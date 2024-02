PREMIJERKA PORUČILA: Vučić je najgora noćna mora za Grlić Radmana i takve u Hrvatskoj

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je da Aleksandar Vučić kao predsenik Srbije ne odgovara određenom broju ljudi u Hrvatskoj, s obzirom na to da Srbija predvođena njime napreduje i postiže rekordne uspehe.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Prva prokomentarisala i jučerašnju izjavu ministra spoljnih poslova Hrvatske Gorana Grlića Radmana, te rekla da je Aleksandru Vučiću očigledno ne mogu da oproste što sedi na srpskoj stolici, umesto na njihovoj.

- Hrvatski ministar govori u ime onih koji su na Kaštelu palili lutku Aleksandra Vučića. Očigledno da ne on noćna mora za Grlić Radmana i njemu slične u Hrvatskoj. Oni njemu ne mogu da oproste što sedi na srpskoj stolici. Oni žele da svi mi sedimo na njihovoj stolici. Oni su obožavali Borisa Tadića kao predsednika Srbije. On nikada nije tražio da poseti Jasenovac, nikada nije pričao o stradanjima Srba u Hrvatskoj. On je dozvolio sebi da na HRT-u kaže da nije preterano ponosan što je predsednik Srbije. E takav predsednik im je bio super. Takva Srbija im je odgovarala. A Srbija koja napreduje, predvođena Aleksandrom Vučićem ne, njegovu lutku će da pale i to je velika frustracija. Ali ja im tu pomoći ne mogu, ja sam svim srcem uz Aleksandra Vučića, te sam uverena da će takvi ljudi biti prvi za ovu međunarodnu istragu koji traže Marinika i Đilas - rekla je Brnabićeva.

