VUČIĆ I MICOTAKIS NAKON SASTANKA: Srbija čvrsto na evropskom putu; Stav Grčke prema Kosovu nepromenjen (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić domaćin je danas predsedniku Vlade Grčke Kirjakosu Micotakisu koji boravi u radnoj poseti Srbiji, nakon čega će biti održan Srpsko-grčki poslovni forum.

Foto: Tanjug

Micotakis je u radnoj poseti Srbiji, gde, osim razgovora sa Vučićem, predvodi svoju delegaciju na Srpsko-grčkom poslovnom forumu.

Kasnije će se predsednik Srbije i premijer Grčke obratiti na Srpsko-grčkom poslovnom forumu, gde će takođe govoriti zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Konstantinos Fragojanis i ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Vučić i Micotakis su početkom januara razgovarali telefonom i tom prilikom je predsednik Srbije zahvalio grčkom premijeru na tome što Grčka poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, kao i na doprinosu stabilnosti u regionu.

Počeo Srpsko-grčki poslovni forum

Srpsko-grčki poslovni forum počeo je u Palati Srbija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Grčke Kirijakosa Micotakisa, a otvarajući forum predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da skupu prisustvuje oko 360 biznismena.

Forum je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku Ambasade Grčke u Beogradu, a prisustvuju predstavnici više od 200 kompanija, od čega je srpskih 125, a grčkih 76. U privrednoj delegaciji Grčke preovlađuju kompanije iz energetike, građevinarstva, prerađivačke industrije, ali i nekretnina i bankarskog sektora.

Ministar Siniša Mali je predstavio prezentaciju o projektima koji slede u narednim godinama, do izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, koju je okarakterisao kao "najveću razvojnu šansu".

Govorio je i o programu "Skok u budućnost" koji je nedavno prezentovao predsednik Vučić.

Ministar Mali je ukratko predstavio projekat Skok u budućnost, kao i kako će izgledati Nacionalni stadion, Ekspo kompleks i sajamski kompleks.

- To je naša najveća razvojna šansa. U oštroj konkurenciji pobedili smo Argentinu, Ameriku... Vučić je nedavno predstavio program "Skok u budućnost" koji predstavlja značajne investicije u sve sfere našeg života. Sve što se dešava u našoj zemlji i Evropi i svetu, sve se zasniva na rastu. Srbija je imala prošle godine 2,5 stopu rasta. Prošle godine smo prešli granicu BDP-a od 69 milijardi. Ako sve bude kako smo isplanirali, očekujemo da ćemo za tri godine stići na 100 milijardi BDP. To je ogroman skok unapred za celu našu ekonomiju - rekao je Mali.

Govorio je i o Beogradu na vodi - veličini i potencijalu tog projekta.

Pozvao je grčke privrednike da ulažu u Srbiju i istakao da će im Srbija uvek biti pouzdan partner.

Premijer Grčke Kirjakos Micotakis rekao je da je velika čast za njega i saradnike što prisustvuje Srpsko-grčkom poslovnom forumu.

- Srbija ima veoma velike i ambiciozne planove do 2027. godine da dostigne vrednost BDP-a od 100 milijardi. To je velika prilika za investicije.

- Naša privreda nalazi se u drugačijoj fazi, mi smo izašli iz produžene ekonomske krize.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nas sa Grčkom vezuju emocije i prijateljstvo.

- Mi Srbi volimo Grčku, nikada to nismo krili, a današnja tema je racionalan, pragmatičan pristup i verujemo da zajednički možemo da uradimo mnogo toga - rekao je Vučić.

On je naveo da ćemo morati da se borimo za svaku grčku i srpsku kompaniju, ulazak na grčko tržište i privlačenje njihovih kompanija.

Takođe, istakao je da je Srbija ranije imala problem sa NPL-ovima, to jest problematičnim kreditima sa grčkim bankama od čak oko 30 odsto.

- Ta vremena su davno iza nas, davno prošla, imajući u vidu značaj i mogućnost grčkog investiranja u Srbiju, bilo bi veoma važno kada bismo imali dodatne finansijske institucije koje bi mogle to da podrže. Mi ćemo da garantujemo punu i pravnu i političku i svaku drugu sigurnost, uvereni smo da finansijski podaci stanja javnih finansija Srbije dovoljno snažno govore o našem trajnom opredeljenju, da to ostane tako dovoljno snažno - naveo je Vučić.

- Dobrodošli ste u Srbiju. Kada izgradimo jedan auto-put, uvek bismo počinjali nova dva. Tome nema kraja. Uspevamo da uz visoku stopu rasta, bili smo prvi u kovid godini. I tada je ubrzani rast dodatno krenuo. U narednim godinama želimo da ulažemo u rast, da stignemo sve da uradimo, od fizičkih objekata do digitalizacije, naučno-tehnološke parkove. Mi nemamo dovoljno kapaciteta da to izgradimo. Kada damo našim kommpanijama da grade auto-puteve, uvek imam nadu veliku, očekivanja, ali i strah hoćemo li da stignemo. Mi smo sada u trci sa vremenom, ne smemo da se igramo. Moramo sve da završimo do 1. decembra 2026. Moramo da radimo danonoćno.

- Sav strah mi je vezan za to hoćemo li uspeti, postavili smo visoko letvicu. Imamo sve više stranih radnika, po prvi put nam se vraćaju ljudi. U prethodnih sto dana, imamo još 21 hiljadu onih koji dolaze iz regiona, Evrope, čak i iz Kanade. Iz Nemačke čak 1.164, iz Austrije 595, iz mnogih zemalja, iz Švajacrske 595. Ali i dalje nemamo dovoljno snage.

- Ja očekujem da dobijem poziv za otvaranje metroa u Solunu, biće to jedan od najlepših metroa u Evropi, ali da vidimo kako ste to uradili, šta je to što mi možemo da napravimo.

FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti

Izjava za medije premijera Micotakisa

- Poštovani gospodine prijatelju Aleksandre, svaki put kada se nalazim u Beogradu osećam se kao da sam kod svoje kuće i želim da ti zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu, ali i na veoma sadržajnim razgovorima.

- Vidimo napredak u našim odnosima koji su međusobno povezani. Očekujem da ćemo održati i četvrti Visoki savet za saradnju, naš pogled je uvek okrenut u budućnost na saradnju i blagostanje.

- Naša odlučnost da sarađujemo na svim poljima, danas ćemo je potvrditi. Došao sam sa četiri ministra, ali i velikom poslovnom zajednicom. Kao što ste rekli, moglo je da dođe još ljudi, želimo da produbimo naše ekonomske odnose u mnogim sektorima.

- Posebno nas interesuje povezivanje naših zemalja u energetskom sektoru i transportu. Posebno na povezivanje linije Solun-Beograd, kao i završetak šireg koridora koji će kretati iz Pireja i završavati se u Budimpešti. To je od strateškog značaja za celu jugoistočnu Evropu.

- Želimo u Srbiji da uvedemo zelenu struju, energiju iz obnovljivih izvora, da vam prenesemo tehničko znanje.

- Saradnja Srbije i Grčke proširuje se i na energetski i bezbednosni sektor. Želim da se zahvalim prijatelju Aleksandru i da vam poželim sreću na EKSPO 2027. Spremni smo da vam u tome pomognemo. Kao što je rekao Vučić, srpska privreda je pokazala neverovatne brojke, to je daleko najrazvijenija privreda u regionu.

- Grčka je najstabilniji podržavalac Srbije na evropskom putu, mnogo puta sam govorio u Briselu po pitanju evropskog proširenje. Potrebno je da Beograd iskoristi pozitivne okolnosti u evropskoj proceduri i radujem se što mi je Vučić rekao da se pozitivno izjašnjava o priključenju EU.

- Predsednik Vučić me izvestio oko dijaloga sa Prištinom. Naš stav o Kosovu ostaje nepromenjen. Mi verujemo da evropsko posredovanje i dijalog jesu jedini put za normalizaciju odnosa dve strane. To bi značajno pomoglo stabilnosti u regionu, što je cilj svih nas.

- Pratimo sa zabrinutošću dešavanja prethodnih meseci. Razgovarali smo i o Bliskom istoku, Ukrajini, imamo zajedničke stavove i vodimo se međunarodnim pravom.

Izjava za medije predsednika Vučića

- Počastvovan sam što sam imao priliku da vas ugostim u Beogradu. Srećan sam što Srbija i Grčka čuvaju i neguju dobre i prijateljske, bratske odnose. Zadovoljan sam što smo razgovarali o svim aspektima bilateralne saradnje.

Ove godine obeležavamo 154. godišnjicu diplomatskih odnosa.

- Želim da kažem da su Srbija i Grčka uvek međusobno podržavale teritorijalni integritet jedna drugoj. Imali smo otvoren, iskren i prijateljski razgovor o svim važnim pitanjima. Informisao me je o mnogim pitanjima, dobro je razumeo šta je interes Grčke i Evrope.

Foto: Tanjug

- Ono oko čega smo saglasni bih vam izgovorio u par rečenica. Grčka je jedan od najvažnijih iskrenih podržavalaca Srbije na njenom evropskom putu. Postavilo se pitanje da li Srbija ima neke druge alternative, da li Srbija hoće da bude deo EU, i da li Evropa to hoće. Ja sam rekao nedvosmisleno Micotakisu da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak i ubrzanje svog EU puta i da smo zahvalni Grčkoj na toj podršci. Da to nije samo formalna rečenica, već je to od suštinskog značaja za našu zemlju.

- Razgovarali smo o nečemu što mi nazivamo agenda EKSPA 2027. Naš cilj i naš ostvariv san je da kraj 2027. godine dočekamo sa ukupnom vrednošću bruto domaćeg proizvoda od 100 milijardi. Pre samo 10 godina ukupan bruto domaći proizvod je bio 32 milijarde, danas je 69,5. To bi pokazivalo jedan kvantni skok u pravom smislu te reči.

- Ponosan sam na današnji biznis forum. Mi želimo dobrodošlicu svim grčkim firmama. Paradoksalno zvuči, mi nemamo problema sa novcem, imamo problem sa kapacitetima kako da izgradimo i napravimo ono za šta smo novac obezbedili. Imamo problem što nemamo dovoljno kompanija koje mogu da izvedu sve što smo planirali u godinama pred nama.

- Razgovarali smo o energetici, gasu, naftovodu, gasovodu, od kupovine gasa do obnovljivih izvora energije, vetroparkovima, saradnji elektroprivreda, infrastrukturi.

- Srbija će da izvozi sve više, mi moramo da imamo luku. Da koristimo kapacitete Soluna, Pireja, čak i da kupimo određene kapacitete od 5-10 odsto, mi imamo pare, to nije problem.

- Nama je potrebno da imamo brži izvoz u svet i razgovarali smo o tome.

- Micotakis zna da je Srbija mala ekonomija, ali velika za Zapadni Balkan. Mi smo 62 odsto u ukupnom inostranom kapitalu Zapadnog Balkana, 54 odsto u izvozu. Razgovarali smo i o turizmu, da zovemo Grke u Srbiju, jer Srbe ne moraju da zovu u Grčku.

- Grčka je sada zemlja partner na Sajmu turizma, gde ćemo da otvorimo to, da pozovemo ljude na još bližu saradnju.

- Moj veliki pozdrav bratskom grčkom narodu, u nadi da će 2024. godina biti godina velikog uspeha i rasta Beograda i Atine.

Plenarni razgovori delegacija Republike Srbije i Republike Grčke

U toku su plenarni razgovori delegacija Republike Srbije i Republike Grčke predvođeni predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom.

Počeo tet-a-tet sastanak Vučića i Micotakisa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je u Palati Srbija predsednika Vlade Republike Grčke Kirjakosa Micotakisa.

Foto: Tanjug

Tet-a-tet sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Grčke Kirjakosa Micotakisa počeo je nešto posle 9.30.