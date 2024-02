VELIKI PROTEST SRBA U KOSOVSKOJ MITROVICI: Građani ustali protiv nepravde i terora Kurtijevog režima (FOTO/VIDEO)

VIŠE hiljada Srba okupilo se u Kosovskoj Mitrovici na Trgu braće Milić kako bi učestvovali na protestu kojim žele da skrenu pažnju čitavom svetu i međunarodnoj zajednici na svoj obespravljen položaj, posebno zbog odluke Prištine o ukidanju dinara.

FOTO: Novosti

Na mitingu učestvuje više hiljada ljudi iz svih delova Kosova i Metohije, od Štrpca, Pomoravlja, Centralnog Kosova, Severa KiM.

Prisutni su i predsednik i potpredsednik Srpske liste Zlatan Elek i Dragoša Milović.

Udruženje penzionera saopštilo je ranije da je skup prijavljen nadležnim organima i da na mitingu očekuju veliki broj svojih sunarodnika, zdravstvene radnike, prosvetne radnike, socijalno ugrožene, studente i omladinu, odnosno ''sve one kojima je direktno ugrožena egzistencija nepravednim merama iz Prištine''.

FOTO: Novosti

Protest je počeo himnom Bože pravde.

Okupili su se Srbi od Štrpca do Leposavića, koji su poručili da su to učinili zbog nepravde i muke.

- Danas smo ovde zajedno jer nas je ponovo muka okupila, veliko zlo koje se nad nama nadvilo, da dignemo glas protiv nepravde, protiv pokušaja Prištine da nam uzmu naš dinar s mukom stečen i zarađen - rečeno je na protestu, posle čega se u ime penzionera, koji su čitav život radili i sticali da dočekaju mirnu starost, obratila Dušanka Đorović.

- Ovde smo podigli svoju decu, svoje porodice, a Bogu hvala dočekali smo i unuke, ova odluka znači da nam se ukida parče hleba, ukida nam se život - rekla je ona dodavši da im se onemogućava nabavka srpske hrane, a da u apotekama nema lekova.

- Laž je, velika laž da možemo otvarati račune u pojedinim kosovskim bankama i podizati naše penzije, to je laž, oni ne priznaju naš PIO - dodala je i naglasila da umesto sad da se igraju sa svojim unucima, moraju na ulici da ostvaruju svoja prava. Kome smo mi krivi, nećemo ništa tuđe nego samo ono što smo časno zaradili...

Srbi s Kosmeta podsećaju i da je prvi dinar iskovan upravo na Kosmetu pre osam vekova.

Profesorka Ekonomskog fakulteta Dragana Milenković rekla je da ova odluka direktno ugrožava opstanak srpskog naroda na KiM.

Predsednik Udruženja penzionera, koje je najavilo održavanje velikog opštenarodnog skupa, Vesko Stojković rekao je da je to prilika da se ukaže na arogantno ponašanje vlasti u Prištini.

FOTO: Novosti FOTO: Novosti

- Treba uputiti poruku svetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem da je to neka politička opcija, ali ostanak je upravo vezan za primanja, za ekonomiju, za osnovne životne uslove da se ostane - rekao je Stojković.

Kako je dodao, odluka Prištine da zabrani dinar pogađa najviše penzionere.

Okupljeni nose zastave Srbije i transparente: "Kurti, zašto nam decu u vrtiću ostavljaš bez mleka", "Nećete nas proterati sa naših ognjišta!", "Kurti nam zabranjuje plate i penzije!", "Od čega da kupimo lekove kad nam dinar uzimate?", "Neka ambasadori pređu sa reči na dela!", "Evropo, dogorelo do nokata, zauzdajte piromana!".

FOTO: Novosti

Tu su i transparenti: "Bolnice će nam ostati bez lekova!", "Kurti želi da nam ugasi vrtiće i protera decu!", "Za Kurtijevu "demokratiju" ne dam ni pet para!", "Bez socijalnih primanja nećemo imati ni za hranu", "Penziju sam čitav život sticao, ne dam je Kurtiju", "I Nemanjići su kovali dinare!". Ovo su narodni transparenti i poruke svetu i Prištini.

