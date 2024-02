PREMIJERKA O OPOZICIJI: Traže suspendovanje Srbije kao države - To je moguće samo kod nas!

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je da je opozicija oko koalcije Srbija protiv nasilja priznala da međunarodna istraga koju oni traže znači potpuno gaženje suvereniteta, institucija i svih zakona Republike Srbije i potpuno suspendovanje države.

Foto: Printscreen/TV Prva

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Prva istakla da je neverovatno da su pojedini političari, prema njenim rečima, opozicija sopstvenoj zemlji.

- Neverovatno mi zvuči sve to. Da imate takve ljude u opoziciji, da ih nije sramota da otvoreno pričaju šta traže od stranaca da urade našoj zemlji... Protok vremena od njihove ideje o međunarodnoj istrazi, za koju su izlobirali u Evropskom parlamentu, do trenutka da idu sami u Evropsku komisiju da mole za tu međunarodnu istragu. Oni sada maštaju kako bi ta istraga trebalo da izgleda. Oni ne samo ne traže gaženje suvereniteta Republike Srbije, već i suspendovanje naših institucija i zakona, kršenje osnovnih ljudskih prava naših građana, kao što su pravo na privatnost. Naši preci su ginuli za tu slobodu i taj suverenitet, a mi sada to da nekome predamo? To nikada nećemo dozvoliti, nikada. To ljude preterano ne zanima, jer svi znaju da do toga neće doći, ali je važno da znaju šta naša opozicija traži od stranaca. Oni su u jednom tekstu prilično podrobno objasnili šta za njih znači ta međunarodna istraga. Oni kažu da će MUP morati da otvori sve svoje baze podataka. Tu su lični podaci svih ljudi u Srbiji, naših porodica i prijatelja. Zamislite vi sad jednu Nemačku da tamo ode neki stranac i kaže nemačkoj policiji - otvorite mi sve baze podataka. Oni bi ga verovatno gledali kao da nije normalan. A zamislite tek da imate nemačku opoziciju koja tako nešto traži? Pa to je moguće samo kod nas, da neko bude opozicija sopstvenoj državi! - izjavila je premijerka i dodala:

- Druga stvar je terenska provera. To znači da grupa stranaca dođe, praćena Đilasom, Marinikom Tepić i Ćutom, idu od vrata do vrata. Dobar dan, dobar dan, koliko vas živi ovde? A zašto vas živi šestoro u maloj kući? A zašto vas živi četvoro u velikom stanu? A zašto niste odjavili ove koji su u inostranstvu? A onda, kao što kaže profesorka prava iz Đilasove liste, to nije u skaldu sa našim zakonima. Ali nema veze, to može da se suspenduje kada dođu stranci. A to sve vodi ka tome da ih stranci dovedu na vlast. Suspenduje se volja naroda, međunarodna komisija suspenduje naše institucije onda mogu stranci i da ih dovedu na vlast. Ja ne znam kako političare iz Đilasove liste nije sramota da ovo traže. Ta profesorka prava kaže da bi to bio idealan scenario. Šta bi bio idelana scenario, da se suspenduju naši zakoni i institucije? Da imate istražne odrede stranaca koji će da ispituju naš narod po kućama? Sramota.

Foto: Printscreen/TV Prva

Ona je podvukla da se nešto slično ovome nikada nigde nije desilo.

- Obmanjuju javnost da se međunarodna istraga već desila u Severnoj Makedoniji, to nije tačno i nije bilo ni blizu tako. Ja sam ubeđena da Evropska komisija neće ništa tražiti, a ako i bude nešto tražila to neće biti ni blizu ovoga što traži Đilasova lista. Zamislite da u Italiji ili Francuskoj imate političare koji traže da stranci ispituju njihove građane. Znate koliko bi oni glasova dobili na sledećim izborima? Nulu. Jednu veliku nulu. Kao što je rekao predsednik Vučić, ovakva opozicija ima samo u Srbiji. Da budem potpuno jasna, Rezolucija Evropskog parlamenta nema nikakve veze sa izborima. Postoje jasni dokazi za to, oni nisu ni čekali finalni izveštaj ODIHR-a a doneli su Rezoluciju. To je naravno prvenstveno zbog Kosova i Metohije, jer su prethodne Rezolucije EP osuđivale Srbiju što narušava ustavni poredak takozvane Republike Kosovo. I takvim rezolucijama se ponosi Đilasova opozicija. Drugi razlog Rezolucije su, naravno, sankcije Ruskoj Federaciji - kaže Brnabićeva.

Predsednica Vlade je rekla da je iz ove perspektive najverovatniji scenario da će se ići ne na ponovljene, već na nove izbore u Beogradu.

- Meni deluje da je najverovatnije da ćemo ići na nove izbore u Beogradu. To nisu ponovljeni izbori, već novi izbori, da budem potpuno jasna. Ponavljam da nijedan jedini glas nije bio ukraden, više nivoa kontrole je bilo i takva kontrola nikada nije psotojala. Od biračkog psiska, koji je potpuno transparentan i kome možete pristupiti na sajtu ministarstva, automatski se ažurira i možete videti broj birača po opštinama. Rekordan broj posmatrača, što međunarodnih što domaćih. Dakle, ponavljam, muva nije mogla da prođe a ne da se ukrade makar i jedan glas. Posle izbora, mi matematički imamo većinu. Ljudi iz različitih lista su tražili da podrže našu listu. Mi smo rekli da nismo sigurni da je to u potpunosti legitimno, imajući u vidu standarde kakve je postavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. I upravo je o ovom scenariju on pričao kada kaže da izbori nisu igra a država nije igračka. Političari koji izađu na izbore moraju da preuzmu odgovornost, mi nemamo vremena za gubljenje moramo da trčimo napred. Međutim, sa ove distance najrealnije je da ćemo ići na nove izbore. Ja mislim da će na tim izborima biti drugačiji odnos snaga nego na decembarskim. Vidite da se Đilasova opozicija nikako ne raduje novim izborima, vidite da i oni sami znaju dve stvari. Prvo, da ovi izbori nisu bili pokradeni a drugo, da nzaju da s obzirom na to da su toliko lagali o izborima, znaju da će imati lošiji rezultat nego na prošlogodišnjim. Tako da, za njih tu radosti nema - zaključila je Brnabićeva.

