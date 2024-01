SINIŠA MALI NA RTS O KLJUČNIM KORACIMA ZA SRBIJU: Nije cilj da se održi Ekspo, već da se život ljudi značajno poboljša

MINISTAR finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali večeras gostuje u Dnevniku na Javnom servisu.

I onaj program koji smo predstavili juče, taj Skok u budućnost upravo se odnosi na sve apekte našeg života i života naše dece u budućnosti. Zato što hoćemo naredne tri godine, ne narednih 5 ili 10 godina. Hožemo naredni tri godine, ne smao da se predstavimo svetu, pošto 2027. na tom Ekspu kao domaćini mi ćemo biti centar sveta. To je najveća manifestacija u svetu te godine.Nego hoćemo da u naredne tri godine učinimo sve, i da izgradimo puteve i brze saobraćajnice, i domove zdravlja i bolnice, škole... sve ono što je neophodno da se kvalitet građana Srbije podigne i, naravno, hoćemo da to ima velikog efekta na životni standard. Obećanje koje smo dali, hoćemo da ispunimo da 2027. godine, samo za tri godine, prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, minimalna zarada 650 evra“. Samo za građane Srbije, za vaše gledaoce, pre 11 godina minimalna zarada bila je 15.700 dinara, istakao je Mali.

To sve hoćemi i to mora da se desi za tri godine.

Zato smo i pozvali sve građane Srbije koji žele da nam se pridruže. Nama je nophodna ta pozitivna energija. Treba da budemo jedinstveni.

Vidite da ova globalna kriza traje od 2020. godine kada je krenula korona, pa energetska kriza, pa konflikt u Ukrajini, Gazi, sada u Jemenu. Dakle, stvari geopolitički nisu najbolje, ali ono što zavisi od nas da invenstiramo u infrastrukturu, u našu decu da to hoćemo da uradimo.

Svaka pomoć svaka podrška je bitna, ovo nema veze sa politikom, nema veze sa političkim partijama i izbori su davno gotovi, ovo je program za Srbiju. Skok u budućnost, da ma danas i za tri godine Srbija bude potpuno drugačija, ali mogo bolja, mogo uspešnija, mnogo razvijenija.

Jednu cifru želim da svi zapamte. Nama je prošle godine BDP bio preko 69 milijardi evra, ogroman skok u odnosu na 2012. kada je bio negde oko 33 milijarde evra. Aako ove godine ostvarimo rast od 3,5 odsto, naredne 4 posto, one tamo 4 odsto, mi dolazimo do preko 92 milijarde evra BDP.

Ako budemo još malo vredniji i posvećeniji, da nalazimo nove izvore rasta kao što je Ekspo idemo i na 100 milijardi evra BDP.

To je vrednost svega što proizvedete tokom jedne godine u našoj zemlji.

*Da li je Ekspo zamajac svih projekata?

-Pre samo 10 godina sve što smo proizvodili u Srbiji bilo je vredno 33 milijarde evra, za samo tri godime može da bude vredno 100 i tako svake godine sa daljim rastom. Da, apsolutno odgovor na vaše pitanje je pozitivan, jeste zamajac.

Mi smo u veoma teškoj konkurenciji prošle godine pobedili jednu Ameriku, Španiju, Tajland, Argentinu, dakle najveći broj zemalja sveta dao je upravo Srbiji poverenje da organizuje tu najveću manifestaciju.

Za nas je to najveća razvojna šansa da sve aktivnosti od brzih saobraćajnica, auto-puteva, brzih pruga, podizanje životnog standarda, ulaganje u veštačku inteligenciju, ulaganje u zdravstvo, kulturu, ekologiju i u poljoprivredu, u sve aspekte našeg života, da potpuno promenimo našu Srbiju, da iskoristimo naredne tri godine treba nam dobre energije, pozitivna energih+ja, hoćemo da je stvaramo borimo se za našu Srbiju, za našu decu. Jesu rokovi kratki, ali nem a razloga da ne upemo u tome.

Što se tiče nove novčane pomoći za porodilje, kaže da će se sa tim startovati što pre.

"Startovaćemo što pre, dakle, nakon formiranja vlade očekujem i rebalans budžeta, dakle, nakon toga ćemo odmah i startovati", objasnio je Mali.

A za kog apa da radimo sve te puteve, da radimo Ekspo, ako nemamo više dece? Videli ste sinoć na prezentaciji, stopa fertilitea nam raste iz godine u godinu, što je dobro, hoćemo da dodatno podstaknemo rast nataliteta u Srbiji

Za prvorođeno dete se sada dobija jednokratna pomoć od 380.000 dinara, a plan je, dodaje Mali, da se već u narednih par meseci to poveća na 500.000, a za drugorođeno dete sa 480.000 na 600.000.

Za treće rođeno, i dalje imate 2,1 milion dinara, za četvrto skoro 3 miliona dinara. To nikad nije bilo. To pokazuje snagu našeg finansijskog sitema, pošto su nam finansije potpuno stabilne nikakav problem sa njima nemamo uprkos globalnoj krizi.

Hoćemo da uložimo u ono što je za nas najbitnije to sdu bebe, to su deca i to je konkretan cilj i obećanje koje smo dali da povećamo broj dece u Srbiji.

- Sve počinje i završava se sa ljudima. Sve gradimo i radimo za ljude. Briga o ljudima je najvažniji aspekt programa "Skok u budućnost". Sve se radi kako bi ljudi imali bolje uslove života, ali socijalna inkluzija je jedan važan aspekt o kome pričamo. Posktoje ljudi koji do sada nisu iskoristili šansu, hoćemo da im ponovo damo novu šansu. Briga o najsiromašnijima pokazuje stepen razvoja jednog društva. Hoćemo svakome da damo šansu da oseti boljitak, to je suština programa "Skok u budućnost - Srbija 2027." - istakao je Mali.

On dodaje da nema nikakvih problema sa finansijama, te da će se dodatno uložiti iznos celog godišnjeg budžeta uložiti u ovu svrhu, oko 16 milijardi. Kako da stignemo do novca je najmanji problem u ovom trenutku. Treba da stignemo do ljudi. neka ostavrimo i 80-90 odsto, videli ste tu je 120 škola, videli ste bolnice, ulaganje u inovativne lekove, lečenje retkih bolesti...

- Srbija 2027. može, treba i hoće drugačije da izgleda, da deci i svima nama ostavimo jedno bolje mesto za život - zaključio je Mali.

