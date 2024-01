"SVI HOĆE DA KUPE LAZARA 3, NORA JE NAŠA VELIKA PREDNOST" Vučić na prikazu naoružanja: Ako nemate jaku vojsku, nećete imati ni državu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku u Domu garde na Topčideru na kome su predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2023. godinu, nakon čega je obišao sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

Foto: Z.J.Mačak

Obraćanje nakon obilaska sredstava naoružanja i vojne opreme

Prvi se obratio ministar odbrane Miloš Vučević.

- Pozitivno su ocenjeni rezultati Vojske Srbije u 2023. godini. Očigledan je napredak. Zadovoljan sam sa onim što su pripadnici Vosjke Srbije radili i izvršili u 2023. godini, čestitam i načelniku Generalštaba, sa napomenom da su ciljevi još veći u 2024. godini - rekao je Vučević.

Odgovarajući na pitanje o vojnom sporazumu Prištine i Ankare, Vučević kaže:

- To je nastavaknjihove saradnje. Nato Alijansa ne sarađuje institucijalno sa takozvanim KBS. Pojedine zemlje članice su snažni kontributori tog procesa. Ovo nije prvi korak koji vidimo na tom polju, zabrinuti smo i pažljivo pratimo šta se dešava. Država Srbija će imati adekvatan odogovr, ne samo politički. Za koga i za šta se naoružava tzv. kosovska vojska, de fakto još jedna albanska vojska. Suprotno vojno-tehničkom sporazumu i suprotno rezoluciji 1244. Svi se naoružavaju u regionu, pa i Albanci na KiM.

Na pitanje o izborima u Sbriji, Vučević je rekao da su za njega izbori gotovi.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je:

- Ne čeka se nijedna rezolucija, izbori u Srbiji su završeni, bili su fer, demokratski i transparentni.

Na pitanje "Novosti" o istrazi u SB UN i mehanizmu koji Beograd može da upotrebi što se tiče naoružavanja Prištine, Vučević kaže:

- Što se tiče svih procesa pred međunarodnim institucijama, Srbija će pokretati one inicijatice koje mogu biti celishodne za našu državu, da ne napravimo grešku kao 2010. i 2011. Morate dobro da sagledate strukturu i kome se obraćate. Morate imati u vidu članstvo u tim institucijama, s obzirom da je svet podeljen po pitanju Kosova, veći deo država ne priznaje KiM.

- To je jedan vid političčke borbe, a što se tiče našeg resora, mi spremmao adekvatan odgovor koji garantuje bezbednost svih građana Srbije. A na politici je da nađe poltičko rešenje koje je bolje nego korišćenje bilo čega od ovoga što vidimo na Topčideru. Procenjujemo sve okolnosti, ali uvek moramo da imamo dogovor ako treba da branimo svoju državu. To je naš zadatak. Ponovo postavljam pitanje zbog čega i za koga se oni naoružavaju. Zbog Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, ili možda Srbije? Svima je odgovor jasan - rekao je Vučević.

Na pitanje Novosti o razgovoru sa Lajčakom Petković je rekao da je ne samo juče nego i prethodnih dana razgovarano o gorućim pitanjima koja odliučuju da li će Srbi opstati i ostati na Kosovu i Metohiju s obzirom na borjne nasilne i jednostrane poteze koje povlači Aljbin Kurti kako bi ukinuo dijalog i sproveo svoju velikoalbasnku poltiiku koju promoviše svakoga dana.

- Juče u razgovoru sa Lajčakom preneli smo ogromnu zabrinutost Beograda kada je reč o teškom položaju i stiuaciji u kojoj se srpski narod nalazi. Naročito u svetlu odluke da ukinu dinar i platni promet Republike Srbije na prostoru KiM. Svaki put razgovaramo i brojnim incidentima i napadima na srpski narod koji su rezultat antisrpske retorike koja dolazi od Kurtija , a onda se kao požar širi na albanske ekstremiste na celom prostoru KiM. Jasno je da Priština nema pravo na KBS, i na svoje policajce ROSU koji su na severu KIM, jer se to jasno kaže u Briselskom sproazumu, da takve snage nemaju da su na severu KiM. Ne pošutju ni rezoluciju 1244, ni Briselski sporazum, na svakom kilometru imate neki punkt na kome maltretiraju srpski narod. Mi ćemo da činimo sve da sačuvamo naš narod na KiM, i opredeljeni smo miru i stabilnosti i nastavićemo diplomatsku borbu kako bi normalizovali odnose Beopgrada i Prištine. Videli ste i izjave zapadnih zvaničnika i institucija, ali imajući u vidu sa kim imamo posla, oni se ponašaju suprotno zahtevima EU. Videćemo kako će se stvari razvijati - kaže Petković.

Vučić na prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije

Vučić je obišao nove tenkove, kao i novo vozilo Lazar 3.

Predsedniku je rečeno da su količine za Vojsku pokrivene dosadašnjim finansiranjem, a Vučić je onda pitao gde su ljudi iz Jugoimporta?

- Nek dođu odmah ovde, celo rukovodstvo hoću da vidim. Dovedite mi ih iste sekunde. Oni su pametni pa imaju pametnija posla - rekao je Vučić.

Nemoj da im se odogodi da ne budu u stanju da nam isporuče ono što smo tražili. Ovo im je poslednja opomena - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Vučić je navoe da Svi stranci hoće da kupe Lazara 3 od nas i da je to najsavremenija verzija ovog oklopnog vozila.

- Tenkovska smo velesila regionalna. Imali smo problem sa četvorotočkašima, zaostajali smo za regionom, ali sada smo naručili 80 Lazara 3, i 112 Miloša - kaže Vučić.

Foto: Printscreen

Dodao je i da će za predstojeći praznik ne samo u Nišu nego i u drugim gradovima Srbije građani moći da vide gde idu njihove pare, pa dodao da ćemo morati da ubrzamo kad je reč o naoružavanju, našoj industriji, te popunjavanju naših jedinica iako imamo veći broj vojnika nego prethodnih godina.

Vučiću je prikazan sistem za upravljanje minobacačkom vatrom, kao i termovizisjki dvogled za osmatranje.

- Možete li da obučite još ljudi za to? - upitao je predsednik.

Foto: Z.J.Mačak

- Možemo ,samo da se realizuje u našim centrima - odgoovrio je vojnik.

- Mnogo smo naručili Nore, Kipar je to kupio i Azerbejdžan, to je haubica 155 mm. Velika je potražnja za tom municijom. Za nas bi to mogla da bude jedna od ključnih prednosti, ako obezbedimo proizvodnju i delove koji su nam neophodni i sve to ubrzamo - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da Nora može da pogađa precizno na 35 km udaljenosti.

- Odavde pogađate cilj nedaleko od Mladenvca, samo da imate u vidu koliko smo napredovali - rekao je predsednik.

Foto: Z.J.Mačak

Na pitanje "Novosti" o novim ulaganjima u Vojsku, Vučić kaže:

- Nama za dve godine dolazi preko 500 stotina oruđa iz domaće industrije. Ulagaćemo u Momu, u Utvu u sve fabrike ćemo ogroman novac da ulažemo. I u tehničko-remonti zavod u Čačk, Kragujevccu i svuda - kaže Vučić.

Vučić je zastao pored digitalizovanog, modernog Ognja.

Foto: Printscreen

- Ovo je ono što na ukrajinskom ratišptu donosi prednost, to je modernizovani Oganj, višecevni bacač raketa, on ima 32 cevi i 32 rakete koje ispaljuje, 32 + 32 znači 64, to je ono što narod naziva tepih bombe. To kad vas poklopi, tu trava više ne raste, nema ništa živo - kaže Vučić.

Predsedniku je prikazana i modernizovana haubica 122mm. Na pitanje da li su zadovoljni, vojnik je rekao:

- Izuzetno smo zadovoljni, značajno smo povećali domet i skratili vreme reagovanja i pružanja vatrene podrške. Uvođenjem novog upaljača, uspešno udaramo po neprijatelju u zaklonu. 122mm proizvodi Sloboda Čačak - rekao je vojnik.

Foto: Z.J.Mačak

- Ako nemate dovoljno snažnu vojsku, nećete imati ni zemlju, ni državu. Onaj ko to ne razume, ne mogu da mu objasnim. Ako pogledate kako se naoružavaju oko nas, mi u skladu sa tim moramo da osnažimo našu odbranu, naš koncept totalne odbrane. Moramo biti potpuno spremni, moramo da snažimo i jačamo. U savramenom svetu ludilo se nastavlja se iz dana u dan, i ne znam kad će to ludil oda stane, plašim se da će da bude sve lošije. Zato moramo da odvraćamo svakog potencijalnog agresora.

- Moraju do prvog maja da mi dostave predloge, posle toga ću sesti i videćemo da donosimo konačnu odluku. Ako ona bude pozitivna, išla pred Narodnu skupštinu Republike Srbije - rekao je predsednik govoreći o vojnom roku.

Vučić kaže da ovde nisu prikazani glavni aduti.

- To ćete videti na Dan državnosti 15. feburara. Uglavnom u NIšu ćete to videti. Videćete i repelnt i FK-3 i HK-17 - kaže predsednik.

Rekao je i da očekuje do kraja godine 1.000 dronova ubica, te razgledao familiju dronova "komarac".

Foto: Z.J.Mačak

On navodi da ne možemo da proizvedemo ni blizu onoliko oružja kolik osnje traži.

- Ne možemo jednu desetinu onoga koliko se traži. Da vam pokažem što sam dobio zahtev jutros od predsednika dve zemlje, uhvatio sam se za glavu. Prijateljske zemlje, za municiju. Ne znam šta je ovo, nisam to niakda video u svom životu. Takva je pomama za oružjem, niko više ni ne pita za cenu. Svima je potrebno kao da život celog sveta zavisi od toga. Bukvalno planeta gori, ne možemo da proizvedemo. Nemamo ni mi stoprocentnu popunjenost municije, zato sam izdao naređenje da se to odmah završi - rekao je Vučić.

Govoreći o ronilačkoj opremi, elektronici, dronovima, Vučić je pitao ima li napretka u opremi.

- Ne smemo da kasnimo ni dan, i za to ste odgovorni vi. Neću da čujem da kasnimo, a da ja nisam dobio informaciju o tome - rekao je predsednik.

- Korneti su se pokazali na ukrajinskom ratištu kao jedno od najmoćnijih oružja i "ubica tenkova" - kaže Vučić.

Završen sastanak u Domu garde

Među prvima u Dom garde stigli su predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministar odbrane Milioš Vučević, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i drugi pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Predsednik Vučić dočekan je uz počasni stroj i pozdrav Garde.

Na početku svečanog dočeka intonirana je himna "Bože pravde".

Po završetku sastanka, Vučić će prisustvovati statičkom prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

Foto: Z.J.Mačak Foto: Z.J.Mačak Foto: Z.J.Mačak

Foto: Z.J.Mačak Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti