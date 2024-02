REČI VUČIĆA U UN KOJE ĆE SE PAMTITI: Za istoriju - ceo svet je čuo moćan govor našeg predsednika (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na vanrednoj sednici Saveta bezvednosti UN o Kosovu i Metohiji, a ovo su njegove reči koje će se pamtiti.

Hvala Vam, gospođo predsedavajuća,

Biću što je moguće kraći. Zahvaljujem, najpre, svima koji učestvuju u ovoj raspravi. Moram da istaknem nekoliko činjenica.

Najpre bih želeo da kažem da će Srbija učiniti sve što je moguće kako bi se održao mir i stabilnost u regionu, kao što smo to oduvek i činili. Ja sam se danas obraćao svima vama vođen, kako verujem, činjenicama i argumentima, bez ličnih uvreda i podrugivanja, a tako ću i nastaviti.

Govoreći o navodnim činjenicama, kako je ovde malopre pomenuto, a o tome da Srbija navodno podržava falsifikovanje, pranje novca, kojekakve kriminalne aktivnosti i slično, ja ću vam slikovito predstaviti situaciju samo jednim primerom i sve će vam biti jasno. Ovde je rečeno da Srbi unose džakove preko administrativnih linija, a za neke od vas, preko granice između Srbije i tzv. ,,Kosova’’, te da tako vršimo veliki uticaj na kriminalce na severu i čak i u drugim delovima tzv. ,,Kosova’’. Samo jedno treba da znate - znate li ko to obavlja? Ko donosi te džakove? Ne Srbi. Već Britanci, umesto nas. Oni su ovlašćeni kao specijalizovana kompanija, Henderson, oni obavljaju to legalno, ne brinite, mi ih plaćamo i mi smo angažovali Britance, a ime kompanije je Henderson. Oni prevoze naš novac na Kosovo i Metohiju, u tim džakovima. Čisto da vidite koliko smo transparentni. Iako su Britanci, kao što već znate, priznali tzv. nezavisnost ,,Kosova’’. A kada govorite pozitivne stvari o mogućnosti ukidanja odluke o zabrani dinara – ja ću vam reći da to nije realnost, vama, našim Korejskim prijateljima, prijateljima iz Sijera Leone, i svim ostalim prijateljima koji su to upravo pomenuli u pozitivnom kontekstu. Zato što su oni zaustavili auto, kojim upravlja kompanija Henderson, koja je unosila novac za penzije, plate, i naravno socijalnu pomoć.

Broj dva, ovde ste čuli, a i dobro je da je pomenuto, jer su neki ljudi, pojedini građani Srbije, baš nedavno govorili o demokratskom životu u Srbiji. Ovde su izneli da smo mučili lidera opozicije u Srbiji, koji je usled maltretiranja bio paralizovan. Ime čoveka je, kako su naveli, gospodin Sandulović. Niko u Srbiji nije nikada ni čuo o tom učesniku u političkom životu. Jednom je učestvovao na izborima i dobio 0,01% glasova. Nekada davno. Kada već govorimo o činjenicama.

Sada, da se vratimo na pravo pitanje. Ovde, većina zemalja koje su protivno Povelji UN i Rezoluciji 1244 priznale nezavisnost tzv. ,,Kosova’’, pokušava da nađe dovoljno dobar razlog i opravdanje za sve što Priština radi, upravo navodeći događaj koji se odigrao 24 septembra, a što smo mi kao država osudili. Ali neko mora da objasni i neko mora da kaže šta se zapravo dogodilo i zašto ja to nisam pomenuo tokom svoje intervencije.

Pre svega, nije dobro to što nismo čuli ništa o pokušajima ubistva srpske dece samo jer su nosili Badnjak. Kao i o pokušajima ubistva nekih drugih ljudi, takođe. Ali morate da znate da smo 10 meseci pre tog događaja u Banjskoj, mi pregovarali i sa Evropskom Unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i pokušavali da udovoljimo zahtevima. Molili smo Srbe da odu i da se povuku sa barikada koje su podigli kako bi se zaštitili od konstantnih i sistemskih napada koje su trpeli od strane Prištine. A ja sam lično primio sve garancije i od Sjedinjenih Američkih Država i od Evropske Unije i pokušavao da ubedim Srbe na Kosovu i Metohiji da prihvate te garancije. Oni (Srbi) su došli na taj sastanak kod mene i rekli: ,,Verujemo tebi, ali ne verujemo njima. Oni će prekršiti dogovor i zaboraviti na sve što su obećali, a nas će loviti kao zečeve’’. A ja sam im odgovorio da ne možemo da dobijemo više i da moramo da verujemo našim američkim i evropskim partnerima. Oni su mi rekli: ,,Mi ćemo to učiniti, ali mi još uvek ne verujemo u to da će oni ispoštovati to što su nam obećali’’. Zapravo, samo tri meseca nakon toga, vlasti u Prištini su počele da love Srbe koji su ranije podigli te barikade. I to je bio jedan od razloga zbog kojeg su ti ljudi, koji su rođeni i živeli čitavog svog života na Kosovu i Metohiji, želeli da odbrane svoj sopstveni prag, svoje sopstvene porodice. Da li su to učinili u skladu sa pravom? Ne verujem. Ali morate da znate pravi razlog. Čak i nakon toga, mi smo započeli proces istrage i videćemo optužnice. Ali neko mora da razume da je, u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom 1244, jedini teritorijalni integritet koji je prekršen – teritorijalni integritet Srbije. Nema drugih zemalja kojima je povređen bilo kakav teritorijalni integritet.

I konačno, moram da zahvalim 109 zemalja u okviru Ujedinjenih nacija, koje nisu priznale takozvanu ,,kosovsku nezavisnost’’, tim 109 zemalja na svetu koje se drže Povelje UN i Rezolucije 1244.

I takođe da kažem, jer je ovde pomenuto da je Srbija produžena ruka Rusije – kao ponosni predsednik Srbije, kažem svima vama, a kao što možete da vidite, lako mi je da vas pogledam u oči i kažem da je Srbija nezavisna, suverena i slobodarska zemlja. Da mi nismo ničije marionete, ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Rusije, niti bilo koje druge zemlje na svetu i da će tako i ostati. I zato sam toliko ponosan jer sam video našu prelepu zastavu koja se vijori baš ovde ispred ove zgrade Ujedinjenih nacija.

Hvala još jednom jer ste me saslušali i jer ste mi dali priliku da govorim.

Zahvaljujem.