostaje nam i u Valjevu, Kosjeriću, Knjaževcu i u mnogim drugim krajevima Srbije. I zato pozivam sve one koji su zainteresovani da znaju da mogu da računaju na veliku pomoć i podršku srpske države u budućnosti - rekao je Vučić i zahvalio se kompaniji Nestle što su za ovakvu investiciju izabrali Srbiju i napravili inovativan pristup fud procesingu, te će druge kompanije od njih moći da uče.

- Ja sam srećan kada vidim radnicu iz Ugrinovaca, Petrovčića, koji ovde rade, koji su zadovoljni, koji su naučili svoj posao i koji će mnogo da doprinesu napretku Srbije u budućnosti - zaključio je predsednik.

- Ovo je nešto što pravi razliku za nas. Mi želimo da privučemo još mnogo švajcarskih kompanija koje žele da ulažu u našu zemlju. Kada smo razgovarali u Skoplju poslednji put o tom jedinstvenom tržištu Evrope, video sam da je Srbija najzainteresovanija. Sve moje kolege je zanimalo kako će kroz agendu rasta da dobiju neki evro u budžetu. Mi smo bili najzainteresovaniji za sve ovo drugo, što suštinski doprinosi i rastu regiona i naše zemlje. I potpuno sam uveren da ćemo biti i najbrže pripremljeni, i zato što je Srbija ekonomija koja je više od 50% ekonomije ukupne Zapadnog Balkana. Kada govorite o Zapadnom Balkanu, a izostavite samo jednu zemlju, izostavili ste u svim ovim važnim parametrima više od 50% ukoliko tu Srbije nema. Tako da ćemo mi nastaviti da radimo. Regionalno povezivanje gotovo po svaku cenu, jer je to uslov za napredak gotovo svih regionalnih ekonomija, ne samo naše. Što više slobode u kretanju robe, ljudi, kapitala, time ćemo se približiti ovim evropskim rešenjima - dodao je predsednik.

- Čitav ovaj kraj, posle otvaranja petlje u Jakovu, sada dolazi i Ekspo, imaće potpuno drugačiju budućnost. Za samo dve i po godine ceo ovaj deo Beograda izgledaće potpuno, potpuno drugačije, neuporedivo modernije, uz ogromna ulaganja, a ja se nadam i da će kompanija Nestle tu priliku iskoristiti - rekao je Vučić.

Simboličnim pritiskom na crveni taster zvanično je otvorena proizvodnja u fabrici.

Obilazak fabrike

Predsednik je razgovarao sa čelnicima fabrike o tome kako je tekla izgradnja.

- Ja sam se pitao ko to jede kod nas - rekao je predsednik komentarišući veganske proizvode koji će se u ovoj fabrici proizvoditi.

Predsednik je kratko razgovarao i sa radnicima fabrike i poželeo im srećan rad.

Predstavljen mu je proces proizvodnje.

- Ono što pretpostavljam, na Zapadu ljudi sve više jedu.

- Ja sam seljak čovek, ja volim meso - rekao je šaljivo predsednik i prokomentarisao kako mašine izgledaju čudesno i kako mu je drago što ih vidi u našoj zemlji.

Predstavljeni su mu i proizvodi koji se u pogonu prave - nagetsi, burgeri, ćufte.

- Za nas je važno što će se izvoziti u Evropu - rekao je predsednik.

- Stvarno lepo izgleda, ja se ne razumem, ali vam želim da i ovde u Srbiji pronađete što više kupaca - rekao je predsednik.