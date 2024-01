"ČAK 955 KM AUTO-PUTEVA DO 2027." Vučić otkrio šta se sve gradi: Brze saobraćajnice, železnice - "to se nikada u istoriji nije dogodilo"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u Palati "Srbija", predstavlja plan "Srbija 2027 - skok u budućnost".

Govoreći o izgradnji saobraćajnica i pruga, kaže da je od 2012 god danas izgrađeno 468 km puteva, a da je plan da ukupno bude izgrađeno 955 km do 2027 godine.

- A od 1945. do 2012. godine je izgrađeno gotovo duplo manje. Ostalo nam je od Koševa do Preljine, deonicu, biće gotova do 2025. godine. Sledeći je Pakovraće-Požega, ostalo nam je 19,5 km, i to će biti gotovo do 1. oktobra ove godine. Deonica Sremska Rača-Kuzmin u dužini od 19 km, sa mostom u Sremskoj Rači, biti završena do kraja 2025. godine. Fruškogorski koridor, ukupno 47,5 km, biće urađen do juna 2026. godine - rekao je on.

U ovom trenutku se grade tri velika mosta preko Dunava, to se nikada u istoriji nije dogodilo u našoj zemlji, istakao je predsednik.

- Potom imamo deonicu Šabac-Loznica, biće završena uskoro, zatim Dunavski koridor, deonica Požarevac-Golubac, to je 68 kilometara, to završavamo celo do 2026. godine! Obilaznica oko Novog Sada biće urađena za dve i po godine. Beograd-Zrenjanin-Novi Sad tu će biti mnogo muka. Mnogo pre Ekspa ćemo ipak završiti, konačno ćemo biti dobro spojeni i sa Kovačicom, i Idvor i Opovo. To će mnogo značiti za sva ova mesta - istakao je Vučić.

Osmeh Srbije od 168 km biće urađen do 2026. godine, a potom je govorio o auto-putu Vožd Karađorđe.

- Radimo od Čibutkovice do Orašcu, deonica od 41 km. Cilj nam je da spojimo Lazarevac i lazarevačka mesta, da spojimo brzom saobraćajnicom sa Aranđelovcem. I Mladenovac će dobiti mnogo brži izlaz za Beograd - kazao je on.

Vučić je najavio i da će spojiti Novu Varoš sa auto-putem od Sjenice do Duge Poljane, kako meštani ne bi išli starim putem do granice sa Crnom Gorom.

Vučić je zatim govorio i o rehabilitaciji puteva, i da će mimo budžeta biti uložena 1,1 milijarda evra za lokalne i regionalne puteve.

- Kada dovedete put do kuće čoveku, tada ste mu rešili najveće probleme. Što se železnice tiče, gotovo sve gradimo, kao da radimo sve novo. Mi sada gradimo 108. km najmodernije pruge Beograd-Subotica. I do kraja ove godine ćemo od Beograda do centra Subotice ići za sat i 12 minuta. To je prosto neverovatno - rekao je on.

Istakao je i da će pruga Niš-Brestovac biti rekonstruisana do 2027 godine, i rekao da će biti izgrađena pruga Zemun Polje-Aerodrom Nikola Tesla.

- Jedan od najvažnijih projekata je brza pruga Beograd-Niš, dužine 230 kilometara. Za sat i 40 minuta će se stizati do Niša, kakva god kola da imate nećete moći tako brzo da stignete do Niša. Verujem da to možemo da uradimo do 2028. godine - kazao je predsednik.

Vučić je rekao i da je u Vojvodini mnogo zastarelih pruga koje će morati da budu rekonstruisane, i da će mnogo biti ulagano i u vodni saobraćaj.

- Za godinu dana verujem ćemo završiti redovnu liniju od Apatina, i želimo da uključimo privatnike, smatram da i oni moraju da se uključe u sve to! Kao država, mi ćemo proširiti kapacitete luka Bogojevo, Prahovo, Sremska Mitrovica. Ovde imate i kartu projekta Zaplovi Srbijom, tu vidite marine, međunarodna pristaništa, za domaći kanalski saobraćaj, to je sve naš posao, moramo uraditi pre Expa - kaže on.

