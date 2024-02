VUČIĆ O PRESUDI ZA UBISTVO ĆURUVIJE: Bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi kod voditelja Milomira Marića.

Foto: Arhiva "Novosti"

- Po pitanju presude Apelacionog suda u slučaju ubistva Ćuruvije bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana. Ministarka kaže tri dana se viđaju s ovim i onim. Ja pitam je l' vikendom ne radite. E pa ne može tako.

- Posao države je bio da zločin kazni. Od 2000. do 2012. kada se očekivalo da se uradi, nisu uradili ništa. Ništa ih nije zanimalo. Iz službe su oduvek dolazili signali da bi to bilo loše. Onda je ubijen 2003. Milan Pantić u Jagodini i to je zataškano, a ubijen je samo zbog onog što je pisao.

- Mi smo preuzeli vlast. I danas smatram da ni ozbiljne uvrede novinara ne smeju da prođu nekažnjeno a kamoli ubistvo. Tražio sam da se formira komisija da krivci budu kažnjeni. Tužilaštvo i policija su svoj posao obavili. Ne poznajem nijednog sudiju koji je odlučivao. U prvom stepenu su osuđeni, a u drugom su svih petoro sudija glasali protiv, jer jedini svedok Branka Prpa rekla je da to nije to lice.

Foto: Printskrin TV Happy

- Užasno loša poruka za svakog ko se bavi tim poslom u našoj zemlji. Užasno loša poruka za pravni sistem. A onda kažu, ti si Vučiću kriv za to.

- Voleo bih da se pravda vrati delimično ako je to uopšte i moguće. Ne može se suditi dva puta za isto delo i nisam srećan zbog toga,za razliku od nekih neću voditi hajku protiv sudija.