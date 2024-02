POKRET "MI - GLAS IZ NARODA" PRERASTA U STRANKU: Evo ko će je voditi i kakva će biti struktura (VIDEO)

PET od sedam osnivača pokreta "Mi - glas iz naroda" održalo je konferenciju za medije povodom jučerašnjeg raskola koji je nastao u toj organizaciji.

Foto: Z. Jovanović

Siniša Ljepojević, jedan od osnivača, rekao je da će pokret prerasti u stranku koja će imati kolektivni organ i da je odlazak Branimira Nestorovića i Aleksandra Pavića pokušaj razbijanja pokreta.

Kako je rekao, oslanjaće se na principe koji su uslovljeni i objavljeni pre izbora u decembru 2023. godine.

- Od pet ljudi koji su ostali, postoji suštinska saglasnost da se odluke donose razgovorom, konsenzusom ili, na kraju, glasanjem - kaže Ljepojević.

Kako dodaje, trudiće se da "ne dozvolimo da se uruši ono što je obećano, i da se ne uruši ono što je naša suština, ali svesni smo da će pokušaj razbijanja pokreta "Mi - Glas iz naroda" doneti nepoverenje kod građana".

- Odlučili smo da prerastemo u političku stranku, i taj proces je u toku. Ona će imati kolektivno rukovodstvo, izvršni odbor i skupštinu. Nemamo lidera stranke, imamo kolektivno rukovodstvo koje mi zovemo veće - kaže on.

Kako je naveo, u Skupštini Srbije pokret neće imati 13 poslanika, i da će se oni podeliti na dva poslanička kluba.

Na konferenciji za medije, još jedan od osnivača Mitar Kovač pomenuo je nosioca liste ovog pokreta na parlamentarnim izborima Branimira Nestorovića.

- On je uvežban od SPO pa do danas. Ne vidim da je sa nekim ostao u dobrim odnosima, i zašto je to tako, neka on objasni. Verovatno će ući u projekat osnivanja neke političke partije - rekao je on.

Kako je kazao, "čovek je bio nosilac liste, i odlučio da napusti stranku".

- Mi smo imali duplu nesreću. Na gradskoj listi preletačevića, nosioca liste Aleksandra Jerkovića, a na parlamentarnoj nosioca Nestorovića - rekao je on.

Jovan Janjić, takođe jedan od osnivača pokreta, rekao je da se sve oko Nestorovića desilo na skupu na kome je Nestorović, kako priča, "izneo dve mogućnosti bez ikakve najave da se uopšte o tome razgovara".

- Jedna je bila: "ja predsednik" ili "napuštam pokret i osnivam stranku". Nismo se saglasili sa tim - rekao je on.